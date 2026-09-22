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Aprenda a fazer panqueca sem glúten e sem lactose

Essa receita é uma opção prática e irresistível para quem não abre mão de um café da manhã caprichado

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 16:41

Panqueca
Essa panqueca tem uma massa leve, fofinha e totalmente livre de glúten e lactose Crédito: Imagem: Francesco83 | Shutterstock

Quer comer uma panqueca super macia no café da manhã, mas tem restrições alimentares? Essa receita é sem glúten e sem lactose, perfeita para celíacos ou pessoas com intolerância à lactose e sensibilidade aos laticínios.

Substituindo a farinha de trigo por farinha de arroz junto com polvilho doce, você garante uma textura leve e estruturada que não perde em nada para a versão tradicional.

Dicas para preparar panquecas sem glúten e lactose

Bata bem e peneire: Bata muito bem os ovos com o açúcar antes de misturar os outros ingredientes e peneire a farinha de arroz com o polvilho para garantir uma massa totalmente homogênea e sem grumos. por Imagem gerada por IA
Tempo de descanso: Reserve alguns minutos de descanso à massa para que a farinha de arroz absorva perfeitamente os líquidos, facilitando na hora de virar sem quebrar. por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
Controle do fogo: Cozinhe em fogo baixo e aguarde as bolhinhas surgirem na superfície antes de virar. por
Sugestões de acompanhamento: Combine com mel, geleias artesanais ou frutas frescas (como rodelas de banana e morangos) para elevar o sabor da primeira refeição. por
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Bata bem e peneire: Bata muito bem os ovos com o açúcar antes de misturar os outros ingredientes e peneire a farinha de arroz com o polvilho para garantir uma massa totalmente homogênea e sem grumos. por Imagem gerada por IA

Ingredientes

3 ovos;

2/3 de xícara de chá de açúcar (100 gramas);

1 e 2/3 de xícara de chá de farinha de arroz (200 gramas);

1 colher de sopa de polvilho doce (15 gramas);

1/3 de xícara de chá + 1 colher de sopa de leite zero lactose (100 ml);

1 colher de sopa de fermento químico em pó (10 gramas);

1 pitada de sal;

1 colher de café de extrato de baunilha (opcional);

1 colher de sobremesa de óleo para untar.

Modo de preparo

Vamos começar separando os ingredientes e organizando a bancada. Em uma batedeira ou tigela, adicione os ovos e o açúcar, batendo muito bem até que a mistura fique esbranquiçada e bem aerada.

Em seguida, acrescente a farinha de arroz, o polvilho doce, o fermento químico, a pitada de sal, o extrato de baunilha e uma parte do leite zero lactose. Misture bem e vá adicionando o restante do leite aos poucos até obter uma massa cremosa, semelhante a uma massa de bolo.

Feito isso, aqueça uma frigideira em fogo baixo para não queimar as panquecas e unte com o óleo. Com o auxílio de uma concha, coloque uma porção da massa no centro da frigideira no tamanho de sua preferência. Cubra com uma tampa para auxiliar no cozimento e deixe a massa cozinhar por cerca de 2 minutos.

Assim que estiver firme, vire a panqueca com cuidado e deixe dourar do outro lado por mais 1 minuto. Retire da frigideira, repita o processo com o restante da massa e sirva em seguida com o acompanhamento de sua escolha. 

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Receita Panqueca

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