Aprenda a fazer merengue de morango fácil com poucos ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:11
O merengue de morango é uma receita muito simples de preparar e leva apenas poucos ingredientes: leite condensado, creme de leite, leite em pó, morangos e suspiros.
A combinação entre a doçura do creme, o frescor do morango e a crocância dos suspiros cria texturas deliciosas, resultando em uma sobremesa visualmente bonita que parece muito mais complexa do que realmente é.
A receita ganha ainda mais destaque ao ser servida em um refratário bonito ou em taças individuais. É uma opção extremamente leve, cremosa e de sabor irresistível.
Dicas para o merengue perfeito
2 latas de leite condensado (395g cada);
200g de leite em pó;
1 caixa de creme de leite (200g);
100 ml de creme de leite fresco (com no mínimo 35% de gordura);
2 bandejas de morangos (400 gramas);
500 gramas de suspiro.
Reúna todos os ingredientes necessários antes de iniciar o preparo da sobremesa. Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó, misturando em fogo baixo até formar um brigadeiro branco em ponto de recheio. Reserve na geladeira.
Na batedeira, bata o brigadeiro já frio com um pouco de creme de leite fresco. Esse passo serve para a receita não ficar tão doce. Reserve em seguida.
Higienize os morangos, retire as folhas e corte em rodelas, reservando em seguida. Quebre parte dos suspiros grosseiramente e reserve os demais inteiros para a decoração final.
Para a montagem, disponha uma camada do creme em um refratário e cubra com os morangos cortados. Adicione uma camada com os suspiros quebrados e repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com uma camada generosa de chantilly (opcional). Decore com os morangos e suspiros reservados.