Aprenda a fazer panquecas de banana fofinhas e rápidas para o café da manhã

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Kamila Macedo
Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00
Acordou com vontade de comer algo diferente no café da manhã? Uma excelente opção para variar a rotina são as famosas panquecas de banana. O preparo é rápido, levando apenas 15 minutos, e exige poucos ingredientes: bananas, ovos, açúcar, farinha de trigo com fermento e leite.
Além de prática, a receita combina o adocicado natural da fruta com um toque especial para compor sua refeição matinal, podendo ser acompanhada por diversos complementos, como mel, chocolate derretido, frutas ou pasta de amendoim.
5 dicas essenciais para preparar sua panqueca de banana
Bananas: 2 unidades;
Ovos: 2 unidades;
Açúcar: 1 colher (sopa);
Farinha de trigo com fermento: 5 colheres (sopa);
Leite: 1/2 xícara (chá).
Em uma vasilha, amasse as bananas com o auxílio de um garfo, junte os ovos e o açúcar, misturando bem todos os ingredientes. Em seguida, acrescente a farinha de trigo gradualmente – uma colher por vez –, mexendo de forma contínua para evitar a formação de grumos. Por último, adicione o leite e misture até obter uma massa homogênea.
Para assar, despeje uma concha da massa no centro de uma frigideira antiaderente. Faça o processo devagar para que o líquido não se espalhe excessivamente ou, se preferir, molde o formato com a ajuda de uma colher. Deixe a panqueca dourar, vire com uma espátula e doure o outro lado.
Finalizado o cozimento, a receita está pronta para ser servida. O prato combina perfeitamente com chocolate derretido, mel, pasta de amendoim ou frutas.