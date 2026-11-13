Aprenda a fazer o quibe frito perfeito igual ao de lanchonete

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Kamila Macedo
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:49
Embora seja um clássico da culinária árabe, a iguaria conquistou o paladar dos brasileiros. Com casquinha crocante e interior suculento, o quibe frito é presença garantida entre os salgados de lanchonetes, bares e festas.
Preparar essa receita em casa com carne moída, trigo para quibe e temperos pode parecer um desafio à primeira vista. No entanto, com ingredientes simples e alguns cuidados na modelagem e na fritura, o resultado fica impecável e saboroso, ideal para servir como petisco ou acompanhamento.
Dicas para preparar o quibe frito perfeito
450 gramas de carne moída;
1 e 1/2 xícara de trigo para quibe (250 gramas);
1/2 cebola grande;
Hortelã fresca a gosto;
1 dente de alho;
1/2 colher de sobremesa de sal (6 gramas);
1/4 de xícara de chá de água (60 ml);
Salsinha a gosto;
Cebolinha a gosto.
Comece colocando o trigo para quibe em uma tigela com água e deixe hidratar por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, descasque e pique a cebola grosseiramente. Pique também a salsinha e a cebolinha e reserve.
Depois do tempo de hidratação, escorra o trigo e esprema bem com as mãos para retirar o excesso de água. Transfira para uma tigela ou assadeira grande e acrescente a carne moída.
No liquidificador, coloque a cebola picada, a hortelã, o alho, o sal e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, despeje o tempero sobre a mistura de trigo e carne moída.
Com as mãos, misture bem os ingredientes até formar uma massa uniforme. Acrescente a salsinha e a cebolinha picadas e incorpore ao preparo. Se necessário, ajuste o sal. A massa deve ficar úmida e maleável, sem ficar muito dura, para facilitar a modelagem.
Separe pequenas porções e modele os quibes no formato tradicional, alongado e com as pontas levemente afinadas. Repita o processo até utilizar toda a massa. Depois, coloque os salgados no freezer por aproximadamente 30 minutos para ajudar a manter o formato durante a fritura.
Para fritar, aqueça o óleo em uma panela funda. Coloque os quibes aos poucos no óleo quente e deixe fritar até ficarem dourados por fora. Retire com uma escumadeira e transfira para um prato forrado com papel-toalha, para absorver o excesso de gordura.
Sirva ainda quente, acompanhado dos molhos de sua preferência.