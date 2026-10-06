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Aprenda a fazer o melhor croquete de carne moída em casa

Petisco clássico de boteco e de festa, essa versão com carne moída é superfácil de fazer, rende bastante e ainda pode ser congelado

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 16:49

Com recheio suculento e uma casquinha que faz
Com recheio suculento e uma casquinha que faz "crac", descubra como preparar um croquete na sua própria casa Crédito: Stepanek Photography | Shutterstock

Figura carimbada em restaurantes, bares, reuniões em família e aniversários, o croquete é daquelas paixões nacionais que conquistam pela casquinha crocante por fora e pelo recheio extremamente saboroso por dentro.

Embora a versão com carne moída seja a mais tradicional e popular, a receita é versátil e pode ser adaptada com recheios de calabresa, frango, queijo, peixes e até legumes. Para quem prefere uma alternativa mais leve, a air fryer é uma excelente aliada: basta pré-aquecer e assar a 200°C por cerca de 13 a 15 minutos, virando na metade do tempo até dourarem.

O melhor de tudo é que a receita rende até 28 unidades e pode ser preparada em grande quantidade para o congelamento, garantindo um aperitivo fresquinho e crocante a qualquer hora do dia.

4 dicas para preparar seu croquete

Pode ser congelado: Coloque os croquetes já empanados numa assadeira, espaçados, e leve ao freezer por cerca de 5 horas até congelarem. Depois, transfira para um saco hermético próprio para alimentos; eles duram até 3 meses. Na hora de fritar, leve direto do freezer para o óleo quente a 170°C (um pouco mais baixo que o habitual para garantir que descongele e frite por igual). por Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock
Explore novos sabores: A base dessa massa cremosa é extremamente coringa. Você pode substituir a carne moída por frango desfiado bem temperado, calabresa picadinha ou até por uma versão vegetariana usando legumes bem cozidos e amassados, como abóbora ou mandioca. por
Cuidado com a temperatura do óleo: Fritar muitos croquetes de uma vez ou colocar o lote em óleo frio faz com que eles absorvam gordura em excesso e desmanchem. Frite em pequenos lotes e mantenha a temperatura sempre controlada. por
O ponto da massa na panela: Não tenha pressa na etapa de cozinhar a farinha com o caldo da carne. Esse processo de "cozimento da farinha" na panela é fundamental para eliminar o gosto de cru e garantir que a estrutura do croquete fique firme o suficiente para não abrir na hora da fritura. por
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Pode ser congelado: Coloque os croquetes já empanados numa assadeira, espaçados, e leve ao freezer por cerca de 5 horas até congelarem. Depois, transfira para um saco hermético próprio para alimentos; eles duram até 3 meses. Na hora de fritar, leve direto do freezer para o óleo quente a 170°C (um pouco mais baixo que o habitual para garantir que descongele e frite por igual). por Imagem: Natalia Mylova | Shutterstock

Ingredientes

Croquete

500 g de acém moído;

1 cebola;

3 dentes de alho;

½ xícara (chá) de leite;

¼ de xícara (chá) de farinha de trigo;

2 colheres (sopa) de extrato de tomate;

2 colheres (sopa) de molho inglês;

1 colher (sopa) de azeite;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 colher (chá) de sal;

6 ramos de salsinha;

Pimenta-do-reino moída na hora a gosto.

Empanado

¼ de xícara (chá) de farinha de trigo;

1 ovo;

½ xícara (chá) de farinha de rosca caseira;

2 xícaras (chá) de óleo para fritar.

Modo de preparo

Preparo da massa

Antes de começar, retire a carne moída da geladeira e mantenha-a em temperatura ambiente enquanto separa os demais ingredientes. Esse passo evita que a carne solte excesso de água ao entrar na panela quente. Na sequência, lave, descasque e pique a cebola, os dentes de alho e a salsinha.

Leve uma panela média ao fogo médio, regue com o azeite, junte a cebola e uma pitada de sal, refogando por cerca de 3 minutos até que comece a dourar. Adicione o alho picado e mexa por mais 2 minutos.

Acrescente a manteiga e, assim que estiver derretida, adicione a carne moída, temperando com sal e pimenta-do-reino a gosto. Deixe cozinhar por aproximadamente 6 minutos, mexendo ocasionalmente até que a carne esteja totalmente cozida e soltinha. Incorpore o molho inglês e o extrato de tomate, mexendo por mais 2 minutos para apurar o sabor.

Com a carne bem preparada, regue com o leite e misture. Em seguida, adicione a farinha de trigo de uma só vez e mexa vigorosamente com uma espátula por cerca de 5 minutos. O objetivo é cozinhar a farinha e obter uma massa cremosa, úmida e homogênea que se desprenda facilmente do fundo da panela. Para ter certeza de que está no ponto certo, observe se formou uma película fina e douradinha no fundo da panela.

Desligue o fogo, misture a salsinha picada e transfira imediatamente a massa para uma travessa rasa. Cubra com filme plástico em contato direto com a superfície (para evitar que crie crosta) e leve à geladeira por pelo menos 1 hora para firmar e esfriar completamente.

Modelagem e empanamento

Com a massa fria e firme, retire porções equivalentes a 1 colher (sopa) e modele com as mãos no formato tradicional de cilindro, com cerca de 4 cm de comprimento.

Organize a estação de trabalho dispondo a farinha de trigo em um prato raso, o ovo batido com o garfo em um prato fundo e a farinha de rosca em uma tigela média. Para empanar sem fazer bagunça, passe um croquete por vez na farinha de trigo, batendo levemente para retirar o excesso.

Em seguida, mergulhe no ovo batido, deixando escorrer bem, e transfira para a tigela com a farinha de rosca. Chacoalhe a tigela suavemente para que o croquete role e cubra toda a superfície de maneira uniforme, dando uma leve pressionada com os dedos para fixar bem. Repita o processo com toda a massa e acomode os croquetes em uma travessa limpa.

Fritura

Em uma panela pequena e de bordas altas, aqueça o óleo em fogo médio até atingir aproximadamente 180°C (se não tiver um termômetro culinário, teste jogando uma pitada de farinha de rosca: se borbulhar de imediato, o óleo está no ponto). Forre uma travessa com papel-toalha para escorrer a gordura.

Utilizando uma escumadeira, mergulhe delicadamente cerca de 4 croquetes por vez no óleo quente para não baixar muito a temperatura. Deixe fritar por aproximadamente 2 minutos até dourarem por igual. Retire com cuidado, escorra bem o excesso de óleo e coloque sobre o papel-toalha. Repita com o restante dos croquetes e sirva ainda quente.

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Receita Croquete

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