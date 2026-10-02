Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:35
Preparar crepe é mais fácil do que parece. Com poucos ingredientes – como ovo, trigo, leite, manteiga, açúcar e sal –, você consegue fazer essa iguaria de origem francesa que conquista paladares ao redor do mundo.
A massa é fininha e, de primeira, pode não sair perfeita. No entanto, é possível alcançar o ponto ideal após algumas tentativas. Como a base tem sabor neutro, a escolha do recheio fica a seu critério, podendo ser doce ou salgado.
Abaixo, confira os ingredientes, o modo de preparo e sugestões de sabores para acompanhar.
4 sabores para rechear o seu crepe
1 ovo;
1 xícara de leite;
½ xícara de farinha de trigo;
1 colher de chá de açúcar;
1 pitada de sal;
1 colher de sopa de manteiga.
Primeiro, reúna todos os ingredientes. Em uma tigela, bata o ovo junto com o leite.
Em seguida, adicione a farinha aos poucos, junte o açúcar e o sal, e misture até obter uma massa homogênea.
Unte uma frigideira com a manteiga, leve ao fogo médio e despeje quantidade suficiente de massa para cobrir o fundo com uma camada fina.
Por fim, espere a massa dourar, espalhe o recheio de sua preferência sobre o crepe, dobre duas vezes e sirva na sequência.