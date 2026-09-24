RECEITA

Aprenda a fazer o tradicional vatapá para o Dia de São Cosme e Damião

Preparo assinado pela chef Tereza Paim é acompanhamento indispensável para o caruru e fica pronto em cerca de 1 hora e meia

Kamila Macedo

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:23

Vatapá é um dos pratos típicos da culinária baiana Crédito: ArtbyPixel | Shutterstock

Com a proximidade do Dia de São Cosme e Damião, o aroma do azeite de dendê toma conta das cozinhas. Afinal, já é tradição preparar o vatapá para acompanhar pratos como caruru, arroz e xinxim de frango para celebrar a data.

Para surpreender a família ao preparar esse prato tão especial para a culinária baiana, confira o passo a passo da receita assinada pela chef Tereza Paim, do restaurante Casa de Tereza. O processo completo leva cerca de 1 hora e meia.

Vatapá e caruru 1 de 6

Ingredientes

200g de pão dormido;

40g de cebola branca picada;

150ml de leite de coco;

30g de castanha-de-caju sem sal e triturada;

30g de camarão seco e triturado, sem os olhos;

30g de amendoim sem casca, sem sal e triturado;

Sal a gosto;

8g de gengibre ralado;

30ml de azeite de dendê.

Modo de preparo

Comece retirando a casca do pão de sal dormido e coloque o miolo de molho em um pouco de leite por trinta minutos. Em seguida, bata no liquidificador a cebola com o leite de coco, a castanha-de-caju, o camarão seco e o amendoim até obter uma mistura homogênea.