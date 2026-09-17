RECEITA

Aprenda a fazer o clássico croissant perfeito

Descubra quais são os segredos da massa folhada e garanta um resultado impecável em casa

Kamila Macedo

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 16:51

Croissant Crédito: Imagem gerada por IA

Apesar de ser a representação mais emblemática da confeitaria e da culinária francesa, o croissant tem origens que vão muito além das fronteiras de Paris. Os registros históricos apontam que a receita moderna ganhou forma na França durante o final do século XIX, mas sua verdadeira ancestralidade vem de um tradicional doce austríaco chamado Kipferl.

“O que fez a massa de pão doce e amêndoas chegar à França foram os fortes laços culturais e comerciais entre esses países. Na França, ela foi transformada em uma massa mais leve e folhada”, explicou o especialista em gastronomia Beto Almeida ao Estadão.

Apesar de exigir paciência e técnica, já que o processo de laminação da massa folhada envolve etapas minuciosas que demandam atenção, o esforço é recompensado pelo sabor. O resultado final é um croissant quentinho, incrivelmente amanteigado e com aquela textura crocante por fora, contrastando com um interior macio e aerado. E o melhor de tudo: totalmente caseiro.

4 dicas de ouro para deixar o seu croissant perfeito 1 de 4

Ingredientes

1 envelope de fermento biológico seco (10 g);

250 ml de água morna;

1/3 de xícara (chá) de açúcar;

1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional);

3 colheres (sopa) de manteiga (para a massa);

500 g de farinha de trigo (mais um pouco para polvilhar);

1 colher (sopa) de sal;

200 g de manteiga sem sal (em ponto de pomada, para folhar);

1 gema de ovo (para pincelar).

Modo de Preparo

Em um recipiente limpo, dissolva o fermento biológico seco na água morna. Misture delicadamente, cubra com um pano limpo e deixe descansar por cerca de 5 minutos até que comece a espumar. Em seguida, adicione o açúcar, a baunilha e as 3 colheres de sopa de manteiga, mexendo bem para integrar os ingredientes líquidos.

Acrescente metade da farinha de trigo e o sal à mistura, mexendo com uma espátula. Vá incorporando o restante da farinha gradualmente até que a massa adquira consistência pesada. Transfira para uma bancada enfarinhada e sove por 8 a 10 minutos, até que a massa fique completamente lisa, elástica e compacta.

Modele a massa em formato de esfera e divida em 8 porções iguais (aproximadamente 100 g cada). Boleie cada pedaço individualmente e disponha-os sobre uma assadeira enfarinhada. Cubra com um pano e deixe fermentar por 30 minutos, ou até que dobrem de volume.

Com a ajuda de um rolo de abrir massas, abra cada bolinha de forma a obter discos bem finos, com cerca de 0,3 cm de espessura. Polvilhe uma leve camada de farinha sobre o primeiro disco, coloque o segundo disco exatamente por cima e repita o processo de polvilhar. Faça isso sucessivamente até empilhar todos os discos de massa.

Retire um disco da pilha e coloque sobre a bancada enfarinhada. Com o auxílio de um pincel ou espátula, espalhe uma camada generosa da manteiga em temperatura ambiente por toda a superfície. Cubra com outro disco de massa e repita o ciclo de intercalar massa e manteiga até finalizar a pilha. Transfira essa estrutura para uma forma grande, cubra com plástico filme e leve à geladeira por 20 minutos para firmar a manteiga.

Com a manteiga endurecida, abra a massa na bancada enfarinhada usando o rolo até atingir uma espessura aproximada de 1 cm em formato de disco amplo. Com uma faca afiada ou cortador, divida a massa em 8 partes iguais no formato de triângulos.

Pegue cada triângulo, estique levemente a ponta e enrole a massa no sentido horizontal, partindo da base maior em direção ao vértice. Ao terminar de enrolar, curve levemente as pontas laterais para conferir o clássico formato de meia-lua. Repita o procedimento com todas as unidades.

Acomode os croissants modelados em uma assadeira untada com óleo e levemente enfarinhada, mantendo espaço entre eles. Cubra e deixe descansar de 30 minutos a 1 hora até que dobrem de tamanho novamente.