CULINÁRIA

Aprenda a fazer panqueca sem glúten e sem lactose

Essa receita é uma opção prática e irresistível para quem não abre mão de um café da manhã caprichado

Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:41

Essa panqueca tem uma massa leve, fofinha e totalmente livre de glúten e lactose Crédito: Imagem: Francesco83 | Shutterstock

Quer comer uma panqueca super macia no café da manhã, mas tem restrições alimentares? Essa receita é sem glúten e sem lactose, perfeita para celíacos ou pessoas com intolerância à lactose e sensibilidade aos laticínios.

Substituindo a farinha de trigo por farinha de arroz junto com polvilho doce, você garante uma textura leve e estruturada que não perde em nada para a versão tradicional.

Dicas para preparar panquecas sem glúten e lactose 1 de 4

Ingredientes

3 ovos;

2/3 de xícara de chá de açúcar (100 gramas);

1 e 2/3 de xícara de chá de farinha de arroz (200 gramas);

1 colher de sopa de polvilho doce (15 gramas);

1/3 de xícara de chá + 1 colher de sopa de leite zero lactose (100 ml);

1 colher de sopa de fermento químico em pó (10 gramas);

1 pitada de sal;

1 colher de café de extrato de baunilha (opcional);

1 colher de sobremesa de óleo para untar.

Modo de preparo

Vamos começar separando os ingredientes e organizando a bancada. Em uma batedeira ou tigela, adicione os ovos e o açúcar, batendo muito bem até que a mistura fique esbranquiçada e bem aerada.

Em seguida, acrescente a farinha de arroz, o polvilho doce, o fermento químico, a pitada de sal, o extrato de baunilha e uma parte do leite zero lactose. Misture bem e vá adicionando o restante do leite aos poucos até obter uma massa cremosa, semelhante a uma massa de bolo.

Feito isso, aqueça uma frigideira em fogo baixo para não queimar as panquecas e unte com o óleo. Com o auxílio de uma concha, coloque uma porção da massa no centro da frigideira no tamanho de sua preferência. Cubra com uma tampa para auxiliar no cozimento e deixe a massa cozinhar por cerca de 2 minutos.