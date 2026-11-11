Aprenda a fazer mingau de milho-verde cremoso

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Kamila Macedo
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 05:00
O mingau de milho-verde é uma receita muito simples de preparar. Feito com espigas frescas, leite e açúcar, o prato garante uma textura aveludada e pode ser servido tanto quente quanto gelado. A finalização com canela em pó dá um toque especial ao preparo, que surge como excelente opção para o café da manhã ou o lanche da tarde.
Receitas que utilizam milho como base
5 espigas de milho-verde descascadas (cerca de 600 gramas);
4 xícaras de chá de leite (960 ml);
1 xícara de chá de açúcar (200 gramas);
1 colher de café de essência de baunilha (opcional);
1 pitada de sal;
1/4 de colher de chá de canela em pó (ou a gosto).
Lave as espigas de milho e corte os grãos com uma faca, colocando-os em uma bacia. Em seguida, transfira o milho para o liquidificador, acrescente o leite e bata até obter uma mistura homogênea.
Apoie uma peneira sobre uma panela e despeje a mistura aos poucos. Com uma colher, pressione o bagaço para extrair todo o líquido e descarte os resíduos.
Leve a panela ao fogo médio e acrescente o açúcar, o sal e a essência de baunilha. Mexa continuamente até a mistura começar a borbulhar. Depois, reduza o fogo e continue mexendo por pelo menos 10 minutos, ou até o mingau engrossar e atingir uma consistência cremosa. Desligue o fogo.
Pode consumir ainda quente, mas se quiser servir depois, transfira o mingau para uma travessa e cubra com plástico-filme em contato com a superfície do creme. Leve à geladeira por 1 a 2 horas, até ficar firme e gelado. Na hora de servir, polvilhe canela em pó por cima.