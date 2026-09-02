CULINÁRIA

Aprenda a fazer panquecas de banana fofinhas e rápidas para o café da manhã

Com apenas 15 minutos de preparo e poucos ingredientes, a receita é perfeita para variar a rotina

Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Panqueca de banana com castanha-de-caju e mel Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Acordou com vontade de comer algo diferente no café da manhã? Uma excelente opção para variar a rotina são as famosas panquecas de banana. O preparo é rápido, levando apenas 15 minutos, e exige poucos ingredientes: bananas, ovos, açúcar, farinha de trigo com fermento e leite.

Além de prática, a receita combina o adocicado natural da fruta com um toque especial para compor sua refeição matinal, podendo ser acompanhada por diversos complementos, como mel, chocolate derretido, frutas ou pasta de amendoim.

5 dicas essenciais para preparar sua panqueca de banana 1 de 4

Ingredientes (6 porções)

Bananas: 2 unidades;

Ovos: 2 unidades;

Açúcar: 1 colher (sopa);

Farinha de trigo com fermento: 5 colheres (sopa);

Leite: 1/2 xícara (chá).

Modo de preparo (15 minutos)

Em uma vasilha, amasse as bananas com o auxílio de um garfo, junte os ovos e o açúcar, misturando bem todos os ingredientes. Em seguida, acrescente a farinha de trigo gradualmente – uma colher por vez –, mexendo de forma contínua para evitar a formação de grumos. Por último, adicione o leite e misture até obter uma massa homogênea.

Para assar, despeje uma concha da massa no centro de uma frigideira antiaderente. Faça o processo devagar para que o líquido não se espalhe excessivamente ou, se preferir, molde o formato com a ajuda de uma colher. Deixe a panqueca dourar, vire com uma espátula e doure o outro lado.