RECEITA

Aprenda a fazer nhoque de batata à bolonhesa

Essa massa clássica da culinária italiana leva poucos ingredientes e combina perfeitamente com um molho encorpado de carne moída e tomate

Kamila Macedo

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:59

Nhoque à bolonhesa é uma opção saborosa para preparar para a família em um almoço especial Crédito: Sophie_Marie | Shutterstock

O nhoque é um prato tradicional da culinária italiana que conquistou espaço nas mesas brasileiras. Feito à base de batata e com uma textura delicada, ele pode ser combinado com diferentes tipos de molho, se tornando uma alternativa versátil para diversas ocasiões. Nesta versão, a massa caseira ganha o acompanhamento de um molho à bolonhesa, preparado com carne moída, tomate e temperos.

Acredita-se que o nhoque tenha raízes que da região de Lombardia, surgindo por volta do século XVII. O próprio nome já entrega a sua aparência rústica e artesanal: vem do termo gnocco (no plural, gnocchi), que significa "nó" em italiano, uma alusão direta ao formato tradicional da massa.

Dicas para um nhoque perfeito 1 de 3

Ingredientes

Nhoque

6 batatas rosental ou asterix (cerca de 800 gramas);

3 gemas;

Manjericão a gosto;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres de sopa de farinha de trigo (20 gramas).

Molho

2 colheres de sopa de óleo (30 ml);

1/2 cebola;

2 dentes de alho;

500 gramas de carne moída (a receita utiliza acém);

1 sachê de molho de tomate (300 gramas);

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

Cheiro-verde a gosto;

Queijo parmesão ralado a gosto.

Modo de preparo

Antes de começar, lave bem as batatas, descasque e pique a cebola em cubinhos. Em seguida, corte os dentes de alho em pedaços bem pequenos e deixe os demais ingredientes separados para facilitar o preparo.



Disponha as batatas inteiras e com casca em uma assadeira e leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 1 hora e 20 minutos, ou até ficarem macias. Retire as batatas do forno e, enquanto ainda estiverem quentes, remova as cascas. Amasse bem com um espremedor ou amassador até obter um purê uniforme e sem pedaços.

Transfira o purê para uma bancada limpa e faça uma cavidade no centro. Acrescente as gemas, o manjericão, o sal, a pimenta-do-reino e a farinha de trigo. Misture delicadamente até incorporar todos os ingredientes e formar uma massa homogênea. Evite sovar para não comprometer a leveza dos nhoques.

Coloque a massa em uma tigela, cubra e leve à geladeira por aproximadamente 30 minutos. Depois desse tempo, polvilhe farinha de trigo sobre a bancada e divida a massa em porções. Com as mãos, modele cada parte em formato de rolinho e corte em pedaços de tamanhos semelhantes. Reserve os nhoques em uma superfície enfarinhada, deixando espaço entre eles para evitar que grudem.

Para preparar o molho à bolonhesa, aqueça o óleo em uma panela e acrescente a cebola picada. Refogue por cerca de 3 a 4 minutos, até começar a ficar macia. Em seguida, adicione o alho e mexa por aproximadamente 30 segundos, apenas até liberar o aroma.

Acrescente a carne moída e cozinhe, mexendo para desfazer os pedaços maiores, até que fique bem dourada. Depois, coloque o molho de tomate, tempere com sal e pimenta-do-reino e deixe cozinhar por mais 4 minutos. Finalize com cheiro-verde e reserve.

Em outra panela, ferva uma quantidade suficiente de água e cozinhe os nhoques aos poucos. Quando começarem a subir à superfície, aguarde cerca de 2 a 3 minutos e retire-os com uma escumadeira ou peneira. Transfira para um refratário.