RECEITA

Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes

Com sabor predominantemente neutro, a massa permite investir em uma grande variedade de recheios doces ou salgados

Kamila Macedo

Publicado em 2 de outubro de 2026 às 16:35

Crepe de chocolate com morango Crédito: henrique ferrera | Shutterstock

Preparar crepe é mais fácil do que parece. Com poucos ingredientes – como ovo, trigo, leite, manteiga, açúcar e sal –, você consegue fazer essa iguaria de origem francesa que conquista paladares ao redor do mundo.

A massa é fininha e, de primeira, pode não sair perfeita. No entanto, é possível alcançar o ponto ideal após algumas tentativas. Como a base tem sabor neutro, a escolha do recheio fica a seu critério, podendo ser doce ou salgado.

Abaixo, confira os ingredientes, o modo de preparo e sugestões de sabores para acompanhar.

4 sabores para rechear o seu crepe 1 de 4

Ingredientes

1 ovo;

1 xícara de leite;

½ xícara de farinha de trigo;

1 colher de chá de açúcar;

1 pitada de sal;

1 colher de sopa de manteiga.

Modo de preparo

Primeiro, reúna todos os ingredientes. Em uma tigela, bata o ovo junto com o leite.

Em seguida, adicione a farinha aos poucos, junte o açúcar e o sal, e misture até obter uma massa homogênea.

Unte uma frigideira com a manteiga, leve ao fogo médio e despeje quantidade suficiente de massa para cobrir o fundo com uma camada fina.