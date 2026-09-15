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Aprenda a fazer ovos no purgatório para o café da manhã

Com tomate, pimentão, alho e cebola, você faz uma receita deliciosa que pode acompanhar torradas, pães ou, até mesmo, ser consumido puro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 05:00

Ovos no purgatório
Ovos no purgatório Crédito: Imagem gerada por IA

Quer variar a forma de preparar os ovos no café da manhã? Combinando tomate, pimentão, alho e cebola, você cria uma base deliciosa que acompanha perfeitamente torradas, pães ou pode até ser saboreada pura.

A origem exata do prato divide opiniões: conhecido como le uova in purgatorio na Itália ou como huevos rancheros no México, o conceito básico se mantém e ganha aqui uma personalidade marcante. De preparo fácil e rápido, é a pedida certa para deixar sua refeição muito mais completa e saborosa.

Benefícios de consumir ovos no café da manhã

Saciedade e controle de peso: A união de proteínas e gorduras prolonga a sensação de saciedade, reduz a vontade de beliscar ao longo do dia e ajuda a modular a glicemia por ter baixíssimo teor de carboidratos. por Stepanek Photography | Shutterstock
Proteína completa de alta qualidade: Fornece todos os aminoácidos essenciais e de fácil digestão, ajudando na regeneração dos tecidos, na produção de hormônios e no ganho e manutenção da massa muscular. por Imagem gerada por IA
Nutrição e imunidade ampliadas: Concentra vitaminas (A, D, E e complexo B) e minerais (como ferro, fósforo e selênio) que combatem os radicais livres, auxiliam na prevenção da anemia e fortalecem o sistema de defesa do corpo. por Nestlé
Saúde ocular: Possui luteína e zeaxantina, carotenoides que ajudam a prevenir degeneração macular e cataratas relacionadas à idade. por Freepik
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Saciedade e controle de peso: A união de proteínas e gorduras prolonga a sensação de saciedade, reduz a vontade de beliscar ao longo do dia e ajuda a modular a glicemia por ter baixíssimo teor de carboidratos. por Stepanek Photography | Shutterstock

Ingredientes

2 ovos;

1 lata de tomates pelados em cubos de 400g;

¼ de pimentão vermelho;

½ cebola;

1 dente de alho;

1 colher (sopa) de azeite;

½ colher (chá) de orégano seco;

1 pitada de pimenta calabresa seca;

sal a gosto.

Modo de preparo

Para começar, descasque e pique a cebola e o alho. Em seguida, lave, seque e corte um quarto do pimentão vermelho, descarte as sementes e corte o pedaço em cubos pequenos.

Aqueça uma frigideira em fogo médio, regue com o azeite e adicione a cebola junto com o pimentão. Tempere com uma pitada de sal e deixe refogar por cerca de quatro minutos até que fiquem murchos. Acrescente o alho, adicione a pimenta calabresa com cautela para controlar a intensidade e mexa por mais um minuto.

Reduza o fogo, despeje o tomate pelado acompanhado do líquido da lata, misture bem e deixe apurar por aproximadamente cinco minutos, mexendo ocasionalmente até o molho adquirir consistência encorpada. Ajuste o sal, polvilhe o orégano e envolva tudo.

Quebre os ovos individualmente em uma tigela pequena. Use uma espátula para abrir duas cavidades no molho quente, transfira os ovos com cuidado para evitar que as gemas se rompam, tempere cada um com uma pitada de sal e deixe cozinhar em fogo baixo por cinco minutos.

Por fim, tampe a frigideira e mantenha no fogo por mais três minutos, permitindo que as claras firmem enquanto as gemas continuam moles, embora o tempo possa ser estendido caso prefira as gemas totalmente cozidas. Retire do fogo e sirva imediatamente.

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