Aprenda a fazer o bolinho de acarajé de forma prática e simples

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:00
O acarajé é uma das comidas mais tradicionais da culinária baiana, e saber fazer uma boa massa é essencial para garantir todo o seu sabor. Com base feita de feijão-fradinho, esse preparo une uma casquinha crocante por fora, uma massa macia por dentro e o perfume inconfundível do azeite de dendê.
Apesar de parecer um prato complexo, fazer em casa é mais simples do que se imagina. Com alguns truques e os ingredientes certos, você consegue reproduzir todo o sabor original dessa iguaria sem nenhuma complicação.
A receita rende até 15 porções. Para acompanhar seu bolinho, a dica é investir na clássica combinação de vatapá, caruru, camarão seco e salada de tomate.
Acarajé
1 kg de feijão-fradinho quebrado (deixado de molho na água por pelo menos 6 horas);
300 g de cebola em pedaços;
1 colher (sobremesa) de sal;
1 colher (chá) de gengibre ralado;
1 litro de azeite de dendê para fritar;
1 cebola inteira com casca (para o cozimento do azeite).
Comece escorrendo o feijão-fradinho que ficou de molho. Em seguida, leve ao liquidificador ou multiprocessador o feijão, os pedaços de cebola, o sal e o gengibre ralado. Bata exaustivamente até obter uma pasta totalmente homogênea e sem pedaços inteiros.
Transfira a massa para uma tigela grande e bata vigorosamente à mão, utilizando uma colher de pau. Esse processo é essencial para incorporar ar à mistura, garantindo que o acarajé fique leve, macio e bem aerado por dentro.
Em uma panela funda, despeje o azeite de dendê e leve ao fogo para esquentar bem. Adicione a cebola inteira com casca ao óleo quente, pois ela ajuda a controlar a temperatura e evita que o dendê queime durante o processo de fritura.
Com a ajuda de duas colheres de pau – uma grande para estruturar a massa e uma menor para moldar –, modele os bolinhos no formato tradicional. Mantenha o fogo médio a alto para garantir o cozimento uniforme.
Com cuidado, coloque as porções de massa no dendê quente e frite até que os bolinhos ganhem uma casca bem dourada, escura e crocante. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e sirva bem quente com os acompanhamentos de sua preferência.