Aprenda a fazer mungunzá cremoso com leite condensado e coco ralado

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Kamila Macedo
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:26
O mungunzá é daquelas receitas que carregam memória afetiva em cada colherada. Tradicional na culinária brasileira, o doce é preparado com milho branco, leite, leite condensado e coco, ingredientes que garantem uma textura cremosa e fazem dele uma ótima opção para comer em família em diferentes ocasiões.
O segredo para conseguir o ponto ideal está no cozimento lento após a adição dos ingredientes, que permite engrossar o caldo sem perder a cremosidade. Para deixar a receita ainda mais saborosa, finalize com paçoquinha esfarelada, amendoim torrado e moído ou canela em pó.
Dicas para o mungunzá perfeito
1 pacote de milho para mungunzá (500 gramas);
1 litro de leite;
1 caixa de leite condensado (395 gramas);
100 gramas de coco ralado;
½ colher de sopa de sal;
4 cravos;
2 canelas em pau (opcional).
Antes de começar, deixe o milho hidratando por 5 horas em uma tigela com água para garantir o amolecimento adequado dos grãos. Em seguida, transfira o milho para uma panela de pressão, cubra com água, adicione o sal e tampe. Após pegar pressão, cozinhe por 45 minutos em fogo médio.
Espere a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Descarte o excesso de água, se necessário, e adicione o leite, o leite condensado, o coco ralado, os cravos e a canela em pau. Mantenha o fogo baixo e mexa ocasionalmente, permitindo que a redução gradual do líquido proporcione cremosidade.
Misture muito bem até que todos os ingredientes fiquem completamente incorporados e deixe apurar por cerca de 10 minutos, até o caldo encorpar. Retire do fogo, descarte os cravos e a canela se preferir, e sirva quente, morno ou gelado, conforme a sua preferência.