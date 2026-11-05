RECEITA

Aprenda a fazer mungunzá cremoso com leite condensado e coco ralado

Com milho branco, leite condensado e coco ralado, a receita rende um doce cremoso e saboroso, ideal para servir nos dias frios

Kamila Macedo

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 17:26

Mungunzá é uma receita clássica para dias frios, que combina milho macio, leite condensado e coco em uma cremosidade irresistível Crédito: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstock

O mungunzá é daquelas receitas que carregam memória afetiva em cada colherada. Tradicional na culinária brasileira, o doce é preparado com milho branco, leite, leite condensado e coco, ingredientes que garantem uma textura cremosa e fazem dele uma ótima opção para comer em família em diferentes ocasiões.

O segredo para conseguir o ponto ideal está no cozimento lento após a adição dos ingredientes, que permite engrossar o caldo sem perder a cremosidade. Para deixar a receita ainda mais saborosa, finalize com paçoquinha esfarelada, amendoim torrado e moído ou canela em pó.

Dicas para o mungunzá perfeito 1 de 5

Ingredientes

1 pacote de milho para mungunzá (500 gramas);

1 litro de leite;

1 caixa de leite condensado (395 gramas);

100 gramas de coco ralado;

½ colher de sopa de sal;

4 cravos;

2 canelas em pau (opcional).

Modo de preparo

Antes de começar, deixe o milho hidratando por 5 horas em uma tigela com água para garantir o amolecimento adequado dos grãos. Em seguida, transfira o milho para uma panela de pressão, cubra com água, adicione o sal e tampe. Após pegar pressão, cozinhe por 45 minutos em fogo médio.

Espere a pressão sair naturalmente antes de abrir a panela. Descarte o excesso de água, se necessário, e adicione o leite, o leite condensado, o coco ralado, os cravos e a canela em pau. Mantenha o fogo baixo e mexa ocasionalmente, permitindo que a redução gradual do líquido proporcione cremosidade.