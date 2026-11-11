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Aprenda a fazer mingau de milho-verde cremoso

Prática e saborosa, a opção leva poucos ingredientes e é ideal para servir no café da manhã ou no lanche da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00

Mingau de milho-verde
Essa receita de mingau de milho-verde cremoso é cheia de sabor e perfeita para saborear a qualquer momento do dia Crédito: Julia-Bogdanova | Shutterstock

O mingau de milho-verde é uma receita muito simples de preparar. Feito com espigas frescas, leite e açúcar, o prato garante uma textura aveludada e pode ser servido tanto quente quanto gelado. A finalização com canela em pó dá um toque especial ao preparo, que surge como excelente opção para o café da manhã ou o lanche da tarde.

Receitas que utilizam milho como base

Creme de milho por New Africa | Shutterstock
Bolo de milho cremoso feito de liquidificador por Elena Veselova | Shutterstock
Quiche de milho com queijo por Shutterstock e divulgação
[Edicase]Pão de frigideira com flocão de milho (Imagem: Candice Bell | Shutterstock) por Imagem: Candice Bell | Shutterstock
[Edicase]Suflê de milho-verde (Imagem: rodrigobark | ShutterStock) por Imagem: rodrigobark | ShutterStock
[Edicase]Broa de milho (Imagem: RHJPhtotos | Shutterstock) por
[Edicase]Sopa de milho (Imagem: nblx | Shutterstock) por
[Edicase]Croquete de milho-verde (Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock) por
[Edicase]Crepe de milho com abacate (Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock) por
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Creme de milho por New Africa | Shutterstock

Ingredientes 

5 espigas de milho-verde descascadas (cerca de 600 gramas);

4 xícaras de chá de leite (960 ml);

1 xícara de chá de açúcar (200 gramas);

1 colher de café de essência de baunilha (opcional);

1 pitada de sal;

1/4 de colher de chá de canela em pó (ou a gosto).

Modo de preparo

Lave as espigas de milho e corte os grãos com uma faca, colocando-os em uma bacia. Em seguida, transfira o milho para o liquidificador, acrescente o leite e bata até obter uma mistura homogênea.

Apoie uma peneira sobre uma panela e despeje a mistura aos poucos. Com uma colher, pressione o bagaço para extrair todo o líquido e descarte os resíduos.

Leve a panela ao fogo médio e acrescente o açúcar, o sal e a essência de baunilha. Mexa continuamente até a mistura começar a borbulhar. Depois, reduza o fogo e continue mexendo por pelo menos 10 minutos, ou até o mingau engrossar e atingir uma consistência cremosa. Desligue o fogo.

Pode consumir ainda quente, mas se quiser servir depois, transfira o mingau para uma travessa e cubra com plástico-filme em contato com a superfície do creme. Leve à geladeira por 1 a 2 horas, até ficar firme e gelado. Na hora de servir, polvilhe canela em pó por cima.

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