Aprenda a fazer o famoso bolo de sorvete com calda de chocolate

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:34
Se a ideia é preparar uma sobremesa gelada, cremosa e com bastante chocolate, o bolo de sorvete é uma opção que costuma fazer sucesso à mesa. Também conhecido como sorvetão, o doce é montado em forma de pudim e vai ao congelador até ganhar a consistência ideal. A receita rende cerca de 10 porções e pode ser preparada com ingredientes simples.
O segredo está nas camadas: primeiro entra a calda de chocolate, seguida pelo creme que dá textura ao sorvete. Depois de algumas horas no congelador, basta desenformar e servir.
Bolo de sorvete com calda de chocolate
Ingredientes da calda
90 ml de água
Veja o passo a passo do bolo de sorvete
3 colheres de sopa de chocolate em pó
Ingredientes do creme
600 ml de leite
395 g de leite condensado
3 gemas
Para finalizar
6 claras
5 colheres de sopa de açúcar
200 g de creme de leite sem soro
Como fazer
Comece preparando a calda de chocolate. Misture a água e o chocolate em pó em uma panela e leve ao fogo, mexendo até ferver e ganhar consistência. Reserve.
Para o creme, coloque o leite, o leite condensado e as gemas em uma panela. Cozinhe em fogo baixo, mexendo sempre, até a mistura ficar cremosa. Deixe esfriar.
Enquanto isso, bata as claras com o açúcar até formar claras em neve. Acrescente o creme de leite e misture delicadamente. Depois, incorpore o creme de leite condensado já frio.
Para montar, espalhe a calda de chocolate no fundo de uma forma de pudim ou de bolo. Em seguida, coloque o creme, cubra com plástico-filme e leve ao congelador por cerca de 24 horas.
Na hora de servir, uma dica é aquecer rapidamente a parte externa da forma para facilitar o desenforme. O resultado é um bolo de sorvete cremoso por dentro e coberto por uma camada de chocolate, perfeito para servir bem gelado