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Aprenda a fazer manjar de coco com ameixas simples e cremoso

Feito sem leite condensado, o doce combina a leveza do creme com uma saborosa calda de ameixa perfumada com canela

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 17:00

Manjar de coco
Manjar de coco Crédito: Adilson Sochodolak | Shutterstock

Uma opção de sobremesa refrescante e fácil de preparar é o manjar de coco. Feito com ingredientes simples e sem leite condensado, o doce traz a combinação perfeita do creme aveludado com uma deliciosa calda perfumada de canela.

Clássico das mesas brasileiras, essa receita reúne simplicidade no preparo e uma apresentação elegante. Com textura leve e sabor suave, é a escolha perfeita para quem busca um doce prático, equilibrado e ideal para ser preparado com antecedência para aquele almoço especial. 

Curiosidades sobre o clássico manjar de coco

Sem leite condensado: Diferente de grande parte dos doces brasileiros modernos, a receita tradicional de manjar não leva leite condensado, mantendo um sabor mais suave e textura leve. por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock
Segredo da textura: O ponto ideal do manjar depende de dissolver bem o amido de milho ainda no leite frio, evitando que formem grumos ao ir para o fogo. por
Versão caseira: Utilizar o leite de coco extraído do coco fresco ralado altera completamente o resultado, garantindo um aroma muito mais acentuado e um sabor delicado. por
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Sem leite condensado: Diferente de grande parte dos doces brasileiros modernos, a receita tradicional de manjar não leva leite condensado, mantendo um sabor mais suave e textura leve. por Imagem: Adilson Sochodolak | Shutterstock

Ingredientes

Manjar

400 ml de leite de coco (1⅔ de xícara);

3 xícaras (chá) de leite;

¾ de xícara (chá) de açúcar;

¾ de xícara (chá) de amido de milho;

Óleo para untar a fôrma.

Calda

300 g de ameixa seca com caroço (cerca de 2 xícaras de chá);

2½ xícaras (chá) de água;

¾ de xícara (chá) de açúcar;

1 rama de canela.

Modo de preparo

Manjar

Para começar o preparo do manjar, unte com uma camada bem fina de óleo uma fôrma redonda de furo central de 22 cm de diâmetro. Em uma panela média, adicione o leite de coco, duas xícaras do leite tradicional e o açúcar. Misture bem com um batedor de arame até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Em um recipiente pequeno separado, dissolva o amido de milho no restante do leite reservado.

Leve a panela com a mistura de leite de coco ao fogo médio. Assim que começar a levantar fervura, reduza o fogo e despeje a mistura de leite com amido dissolvido. Mexa sem parar com o batedor por aproximadamente 3 minutos, até que o creme engrosse. É importante prestar atenção ao ponto exato: a mistura deve ficar levemente marcada pelo batedor, sem passar do tempo para não empelotar.

Com o fogo desligado, transfira o creme para a fôrma untada, raspando bem os restos do fundo da panela com uma espátula. Dê leves batidinhas com a fôrma na bancada para assentar a massa e alise a superfície. Deixe o doce amornar antes de cobrir com plástico-filme rente à superfície, o que impede a formação de uma camada ressecada. Por fim, leve à geladeira por pelo menos 3 horas para firmar. Na hora de servir, descole as bordas com uma faca ou com as pontas dos dedos e vire sobre um prato de uma só vez.

Calda

Para a calda, misture o açúcar e a água em uma panela média até dissolver por completo. Adicione as ameixas e leve ao fogo médio até que comece a ferver. Nesse momento, abaixe a chama e deixe cozinhar por 25 minutos, tempo suficiente para a calda ficar rala e as frutas amolecerem.

Adicione a canela e mantenha no fogo por mais 5 minutos para incorporar o aroma. Transfira a mistura para uma tigela, espere amornar e leve à geladeira antes de servir com o manjar. Caso prefira usar ameixas sem caroço, reduza o primeiro tempo de cozimento para 20 minutos, pois elas desmancham mais rápido.

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Receitas Manjar de Coco

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