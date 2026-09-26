RECEITA

Como fazer o bolo perfeito de mirtilo com limão siciliano

Sucesso nas redes sociais, a receita leva iogurte e um truque simples para manter as frutas distribuídas por todo a massa

Kamila Macedo

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 05:00

Esse bolo traz o equilíbrio perfeito entre o doce do mirtilo e o toque cítrico do limão siciliano Crédito: gostua | Shutterstock

A combinação do doce do mirtilo com o toque cítrico do limão siciliano virou febre nas redes sociais – e não é por acaso. O bolo traz o equilíbrio perfeito de sabores e conquistou espaço na mesa de quem não abre mão de um bom café da manhã.



Para além das frutas, a preparação leva iogurte natural, o que garante uma textura saborosa e úmida na medida certa. O segredo para o resultado perfeito está em um simples truque: envolver os mirtilos em um pouquinho de farinha de trigo antes de incorporá-los à massa. Esse passo simples impede que afundem e faz com que fiquem distribuídos por todo o bolo.

Uma opção incrível para conquistar toda a família e que tem tudo para virar o novo queridinho da sua casa.

5 dicas práticas para garantir que o seu bolo de mirtilo com limão siciliano fique perfeito 1 de 4

Ingredientes

1 xícara e meia (chá) de açúcar refinado;

Raspas de 1 limão siciliano;

3 ovos;

170 g de iogurte natural;

Essência de baunilha a gosto;

70 g de manteiga derretida;

50 ml de óleo;

Suco de 1/2 limão siciliano;

1 xícara e meia (chá) de farinha de trigo;

1 pitada de sal;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

1 xícara (chá) de mirtilos levemente envolvidos em farinha de trigo.

Modo de preparo

Para começar, coloque o açúcar refinado e as raspas de limão siciliano em uma tigela. Esfregue levemente as raspas no açúcar com as pontas dos dedos; esse pequeno truque libera os óleos essenciais da casca e garante um aroma muito mais intenso. Em seguida, adicione os ovos e misture bem com um batedor de arame até obter um creme leve.

Na sequência, acrescente o iogurte natural, a essência de baunilha, a manteiga derretida, o óleo e o suco de limão. Misture tudo até incorporar e formar um líquido homogêneo. Adicione a farinha de trigo peneirada e a pitada de sal, mexendo delicadamente apenas até sumir na mistura, sem bater demais para o bolo não solar.

Por último, incorpore o fermento em pó suavemente. Com a massa pronta, acrescente os mirtilos previamente envolvidos em uma camada fina de farinha de trigo. Esse passo impede que as frutas afundem e fiquem todas no fundo da forma. Misture delicadamente com uma espátula para não romper as frutas.