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Aprenda a fazer o famoso bolo de chocolate que já sai recheado do forno

Confira o passo a passo para preparar o chamado "bolo bomba", sobremesa rápida e irresistível com recheio cremoso e cobertura de chocolate

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 05:00

Bolo de chocolate que já sai recheado do forno
Com um truque simples no forno, esse bolo combina massa fofinha, creme branco como recheio e cobertura de chocolate para todas as ocasiões Crédito: Reprodução/Youtube

Se você busca uma sobremesa prática e capaz de surpreender a todos à mesa, esta receita é a escolha perfeita. Conhecido popularmente como “bolo bomba”, o preparo desse bolo de chocolate traz um truque incrível: já sai recheado direto do forno.

A combinação de uma massa fofinha com um recheio supercremoso de creme branco e uma cobertura clássica de chocolate resulta em um doce equilibrado e apaixonante. Em pouco tempo, você garante uma excelente opção para o café da tarde ou para uma ocasião especial.

Dicas para o sucesso do seu bolo de chocolate que já sai recheado do forno

Recheio bem frio para o ponto certo: Certifique-se de que o creme branco esteja totalmente frio antes de colocá-lo sobre a massa. Isso evita que o recheio afunde rápido demais ou desmonte a estrutura do bolo enquanto assa. por Reprodução/Redes sociais
Gemas peneiradas fazem a diferença: Peneirar as gemas antes de levá-las ao fogo retira a película externa do ovo, o que garante um creme sem cheiro ou gosto residual e com textura extremamente aveludada. por Reprodução/Redes sociais
Incorpore o fermento delicadamente: Misturar o fermento à mão com uma espátula, em movimentos suaves e sem bater, garante que a massa cresça de forma uniforme, leve e aerada. por Reprodução/Redes sociais
Distribuição uniforme das colheradas: Ao rechear, distribua as colheradas com espaço regular entre elas. Isso garante que cada fatia saia do forno com a quantidade ideal de creme. por Reprodução/Redes sociais
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Recheio bem frio para o ponto certo: Certifique-se de que o creme branco esteja totalmente frio antes de colocá-lo sobre a massa. Isso evita que o recheio afunde rápido demais ou desmonte a estrutura do bolo enquanto assa. por Reprodução/Redes sociais

Ingredientes

Cobertura

2 colheres de sopa de manteiga;

1 xícara de chá de leite;

5 colheres de sopa de açúcar;

3 colheres de sopa de chocolate em pó 50%;

Granulado para finalizar (opcional).

Recheio

1 caixinha de leite condensado (395 g);

3 colheres de sopa de amido de milho;

2 gemas;

800 ml de leite;

1 colher de sopa de essência de baunilha.

Massa

4 ovos;

2 claras;

2 xícaras de chá de açúcar;

3 xícaras de chá de farinha de trigo;

1 xícara de chá de chocolate em pó 50%;

1 xícara de chá de óleo de soja;

1 xícara de chá de leite;

1 colher de sopa de fermento químico em pó.

Modo de preparo

Para o recheio, adicione o leite condensado e o amido de milho em uma panela, mexendo bem para dissolver o pó por completo. Em seguida, peneire as duas gemas na mistura e adicione o leite. Leve ao fogo médio, sem parar de mexer, até que o creme engrosse e atinja uma consistência cremosa e firme, sem endurecer. Desligue o fogo, misture a essência de baunilha para incorporar o aroma e reserve até esfriar.

Para a massa, coloque os ovos, as claras e o açúcar na batedeira e bata bem até obter um creme fofinho e homogêneo. Acrescente a farinha de trigo e o chocolate em pó peneirados, o óleo e o leite, batendo em velocidade média apenas até a incorporação de todos os ingredientes. Desligue o aparelho, adicione o fermento e misture delicadamente com uma espátula. Transfira a mistura para uma forma untada e enfarinhada. Por cima da massa crua, distribua colheradas do recheio já frio, lado a lado até cobrir tudo, e leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 40 a 50 minutos.

Enquanto o bolo assa, prepare a cobertura. Misture a manteiga, o leite, o açúcar e o chocolate em pó em uma panela, ainda fora do fogo, até uniformizar. Leve ao fogo médio e deixe cozinhar por 6 a 8 minutos, até a calda encorpar ligeiramente. Assim que o bolo estiver pronto e morno, desenforme, despeje a calda por cima e finalize com granulado a gosto.

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Receita

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