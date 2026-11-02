RECEITA

Aprenda a fazer o famoso bolo de chocolate inspirado no filme 'Matilda'

Clássico longa-metragem da década de 1990 inspira receita cremosa com camadas generosas de recheio e cobertura brilhante

Kamila Macedo

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 16:32

Bolo de chocolate inspirado no filme "Matilda" (1996) Crédito: Imagem gerada por IA | Divulgação

"Matilda" é um filme emblemático lançado na década de 1990 que conta a história de uma garotinha com inteligência acima da média. Ao descobrir que tem poderes telecinéticos, ela usa as próprias habilidades para salvar a escola da malvada diretora Agatha Trunchbull. Mas o que um bolo de chocolate tem a ver com a narrativa?

Quem assistiu ao longa-metragem deve lembrar da clássica cena em que o personagem Bruce Bogtrotter precisa comer um bolo inteiro de chocolate, após ser acusado pela cruel diretora de ter roubado um pedaço. Ficou marcado na memória o incentivo dos colegas para que o menino conseguisse completar o desafio.

Além da cena marcante, o público atento percebeu a estrutura do bolo extremamente chocolatudo, acompanhado por camadas generosas de recheio cremoso e uma cobertura brilhante. A receita a seguir é uma adaptação inspirada na sobremesa da produção cinematográfica e promete resgatar a lembrança de quem ficou com vontade de experimentar ao assistir a "Matilda" pela primeira vez.

Dicas de preparo para o bolo de "Matilda" 1 de 4

Ingredientes do bolo e da calda

1 + 1/4 de xícara de chá de leite (300 ml);

1 colher de sopa de vinagre de álcool (15 ml);

4 ovos;

1 + 1/2 xícara de chá de açúcar mascavo (255 g);

1/3 de xícara de chá de óleo (80 ml);

3/4 de xícara de chá de cacau em pó (70 g);

2 xícaras de chá de farinha de trigo (240 g);

1 + 1/2 colher de chá de bicarbonato de sódio (7 g);

1 + 1/2 colher de chá de fermento químico (7 g);

1/2 xícara de chá de água (120 ml);

2 colheres de sopa de açúcar (30 g).

Ingredientes da cobertura e do recheio

650 g de chocolate ao leite picado;

1 xícara de chá de água quente (240 ml);

1 colher de sopa de café solúvel (7 g);

3/4 de xícara de chá de cacau em pó (70 g);

1 caixa de creme de leite (200 g);

4 colheres de sopa de manteiga em cubos (80 g).

Modo de preparo

O preparo começa com a mistura do leite e do vinagre, que deve descansar por cerca de 10 minutos para formar o "falso buttermilk". Em uma tigela grande, junta a mistura reservada aos ovos, ao açúcar mascavo e ao óleo, mexendo bem.

Na sequência, peneire os ingredientes secos (o cacau em pó, a farinha de trigo, o bicarbonato de sódio e o fermento) sobre a tigela. Os itens devem ser misturados apenas até formarem uma massa homogênea. A massa vai para uma forma redonda de fundo removível, untada com manteiga, farinha e cacau em pó (para garantir uma crosta escura).

Para assar, coloque no forno preaquecido a 200 ºC por aproximadamente 50 minutos, até o palito sair limpo. Após isso, reserve até esfriar.

Para o recheio e a cobertura, dissolva o café solúvel na água quente. A mistura ainda aquecida deve ser despejada na tigela da batedeira junto com o chocolate picado, descansando por 2 minutos. Depois, mexa até obter um creme homogêneo, adicionando o cacau em pó peneirado e o creme de leite. Com a batedeira ligada, acrescente a manteiga em cubos aos poucos até alcançar o ponto brilhante e consistente.

O creme resultante é dividido em 3 porções de cerca de 350 g para o recheio (mantidas em temperatura ambiente) e 1 porção de 500 g para a cobertura (levada à geladeira).

Já a calda é feita levando a água e o açúcar ao fogo. Assim que levantar fervura, a calda cozinha por mais 3 minutos e deve esfriar totalmente antes do uso.