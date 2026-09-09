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Aprenda a fazer palha italiana clássica com apenas 5 ingredientes

Com base de brigadeiro e acabamento em açúcar de confeiteiro, a sobremesa é ideal para quem busca praticidade na cozinha

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 17:01

Apesar do nome, a palha italiana nasceu no Sul do Brasil e combina a praticidade do brigadeiro com a crocância da bolacha maisena
Apesar do nome, a palha italiana nasceu no Sul do Brasil e combina a praticidade do brigadeiro com a crocância da bolacha maisena Crédito: rocharibeiro | Shutterstock

Não se engane: a famosa palha italiana não veio da Itália. Ao que tudo indica, a receita é bem brasileira e surgiu no Sul do país como uma releitura do famoso salame di cioccolato, sobremesa europeia trazida por famílias de imigrantes italianos que se estabeleceram na região.

A adaptação brasileira, no entanto, alterou alguns ingredientes. Enquanto o salame di cioccolato leva chocolate, manteiga, ovos e biscoitos – com a possibilidade de incluir amêndoas, nozes ou avelãs –, a palha italiana tradicional é feita com brigadeiro, bolacha maisena e açúcar de confeiteiro.

O Brasil sabe bem como inovar ao atribuir nacionalidades a doces. Afinal, além da palha italiana, o repertório nacional conta com a torta búlgara, o merengue suíço, a limonada suíça e o pão francês.

Palha italiana

Palha italiana por
Palha italiana de leite em pó por Imagem: rafastockbr | Shutterstock
Palha italiana por Reprodução/TudoGostoso
Palha italiana por Reprodução/TudoGostoso
Palha italiana por Reprodução/TudoGostoso
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Palha italiana por

A palha italiana é uma sobremesa prática e rápida, preparada com apenas cinco ingredientes. Confira o passo a passo a seguir:

Ingredientes

2 latas de leite condensado (790 g);

4 colheres de sopa de chocolate em pó;

1 colher de sopa de margarina sem sal;

1 pacote de bolacha maisena (175 g);

4 colheres de sopa de açúcar de confeiteiro.

Modo de preparo

Reúna todos os ingredientes na bancada. Em uma panela média, coloque o leite condensado, o chocolate em pó e a margarina. Misture bem com o fogo ainda desligado.

Leve a panela ao fogo médio e continue mexendo constantemente. Assim que o doce começar a desgrudar do fundo da panela e atingir a consistência de brigadeiro, desligue o fogo.

Quebre as bolachas com as mãos em pedaços pequenos e irregulares. Adicione-as ao brigadeiro ainda quente e misture bem para incorporar os biscoitos ao doce.

Forre uma forma retangular média com papel-manteiga ou unte com margarina. Despeje a mistura, espalhando por toda a superfície, e use uma colher para pressionar e compactar o doce, garantindo que não fiquem lacunas.

Leve a forma à geladeira por cerca de 2 horas até a palha italiana firmar. Após o tempo de resfriamento, retire a forma da geladeira e desenforme sobre uma superfície plana.

Corte o doce em pedaços no formato desejado, seja quadrado ou retangular. Para finalizar, passe os quadradinhos no açúcar de confeiteiro e sirva.

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Tags:

Receita Doce Palha Italiana

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