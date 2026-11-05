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Aprenda a fazer mungunzá cremoso com leite condensado e coco ralado

Com milho branco, leite condensado e coco ralado, a receita rende um doce cremoso e saboroso, ideal para servir nos dias frios

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:26

Mungunzá
Mungunzá é uma receita clássica para dias frios, que combina milho macio, leite condensado e coco em uma cremosidade irresistível Crédito: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock

O mungunzá é daquelas receitas que carregam memória afetiva em cada colherada. Tradicional na culinária brasileira, o doce é preparado com milho branco, leite, leite condensado e coco, ingredientes que garantem uma textura cremosa e fazem dele uma ótima opção para comer em família em diferentes ocasiões.

O segredo para conseguir o ponto ideal está no cozimento lento após a adição dos ingredientes, que permite engrossar o caldo sem perder a cremosidade. Para deixar a receita ainda mais saborosa, finalize com paçoquinha esfarelada, amendoim torrado e moído ou canela em pó.

Dicas para o mungunzá perfeito

Respeite o tempo de hidratação: deixar o milho de molho por pelo menos cinco horas ajuda a amolecer os grãos e contribui para um cozimento mais uniforme. por
Tenha cuidado com o cozimento: espere a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Verifique se os grãos estão macios antes de acrescentar os demais ingredientes. por
Pratique a paciência: No preparo do mungunzá doce, o tempo é o principal aliado. O cozimento lento em fogo baixo após adicionar os ingredientes cremosos faz toda a diferença para o resultado final. por Imagem: Celso Pupo | Shutterstock
Considere a textura depois de esfriar: o doce engrossa naturalmente à medida que perde temperatura. Caso seja servido mais tarde, acrescente um pouco de leite e aqueça suavemente, mexendo até recuperar a cremosidade. por Shutterstock
Capriche na finalização: para acrescentar sabor e crocância, finalize com paçoquinha esfarelada ou amendoim torrado e moído. Adicione esses ingredientes somente na hora de servir para preservar a textura. por Imagem: Celso Pupo | Shutterstock
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Respeite o tempo de hidratação: deixar o milho de molho por pelo menos cinco horas ajuda a amolecer os grãos e contribui para um cozimento mais uniforme. por

Ingredientes

1 pacote de milho para mungunzá (500 gramas);

1 litro de leite;

1 caixa de leite condensado (395 gramas);

100 gramas de coco ralado;

½ colher de sopa de sal;

4 cravos;

2 canelas em pau (opcional).

Modo de preparo

Antes de começar, deixe o milho hidratando por 5 horas em uma tigela com água para garantir o amolecimento adequado dos grãos. Em seguida, transfira o milho para uma panela de pressão, cubra com água, adicione o sal e tampe. Após pegar pressão, cozinhe por 45 minutos em fogo médio.

Espere a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Descarte o excesso de água, se necessário, e adicione o leite, o leite condensado, o coco ralado, os cravos e a canela em pau. Mantenha o fogo baixo e mexa ocasionalmente, permitindo que a redução gradual do líquido proporcione cremosidade.

Misture muito bem até que todos os ingredientes fiquem completamente incorporados e deixe apurar por cerca de 10 minutos, até o caldo encorpar. Retire do fogo, descarte os cravos e a canela se preferir, e sirva quente, morno ou gelado, conforme a sua preferência.

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Receita Mungunzá

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