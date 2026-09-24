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Aprenda a fazer o famoso bolo de sorvete com calda de chocolate

Conhecido também como sorvetão, doce combina creme gelado com calda de chocolate e pode ser preparado com ingredientes simples

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:34

Bolo de sorvete com calda de chocolate para fazer em casa Crédito: Reprodução

Se a ideia é preparar uma sobremesa gelada, cremosa e com bastante chocolate, o bolo de sorvete é uma opção que costuma fazer sucesso à mesa. Também conhecido como sorvetão, o doce é montado em forma de pudim e vai ao congelador até ganhar a consistência ideal. A receita rende cerca de 10 porções e pode ser preparada com ingredientes simples.

O segredo está nas camadas: primeiro entra a calda de chocolate, seguida pelo creme que dá textura ao sorvete. Depois de algumas horas no congelador, basta desenformar e servir.

Bolo de sorvete com calda de chocolate

Ingredientes da calda

90 ml de água

Veja o passo a passo do bolo de sorvete

A calda de chocolate é preparada primeiro e vai direto para o fundo da forma, criando a cobertura que envolve o bolo depois de desenformado por Reprodução
Para o creme, leite, leite condensado e gemas são levados ao fogo baixo até formar uma mistura cremosa. Depois, é preciso deixar esfriar antes de continuar o preparo por Reprodução
O toque aerado vem das claras batidas com açúcar, que são incorporadas delicadamente ao creme junto com o creme de leite para manter a textura leve por Reprodução
Depois de montado, o bolo precisa ficar cerca de 24 horas no congelador. Na hora de servir, basta desenformar e deixar a calda de chocolate aparecer por todos os lados por Reprodução
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A calda de chocolate é preparada primeiro e vai direto para o fundo da forma, criando a cobertura que envolve o bolo depois de desenformado por Reprodução

3 colheres de sopa de chocolate em pó

Ingredientes do creme

600 ml de leite

395 g de leite condensado

3 gemas

Para finalizar

6 claras

5 colheres de sopa de açúcar

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Como fazer

Comece preparando a calda de chocolate. Misture a água e o chocolate em pó em uma panela e leve ao fogo, mexendo até ferver e ganhar consistência. Reserve.

Para o creme, coloque o leite, o leite condensado e as gemas em uma panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura ficar cremosa. Deixe esfriar.

Enquanto isso, bata as claras com o açúcar até formar claras em neve. Acrescente o creme de leite e misture delicadamente. Depois, incorpore o creme de leite condensado já frio.

Para montar, espalhe a calda de chocolate no fundo de uma forma de pudim ou de bolo. Em seguida, coloque o creme, cubra com plástico-filme e leve ao congelador por cerca de 24 horas.

Na hora de servir, uma dica é aquecer rapidamente a parte externa da forma para facilitar o desenforme. O resultado é um bolo de sorvete cremoso por dentro e coberto por uma camada de chocolate, perfeito para servir bem gelado

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