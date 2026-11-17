RECEITA

Aprenda a fazer panqueca de carne moída com molho de tomate

Com massa leve preparada no liquidificador, recheio bem temperado e molho caseiro com manjericão, o prato é prático, versátil e ideal para servir no almoço

Kamila Macedo

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 17:20

A panqueca de carne moída com molho de tomate une praticidade e sabor para o almoço Crédito: WS-Studio | Shutterstock

A panqueca de carne moída é uma opção culinária que conquista pelo sabor e pela praticidade. Com uma massa fininha preparada no liquidificador, recheio bem temperado e um molho de tomate suculento, a receita é completa, fácil de fazer e agrada a diferentes paladares.



Além de ser uma excelente pedida para reunir a família no almoço, o preparo facilita a rotina, já que o prato pode ser montado com antecedência e levado ao forno apenas na hora de gratinar. Para tornar a refeição ainda mais completa, a combinação tradicional com arroz branco fresquinho e uma salada verde crocante garante o acompanhamento ideal.

Dicas de preparo para a panqueca de carne moída 1 de 5

Ingredientes

Molho

1 lata de tomate pelado em cubos (com o líquido) (400 gramas);

1/2 cebola (90 gramas);

1/2 xícara de chá de alho-poró ou salsão picado (cerca de 1/2 talo);

2 dentes de alho;

2 colheres de sopa de azeite;

1 colher de café de pimenta calabresa (ou a gosto);

Folhas de 3 ramos de manjericão fresco;

1 colher de café de sal (ou a gosto);

Queijo parmesão fresco ralado a gosto.

Recheio

1 colher de sopa de azeite;

1/2 colher de sopa de manteiga;

1 kg de carne moída (aqui, é recomendado patinho moído);

1 cebola média (180 gramas);

2 dentes de alho amassados;

2 tomates médios (250 gramas);

1 colher de chá de pimenta-do-reino (ou a gosto);

1 colher de chá de páprica (ou a gosto);

1 colher de café de chimichurri (ou a gosto);

2 colheres de sopa de cheiro-verde (ou a gosto).

Massa

3 ovos médios;

3 xícaras de chá de leite (600 ml);

2 colheres de sopa de óleo;

1 colher de sobremesa de sal;

2 xícaras de farinha de trigo (240 gramas).

Modo de preparo

Para preparar o molho, comece descascando e picando a cebola e o alho em cubinhos. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e acrescente a cebola com uma pitada de sal. Refogue por aproximadamente 4 minutos, até começar a dourar. Junte o alho-poró ou o salsão, também picados, e cozinhe por mais 2 minutos, até ficar macio.

Adicione o alho picado e a pimenta calabresa, misturando por cerca de 1 minuto para liberar os aromas. Em seguida, coloque o tomate pelado com o líquido, tempere com sal e mexa bem. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por aproximadamente 30 minutos, até o molho engrossar e ficar encorpado. Desligue o fogo, acrescente as folhas de manjericão fresco e reserve.

Para o recheio, aqueça o azeite e a manteiga em outra panela. Adicione a cebola picada com uma pitada de sal e refogue por cerca de 4 minutos, até começar a dourar. Acrescente a carne moída, o alho amassado, a páprica e o chimichurri. Misture bem, desfazendo os pedaços de carne com uma colher, e deixe cozinhar até ficar soltinha e dourada.

Lave os tomates, corte em cubinhos pequenos e acrescente à carne. Misture e cozinhe por mais 4 minutos, para que os ingredientes incorporem os sabores. Prove e ajuste o sal e os temperos, se necessário. Finalize com o cheiro-verde picado, misture e desligue o fogo. Reserve.

Para a massa, quebre os ovos um de cada vez em um recipiente separado e transfira para o liquidificador. Acrescente o leite, o óleo e o sal. Bata por aproximadamente 1 minuto. Com o liquidificador ligado, adicione a farinha de trigo aos poucos e continue batendo até obter uma mistura homogênea, lisa e sem gruminhos.

Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio. Se necessário, unte com um pouco de manteiga ou óleo. Com uma concha, coloque uma porção da massa no centro da frigideira e espalhe delicadamente, fazendo movimentos circulares para formar um disco fino e uniforme.

Quando surgirem pequenas bolhas na superfície e as bordas começarem a se soltar, vire a panqueca com cuidado e deixe dourar do outro lado. Transfira para um prato e repita o processo até terminar toda a massa.

Agora é hora de montar as panquecas. Preaqueça o forno a 200 °C por aproximadamente 10 minutos. Escolha um refratário e espalhe uma camada fina do molho de tomate no fundo. Isso ajuda a evitar que as panquecas grudem ou ressequem durante o tempo de forno.

Coloque cerca de 2 a 3 colheres de sopa do recheio em uma das extremidades de cada disco de massa, deixando um pequeno espaço nas laterais. Enrole delicadamente, pressionando de leve para acomodar o recheio sem deixar a massa muito apertada. Disponha as panquecas no refratário, com a emenda voltada para cima, para evitar que se abram durante o preparo. Repita até utilizar toda a massa e o recheio.