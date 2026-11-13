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Aprenda a fazer o quibe frito perfeito igual ao de lanchonete

Com casquinha crocante e interior macio, a receita leva carne moída, trigo para quibe e temperos frescos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 18:49

Quibe
Essa receita traz um quibe crocante por fora, macio por dentro e com sabor irresistível Crédito: WS-Studio | Shutterstock

Embora seja um clássico da culinária árabe, a iguaria conquistou o paladar dos brasileiros. Com casquinha crocante e interior suculento, o quibe frito é presença garantida entre os salgados de lanchonetes, bares e festas.

Preparar essa receita em casa com carne moída, trigo para quibe e temperos pode parecer um desafio à primeira vista. No entanto, com ingredientes simples e alguns cuidados na modelagem e na fritura, o resultado fica impecável e saboroso, ideal para servir como petisco ou acompanhamento.

Dicas para preparar o quibe frito perfeito

Capriche na mistura da massa: Misture os ingredientes com as mãos até que estejam bem incorporados. Isso ajuda a distribuir a carne, o trigo e os temperos por toda a preparação, deixando o sabor mais uniforme. por WS-Studio | Shutterstock
Respeite o tempo de freezer: Levar os quibes ao freezer por 30 minutos antes da fritura ajuda a firmar os salgados e a preservar o formato durante o preparo no óleo quente.   por Divulgação
 Não coloque muitos quibes na panela de uma vez: Frite os salgados em pequenas porções para evitar que a temperatura do óleo caia muito. Assim, eles conseguem dourar de maneira mais uniforme.  (Imagem: rafastockbr | Shutterstock) por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Varie o recheio: Se a ideia for transformar o quibe em um prato principal, modele porções um pouco maiores e recheie com requeijão cremoso tipo Catupiry, coalhada seca ou queijo mussarela. Feche bem as pontas para evitar que o recheio escape durante a fritura. (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock)  por
Sirva com acompanhamentos: O quibe frito combina com molhos cremosos, como maionese temperada e molho de alho. Também pode ser servido com limão, que acrescenta um toque cítrico ao salgado.  (Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock) por Imagem: Cassiano Correia | Shutterstock
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Capriche na mistura da massa: Misture os ingredientes com as mãos até que estejam bem incorporados. Isso ajuda a distribuir a carne, o trigo e os temperos por toda a preparação, deixando o sabor mais uniforme. por WS-Studio | Shutterstock

Ingredientes

450 gramas de carne moída;

1 e 1/2 xícara de trigo para quibe (250 gramas);

1/2 cebola grande;

Hortelã fresca a gosto;

1 dente de alho;

1/2 colher de sobremesa de sal (6 gramas);

1/4 de xícara de chá de água (60 ml);

Salsinha a gosto;

Cebolinha a gosto.

Modo de preparo

Comece colocando o trigo para quibe em uma tigela com água e deixe hidratar por aproximadamente 30 minutos. Enquanto isso, descasque e pique a cebola grosseiramente. Pique também a salsinha e a cebolinha e reserve.

Depois do tempo de hidratação, escorra o trigo e esprema bem com as mãos para retirar o excesso de água. Transfira para uma tigela ou assadeira grande e acrescente a carne moída.

No liquidificador, coloque a cebola picada, a hortelã, o alho, o sal e a água. Bata até obter uma mistura homogênea. Em seguida, despeje o tempero sobre a mistura de trigo e carne moída.

Com as mãos, misture bem os ingredientes até formar uma massa uniforme. Acrescente a salsinha e a cebolinha picadas e incorpore ao preparo. Se necessário, ajuste o sal. A massa deve ficar úmida e maleável, sem ficar muito dura, para facilitar a modelagem.

Separe pequenas porções e modele os quibes no formato tradicional, alongado e com as pontas levemente afinadas. Repita o processo até utilizar toda a massa. Depois, coloque os salgados no freezer por aproximadamente 30 minutos para ajudar a manter o formato durante a fritura.

Para fritar, aqueça o óleo em uma panela funda. Coloque os quibes aos poucos no óleo quente e deixe fritar até ficarem dourados por fora. Retire com uma escumadeira e transfira para um prato forrado com papel-toalha, para absorver o excesso de gordura.

Sirva ainda quente, acompanhado dos molhos de sua preferência.

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Tags:

Receita Quibe

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