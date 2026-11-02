Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer o famoso bolo de chocolate inspirado no filme 'Matilda'

Clássico longa-metragem da década de 1990 inspira receita cremosa com camadas generosas de recheio e cobertura brilhante

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:32

Bolo de chocolate inspirado no filme
Bolo de chocolate inspirado no filme "Matilda" (1996) Crédito: Imagem gerada por IA | Divulgação

"Matilda" é um filme emblemático lançado na década de 1990 que conta a história de uma garotinha com inteligência acima da média. Ao descobrir que tem poderes telecinéticos, ela usa as próprias habilidades para salvar a escola da malvada diretora Agatha Trunchbull. Mas o que um bolo de chocolate tem a ver com a narrativa?

Quem assistiu ao longa-metragem deve lembrar da clássica cena em que o personagem Bruce Bogtrotter precisa comer um bolo inteiro de chocolate, após ser acusado pela cruel diretora de ter roubado um pedaço. Ficou marcado na memória o incentivo dos colegas para que o menino conseguisse completar o desafio.

Além da cena marcante, o público atento percebeu a estrutura do bolo extremamente chocolatudo, acompanhado por camadas generosas de recheio cremoso e uma cobertura brilhante. A receita a seguir é uma adaptação inspirada na sobremesa da produção cinematográfica e promete resgatar a lembrança de quem ficou com vontade de experimentar ao assistir a "Matilda" pela primeira vez.

Dicas de preparo para o bolo de "Matilda"

Toque brasileiro no recheio: para quem prefere uma adaptação regional ou mais doce, é possível substituir o creme do recheio por brigadeiro tradicional. por Shutterstock
Opção meio amargo: a troca do chocolate ao leite pelo meio amargo na receita reduz o teor de doçura e garante um perfil de sabor mais denso. por Alberto Monteiro
Especiarias na massa: a adição de uma pitada de noz-moscada à massa agrega aroma especial sem sobrepor o destaque do cacau por Marcus Z-pics | Shutterstock
Facilidade no manuseio: forrar a forma com plástico filme antes do processo de montagem ajuda a desenformar e garante estabilidade às camadas por Imagem gerada por IA
1 de 4
Toque brasileiro no recheio: para quem prefere uma adaptação regional ou mais doce, é possível substituir o creme do recheio por brigadeiro tradicional. por Shutterstock

Ingredientes do bolo e da calda

1 + 1/4 de xícara de chá de leite (300 ml);

1 colher de sopa de vinagre de álcool (15 ml);

4 ovos;

1 + 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo (255 g);

1/3 de xícara de chá de óleo (80 ml);

3/4 de xícara de chá de cacau em pó (70 g);

2 xícaras de chá de farinha de trigo (240 g);

1 + 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio (7 g);

1 + 1/2 colher de chá de fermento químico (7 g);

1/2 xícara de chá de água (120 ml);

2 colheres de sopa de açúcar (30 g).

Ingredientes da cobertura e do recheio

650 g de chocolate ao leite picado;

1 xícara de chá de água quente (240 ml);

1 colher de sopa de café solúvel (7 g);

3/4 de xícara de chá de cacau em pó (70 g);

1 caixa de creme de leite (200 g);

4 colheres de sopa de manteiga em cubos (80 g).

Modo de preparo

O preparo começa com a mistura do leite e do vinagre, que deve descansar por cerca de 10 minutos para formar o "falso buttermilk". Em uma tigela grande, junta a mistura reservada aos ovos, ao açúcar mascavo e ao óleo, mexendo bem.

Na sequência, peneire os ingredientes secos (o cacau em pó, a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o fermento) sobre a tigela. Os itens devem ser misturados apenas até formarem uma massa homogênea. A massa vai para uma forma redonda de fundo removível, untada com manteiga, farinha e cacau em pó (para garantir uma crosta escura).

Para assar, coloque no forno preaquecido a 200 ºC por aproximadamente 50 minutos, até o palito sair limpo. Após isso, reserve até esfriar.

Para o recheio e a cobertura, dissolva o café solúvel na água quente. A mistura ainda aquecida deve ser despejada na tigela da batedeira junto com o chocolate picado, descansando por 2 minutos. Depois, mexa até obter um creme homogêneo, adicionando o cacau em pó peneirado e o creme de leite. Com a batedeira ligada, acrescente a manteiga em cubos aos poucos até alcançar o ponto brilhante e consistente.

O creme resultante é dividido em 3 porções de cerca de 350 g para o recheio (mantidas em temperatura ambiente) e 1 porção de 500 g para a cobertura (levada à geladeira).

Já a calda é feita levando a água e o açúcar ao fogo. Assim que levantar fervura, a calda cozinha por mais 3 minutos e deve esfriar totalmente antes do uso.

A montagem exige desenformar o bolo e nivelar o topo com uma faca ou nivelador, fatiando a massa em 3 camadas iguais. De volta à forma de fundo removível, posicione a primeira camada, umedecida com a calda e coberta com a primeira porção do recheio. O processo se repete com a segunda camada de bolo, calda e recheio, finalizando com o último disco de massa umedecido. O conjunto deve gelar por no mínimo 2 horas (ou de um dia para o outro). Na hora de servir, basta desenformar e espalhar a ganache firme da cobertura no topo e nas laterais.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer icônico espaguete com almôndegas do filme 'A Dama e o Vagabundo'

Aprenda a fazer icônico espaguete com almôndegas do filme 'A Dama e o Vagabundo'

Imagem - Aprenda a fazer torta de morango com creme pâtissière

Aprenda a fazer torta de morango com creme pâtissière

Imagem - Aprenda a fazer clássico molho à bolonhesa

Aprenda a fazer clássico molho à bolonhesa

Tags:

Receita

Mais recentes

Imagem - Cauã Reymond e Pietra Cupello viajam juntos para Nova York e reacendem suspeitas de affair

Cauã Reymond e Pietra Cupello viajam juntos para Nova York e reacendem suspeitas de affair
Imagem - Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (03), Roberto nega envolvimento amoroso com Tânia

Roque Santeiro: no capítulo desta terça-feira (03), Roberto nega envolvimento amoroso com Tânia
Imagem - 'A morte não existe': a reflexão da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que dedicou a vida a estudar a morte e passou a acreditar que ela não representa o fim da existência

'A morte não existe': a reflexão da psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross, que dedicou a vida a estudar a morte e passou a acreditar que ela não representa o fim da existência