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Aprenda a fazer merengue de morango fácil com poucos ingredientes

Essa é a sobremesa perfeita para preparar no almoço de final de semana e surpreender a família

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:11

O merengue de morango surpreende pela praticidade e conquista qualquer mesa no fim de semana
O merengue de morango surpreende pela praticidade e conquista qualquer mesa no fim de semana Crédito: Imagem gerada por IA

O merengue de morango é uma receita muito simples de preparar e leva apenas poucos ingredientes: leite condensado, creme de leite, leite em pó, morangos e suspiros.

A combinação entre a doçura do creme, o frescor do morango e a crocância dos suspiros cria texturas deliciosas, resultando em uma sobremesa visualmente bonita que parece muito mais complexa do que realmente é.

A receita ganha ainda mais destaque ao ser servida em um refratário bonito ou em taças individuais. É uma opção extremamente leve, cremosa e de sabor irresistível.

Dicas para o merengue perfeito

Corte ideal das frutas: Evite picar os morangos em pedaços muito pequenos para não liberar excesso de água, o que deixaria o merengue líquido. Prefira cortá-los ao meio, em quatro partes ou em rodelas. por Reprodução/TikTok
Consumo e conservação: Como o morango solta líquido com o tempo, consuma a sobremesa em até 24 horas. Mantenha-a refrigerada até o momento de servir para preservar a textura. por Reprodução/TikTok
Temperatura do creme: Deixe o brigadeiro esfriar completamente antes de colocá-lo em contato com o creme de leite fresco na batedeira. por Reprodução/TikTok
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Corte ideal das frutas: Evite picar os morangos em pedaços muito pequenos para não liberar excesso de água, o que deixaria o merengue líquido. Prefira cortá-los ao meio, em quatro partes ou em rodelas. por Reprodução/TikTok

Ingredientes

2 latas de leite condensado (395g cada);

200g de leite em pó;

1 caixa de creme de leite (200g);

100 ml de creme de leite fresco (com no mínimo 35% de gordura);

2 bandejas de morangos (400 gramas);

500 gramas de suspiro.

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes necessários antes de iniciar o preparo da sobremesa. Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó, misturando em fogo baixo até formar um brigadeiro branco em ponto de recheio. Reserve na geladeira.

Na batedeira, bata o brigadeiro já frio com um pouco de creme de leite fresco. Esse passo serve para a receita não ficar tão doce. Reserve em seguida. 

Higienize os morangos, retire as folhas e corte em rodelas, reservando em seguida. Quebre parte dos suspiros grosseiramente e reserve os demais inteiros para a decoração final.

Para a montagem, disponha uma camada do creme em um refratário e cubra com os morangos cortados. Adicione uma camada com os suspiros quebrados e repita o processo até preencher o recipiente, finalizando com uma camada generosa de chantilly (opcional). Decore com os morangos e suspiros reservados. 

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