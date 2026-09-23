Aprenda a fazer o famoso bolo de chocolate que já sai recheado do forno

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00
Se você busca uma sobremesa prática e capaz de surpreender a todos à mesa, esta receita é a escolha perfeita. Conhecido popularmente como “bolo bomba”, o preparo desse bolo de chocolate traz um truque incrível: já sai recheado direto do forno.
A combinação de uma massa fofinha com um recheio supercremoso de creme branco e uma cobertura clássica de chocolate resulta em um doce equilibrado e apaixonante. Em pouco tempo, você garante uma excelente opção para o café da tarde ou para uma ocasião especial.
Dicas para o sucesso do seu bolo de chocolate que já sai recheado do forno
Cobertura
2 colheres de sopa de manteiga;
1 xícara de chá de leite;
5 colheres de sopa de açúcar;
3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%;
Granulado para finalizar (opcional).
Recheio
1 caixinha de leite condensado (395 g);
3 colheres de sopa de amido de milho;
2 gemas;
800 ml de leite;
1 colher de sopa de essência de baunilha.
Massa
4 ovos;
2 claras;
2 xícaras de chá de açúcar;
3 xícaras de chá de farinha de trigo;
1 xícara de chá de chocolate em pó 50%;
1 xícara de chá de óleo de soja;
1 xícara de chá de leite;
1 colher de sopa de fermento químico em pó.
Para o recheio, adicione o leite condensado e o amido de milho em uma panela, mexendo bem para dissolver o pó por completo. Em seguida, peneire as duas gemas na mistura e adicione o leite. Leve ao fogo médio, sem parar de mexer, até que o creme engrosse e atinja uma consistência cremosa e firme, sem endurecer. Desligue o fogo, misture a essência de baunilha para incorporar o aroma e reserve até esfriar.
Para a massa, coloque os ovos, as claras e o açúcar na batedeira e bata bem até obter um creme fofinho e homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados, o óleo e o leite, batendo em velocidade média apenas até a incorporação de todos os ingredientes. Desligue o aparelho, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula. Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada. Por cima da massa crua, distribua colheradas do recheio já frio, lado a lado até cobrir tudo, e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 a 50 minutos.
Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura. Misture a manteiga, o leite, o açúcar e o chocolate em pó em uma panela, ainda fora do fogo, até uniformizar. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 6 a 8 minutos, até a calda encorpar ligeiramente. Assim que o bolo estiver pronto e morno, desenforme, despeje a calda por cima e finalize com granulado a gosto.