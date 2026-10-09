RECEITA

Aprenda a fazer merengue de morango fácil com poucos ingredientes

Essa é a sobremesa perfeita para preparar no almoço de final de semana e surpreender a família

Kamila Macedo

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 17:11

O merengue de morango surpreende pela praticidade e conquista qualquer mesa no fim de semana Crédito: Imagem gerada por IA

O merengue de morango é uma receita muito simples de preparar e leva apenas poucos ingredientes: leite condensado, creme de leite, leite em pó, morangos e suspiros.

A combinação entre a doçura do creme, o frescor do morango e a crocância dos suspiros cria texturas deliciosas, resultando em uma sobremesa visualmente bonita que parece muito mais complexa do que realmente é.

A receita ganha ainda mais destaque ao ser servida em um refratário bonito ou em taças individuais. É uma opção extremamente leve, cremosa e de sabor irresistível.

Dicas para o merengue perfeito 1 de 3

Ingredientes

2 latas de leite condensado (395g cada);

200g de leite em pó;

1 caixa de creme de leite (200g);

100 ml de creme de leite fresco (com no mínimo 35% de gordura);

2 bandejas de morangos (400 gramas);

500 gramas de suspiro.

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes necessários antes de iniciar o preparo da sobremesa. Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó, misturando em fogo baixo até formar um brigadeiro branco em ponto de recheio. Reserve na geladeira.

Na batedeira, bata o brigadeiro já frio com um pouco de creme de leite fresco. Esse passo serve para a receita não ficar tão doce. Reserve em seguida.

Higienize os morangos, retire as folhas e corte em rodelas, reservando em seguida. Quebre parte dos suspiros grosseiramente e reserve os demais inteiros para a decoração final.