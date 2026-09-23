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Aprenda a fazer o bolinho de acarajé de forma prática e simples

Saiba como preparar o tradicional bolinho baiano em casa com uma massa leve, crocante e cheia de sabor

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 17:00

Acarajé
aprenda o segredo para preparar o acarajé perfeito na sua cozinha Crédito: Shutterstock

O acarajé é uma das comidas mais tradicionais da culinária baiana, e saber fazer uma boa massa é essencial para garantir todo o seu sabor. Com base feita de feijão-fradinho, esse preparo une uma casquinha crocante por fora, uma massa macia por dentro e o perfume inconfundível do azeite de dendê.

Apesar de parecer um prato complexo, fazer em casa é mais simples do que se imagina. Com alguns truques e os ingredientes certos, você consegue reproduzir todo o sabor original dessa iguaria sem nenhuma complicação.

A receita rende até 15 porções. Para acompanhar seu bolinho, a dica é investir na clássica combinação de vatapá, caruru, camarão seco e salada de tomate.

Acarajé

Acarajé por Shutterstock
Acarajé por Shutterstock
Dia Nacional da Baiana de Acarajé por Marina Silva/CORREIO
Baiana de acarajé em Salvador por Fernando Barbosa/Ascom Ipac
Porção de acarajé por divulgação @acarajutoronto
Acarajé da Rosas do Dendê por @dodenderosas
Acarajés por Reprodução/Redes Sociais
Barca de acarajé por reprodução
Acarajé por Redes sociais
Conflitos no Pará preocupam baianas de acarajé por Nara Gentil/CORREIO
Carlos Gomes dos Santos prepara acarajé de 2kg em Paulo Afonso por Divulgação
Que combinação! Acarajé, pimentinha, sol e mar por Betto Jr/Arquivo CORREIO
Acarajés por Nara gentil/CORREIO
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Acarajé por Shutterstock

Ingredientes

1 kg de feijão-fradinho quebrado (deixado de molho na água por pelo menos 6 horas);

300 g de cebola em pedaços;

1 colher (sobremesa) de sal;

1 colher (chá) de gengibre ralado;

1 litro de azeite de dendê para fritar;

1 cebola inteira com casca (para o cozimento do azeite).

Modo de preparo

Comece escorrendo o feijão-fradinho que ficou de molho. Em seguida, leve ao liquidificador ou multiprocessador o feijão, os pedaços de cebola, o sal e o gengibre ralado. Bata exaustivamente até obter uma pasta totalmente homogênea e sem pedaços inteiros.

Transfira a massa para uma tigela grande e bata vigorosamente à mão, utilizando uma colher de pau. Esse processo é essencial para incorporar ar à mistura, garantindo que o acarajé fique leve, macio e bem aerado por dentro.

Em uma panela funda, despeje o azeite de dendê e leve ao fogo para esquentar bem. Adicione a cebola inteira com casca ao óleo quente, pois ela ajuda a controlar a temperatura e evita que o dendê queime durante o processo de fritura.

Com a ajuda de duas colheres de pau – uma grande para estruturar a massa e uma menor para moldar –, modele os bolinhos no formato tradicional. Mantenha o fogo médio a alto para garantir o cozimento uniforme.

Com cuidado, coloque as porções de massa no dendê quente e frite até que os bolinhos ganhem uma casca bem dourada, escura e crocante. Retire com uma escumadeira, escorra em papel-toalha e sirva bem quente com os acompanhamentos de sua preferência.

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Tags:

Receita Acarajé

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