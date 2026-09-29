Aprenda a fazer morango coberto com chocolate igual de doceria

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Felipe Sena
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 12:00
Todo apaixonado por doces, sabe que chocolate e morango é uma das melhores combinações que existe. O morango, que tem ganhado destaque nos últimos anos, e ganhando versões com caramelo, cravejado e o conhecido morango, também pode ser feito coberto com uma camada de chocolate e brigadeiro, que derrete na boca. Veja receita simples de fazer:
25 morangos médios
1 caixa de leite condensado
Morango coberto com chocolate
1 caixa de creme de leite
1 colher de sopa de manteiga
250g de chocolate branco ralado
500g de cobertura de chocolate ao leite
Lave os morangos, retire os cabinhos, seque-os com papel toalha e reserve.
Em uma panela, misture o leite condensado, o creme de leite, a manteiga e as 250g de chocolate ralado e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos ou até desprender do fundo da panela.
Transfira para um prato untado com manteiga e depois de frio, encape os morangos um a um com uma camada fina do brigadeiro branco. Reserve.
Derreta o Chocolate seguindo as indicações da embalagem.
Banhe os morangos encapados no Chocolate um a um, apoie em bandejas cobertas com papel-alumínio e leve-os à geladeira por cerca de 15 minutos para secar.