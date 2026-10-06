Aprenda a fazer o melhor croquete de carne moída em casa

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Kamila Macedo
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:49
Figura carimbada em restaurantes, bares, reuniões em família e aniversários, o croquete é daquelas paixões nacionais que conquistam pela casquinha crocante por fora e pelo recheio extremamente saboroso por dentro.
Embora a versão com carne moída seja a mais tradicional e popular, a receita é versátil e pode ser adaptada com recheios de calabresa, frango, queijo, peixes e até legumes. Para quem prefere uma alternativa mais leve, a air fryer é uma excelente aliada: basta pré-aquecer e assar a 200°C por cerca de 13 a 15 minutos, virando na metade do tempo até dourarem.
O melhor de tudo é que a receita rende até 28 unidades e pode ser preparada em grande quantidade para o congelamento, garantindo um aperitivo fresquinho e crocante a qualquer hora do dia.
4 dicas para preparar seu croquete
Croquete
500 g de acém moído;
1 cebola;
3 dentes de alho;
½ xícara (chá) de leite;
¼ de xícara (chá) de farinha de trigo;
2 colheres (sopa) de extrato de tomate;
2 colheres (sopa) de molho inglês;
1 colher (sopa) de azeite;
1 colher (sopa) de manteiga;
1 colher (chá) de sal;
6 ramos de salsinha;
Pimenta-do-reino moída na hora a gosto.
Empanado
¼ de xícara (chá) de farinha de trigo;
1 ovo;
½ xícara (chá) de farinha de rosca caseira;
2 xícaras (chá) de óleo para fritar.
Preparo da massa
Antes de começar, retire a carne moída da geladeira e mantenha-a em temperatura ambiente enquanto separa os demais ingredientes. Esse passo evita que a carne solte excesso de água ao entrar na panela quente. Na sequência, lave, descasque e pique a cebola, os dentes de alho e a salsinha.
Leve uma panela média ao fogo médio, regue com o azeite, junte a cebola e uma pitada de sal, refogando por cerca de 3 minutos até que comece a dourar. Adicione o alho picado e mexa por mais 2 minutos.
Acrescente a manteiga e, assim que estiver derretida, adicione a carne moída, temperando com sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe cozinhar por aproximadamente 6 minutos, mexendo ocasionalmente até que a carne esteja totalmente cozida e soltinha. Incorpore o molho inglês e o extrato de tomate, mexendo por mais 2 minutos para apurar o sabor.
Com a carne bem preparada, regue com o leite e misture. Em seguida, adicione a farinha de trigo de uma só vez e mexa vigorosamente com uma espátula por cerca de 5 minutos. O objetivo é cozinhar a farinha e obter uma massa cremosa, úmida e homogênea que se desprenda facilmente do fundo da panela. Para ter certeza de que está no ponto certo, observe se formou uma película fina e douradinha no fundo da panela.
Desligue o fogo, misture a salsinha picada e transfira imediatamente a massa para uma travessa rasa. Cubra com filme plástico em contato direto com a superfície (para evitar que crie crosta) e leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar e esfriar completamente.
Modelagem e empanamento
Com a massa fria e firme, retire porções equivalentes a 1 colher (sopa) e modele com as mãos no formato tradicional de cilindro, com cerca de 4 cm de comprimento.
Organize a estação de trabalho dispondo a farinha de trigo em um prato raso, o ovo batido com o garfo em um prato fundo e a farinha de rosca em uma tigela média. Para empanar sem fazer bagunça, passe um croquete por vez na farinha de trigo, batendo levemente para retirar o excesso.
Em seguida, mergulhe no ovo batido, deixando escorrer bem, e transfira para a tigela com a farinha de rosca. Chacoalhe a tigela suavemente para que o croquete role e cubra toda a superfície de maneira uniforme, dando uma leve pressionada com os dedos para fixar bem. Repita o processo com toda a massa e acomode os croquetes em uma travessa limpa.
Fritura
Em uma panela pequena e de bordas altas, aqueça o óleo em fogo médio até atingir aproximadamente 180°C (se não tiver um termômetro culinário, teste jogando uma pitada de farinha de rosca: se borbulhar de imediato, o óleo está no ponto). Forre uma travessa com papel-toalha para escorrer a gordura.
Utilizando uma escumadeira, mergulhe delicadamente cerca de 4 croquetes por vez no óleo quente para não baixar muito a temperatura. Deixe fritar por aproximadamente 2 minutos até dourarem por igual. Retire com cuidado, escorra bem o excesso de óleo e coloque sobre o papel-toalha. Repita com o restante dos croquetes e sirva ainda quente.