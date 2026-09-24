Aprenda a fazer o tradicional vatapá para o Dia de São Cosme e Damião

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Kamila Macedo
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:23
Com a proximidade do Dia de São Cosme e Damião, o aroma do azeite de dendê toma conta das cozinhas. Afinal, já é tradição preparar o vatapá para acompanhar pratos como caruru, arroz e xinxim de frango para celebrar a data.
Para surpreender a família ao preparar esse prato tão especial para a culinária baiana, confira o passo a passo da receita assinada pela chef Tereza Paim, do restaurante Casa de Tereza. O processo completo leva cerca de 1 hora e meia.
Vatapá e caruru
200g de pão dormido;
40g de cebola branca picada;
150ml de leite de coco;
30g de castanha-de-caju sem sal e triturada;
30g de camarão seco e triturado, sem os olhos;
30g de amendoim sem casca, sem sal e triturado;
Sal a gosto;
8g de gengibre ralado;
30ml de azeite de dendê.
Comece retirando a casca do pão de sal dormido e coloque o miolo de molho em um pouco de leite por trinta minutos. Em seguida, bata no liquidificador a cebola com o leite de coco, a castanha-de-caju, o camarão seco e o amendoim até obter uma mistura homogênea.
Leve essa mistura ao fogo e adicione o pão amolecido, temperando com o sal, o gengibre ralado e o azeite de dendê. Mexa sem parar até atingir o ponto ideal, que ocorre quando a massa começa a soltar do fundo da panela. Essa etapa pode demorar. Por fim, retire do fogo e sirva ainda quente ou em temperatura ambiente.