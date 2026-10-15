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Aprenda a fazer muffin fofinho de mirtilo com limão siciliano

Veja como preparar esse clássico bolinho, que combina massa macia, frutas frescas e cobertura crocante

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:57

Muffin de mirtilo
Aprenda o passo a passo para preparar um muffin de mirtilo fofinho, com raspas de limão e uma cobertura crocante irresistível Crédito: Shutterstock

Aprenda a preparar muffins, bolinhos clássicos que ganham um toque especial nesta receita. O destaque aqui fica por conta da combinação do sabor cítrico do limão siciliano com a doçura natural dos mirtilos.

Entre os ingredientes da massa, está o iogurte natural, que contribui para deixar a massa leve, macia e úmida, enquanto a farofinha crocante no topo proporciona um contraste de texturas a cada mordida. O preparo é rápido e prático, com rendimento de nove porções, ideal para servir no lanche da tarde ou no café da manhã.

Dicas essenciais para fazer o muffin perfeito

Polvilhe os mirtilos com farinha: Para evitar que os mirtilos afundem e fiquem todos no fundo das forminhas, passe as frutas em uma colherzinha de farinha de trigo antes de incorporá-las à massa. por
Respeite o limite da forminha: Preencha sempre até no máximo ⅔ da capacidade da forma. Isso garante espaço suficiente para o muffin crescer e formar a clássica "cúpula" arredondada sem transbordar. por Imagem: Life morning | Shutterstock
Armazenamento e congelamento: Depois de frios, conserve em pote hermético em temperatura ambiente por até 3 dias. Para congelar, embale individualmente em plástico-filme por até 3 meses. Na hora de consumir, aqueça no microondas por cerca de 15 segundos para devolver a maciez. por
Cuidado com o limão: Na hora de tirar as raspas do limão-siciliano, raspe apenas a parte amarela da casca. A parte branca interior é amarga e pode alterar o sabor final do bolo. por
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Polvilhe os mirtilos com farinha: Para evitar que os mirtilos afundem e fiquem todos no fundo das forminhas, passe as frutas em uma colherzinha de farinha de trigo antes de incorporá-las à massa. por

Ingredientes

Farofinha

1 colher (sopa) de manteiga gelada;

2 colheres (sopa) de açúcar;

2 colheres (sopa) de farinha de trigo.

Massa

¾ de xícara (chá) de mirtilo fresco (cerca de 125g);

1 xícara (chá) de farinha de trigo;

¾ de xícara (chá) de açúcar;

1 colher (chá) de fermento em pó;

⅓ de xícara (chá) de iogurte natural;

50 g de manteiga;

1 ovo;

Raspas de 1 limão siciliano.

Modo de preparo

Comece preparando a cobertura crocante. Em uma tigela pequena, junte a manteiga gelada, o açúcar e a farinha de trigo. Misture os ingredientes delicadamente com a ponta dos dedos até obter uma textura de farofa e reserve. Em seguida, preaqueça o forno a 200 °C, em uma temperatura média, e prepare as formas. Unte 9 forminhas individuais de muffin com manteiga e polvilhe com farinha, retirando o excesso, ou utilize forminhas de papel descartáveis direto na assadeira.

Coloque os 50 g de manteiga da massa em uma tigelinha e leve ao microondas por cerca de 1 minuto até derreter completamente. Em uma tigela grande, adicione a farinha de trigo, o açúcar, o fermento em pó e as raspas de limão siciliano, misturando bem todos os secos.

Abra uma cavidade no centro da mistura de secos e adicione o ovo, o iogurte natural e a manteiga derretida. Com o auxílio de um batedor de arame, mexa os ingredientes a partir do centro até incorporar tudo e obter uma massa homogênea.

Separe um quarto das frutas para a decoração final. Com uma espátula, envolva delicadamente o restante dos mirtilos à massa, tomando cuidado para não desmanchar as frutas.

Distribua a massa nas forminhas reservadas, evitando preencher até o final. É necessário para a massa crescer e não transbordar. Finalize colocando 3 mirtilos inteiros sobre a superfície de cada muffin e cubra generosamente com a farofinha reservada. Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar por cerca de 20 minutos, até que os muffins cresçam e fiquem bem dourados.

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Receita

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