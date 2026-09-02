Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer panquecas de banana fofinhas e rápidas para o café da manhã

Com apenas 15 minutos de preparo e poucos ingredientes, a receita é perfeita para variar a rotina

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 05:00

Panqueca de banana com castanha-de-caju e mel (Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock)
Panqueca de banana com castanha-de-caju e mel Crédito: Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Acordou com vontade de comer algo diferente no café da manhã? Uma excelente opção para variar a rotina são as famosas panquecas de banana. O preparo é rápido, levando apenas 15 minutos, e exige poucos ingredientes: bananas, ovos, açúcar, farinha de trigo com fermento e leite.

Além de prática, a receita combina o adocicado natural da fruta com um toque especial para compor sua refeição matinal, podendo ser acompanhada por diversos complementos, como mel, chocolate derretido, frutas ou pasta de amendoim. 

5 dicas essenciais para preparar sua panqueca de banana

1. Quanto mais madura a banana, mais doce e macia fica a massa. por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock
2. Adicione a farinha aos poucos, uma colher por vez, misturando bem para evitar grumos e garantir uma massa lisa. por Imagem: irina2511 | Shutterstock
4. surgirem pequenas bolhas na superfície da massa antes de virar. Esse é o sinal exato de que o lado de baixo já dourou! por Imagem: Mamsizz | Shutterstock
5. Use uma frigideira antiaderente para não precisar de excesso de óleo ou manteiga. Se necessário, unte levemente com um papel-toalha. por
1 de 4
1. Quanto mais madura a banana, mais doce e macia fica a massa. por Imagem: Nataliya Arzamasova | Shutterstock

Ingredientes (6 porções)

Bananas: 2 unidades;

Ovos: 2 unidades;

Açúcar: 1 colher (sopa);

Farinha de trigo com fermento: 5 colheres (sopa);

Leite: 1/2 xícara (chá).

Modo de preparo (15 minutos)

Em uma vasilha, amasse as bananas com o auxílio de um garfo, junte os ovos e o açúcar, misturando bem todos os ingredientes. Em seguida, acrescente a farinha de trigo gradualmente – uma colher por vez –, mexendo de forma contínua para evitar a formação de grumos. Por último, adicione o leite e misture até obter uma massa homogênea.

Para assar, despeje uma concha da massa no centro de uma frigideira antiaderente. Faça o processo devagar para que o líquido não se espalhe excessivamente ou, se preferir, molde o formato com a ajuda de uma colher. Deixe a panqueca dourar, vire com uma espátula e doure o outro lado.

Finalizado o cozimento, a receita está pronta para ser servida. O prato combina perfeitamente com chocolate derretido, mel, pasta de amendoim ou frutas. 

Leia mais

Imagem - Sobrou pão francês? Aprenda a fazer um pudim de liquidificador cremoso e sem desperdício

Sobrou pão francês? Aprenda a fazer um pudim de liquidificador cremoso e sem desperdício

Imagem - Granola caseira: aprenda a fazer e adaptar a receita ao seu gosto

Granola caseira: aprenda a fazer e adaptar a receita ao seu gosto

Imagem - Bolo de aipim com coco de liquidificador: veja como fazer receita prática e cremosa

Bolo de aipim com coco de liquidificador: veja como fazer receita prática e cremosa

Tags:

Receitas Café da Manhã Panqueca de Banana

Mais recentes

Imagem - Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'

Aos 68 anos, Madonna choca fãs com aparência em novas fotos: 'Só tem 16 anos'
Imagem - Plutão retrógrado traz uma grande recompensa para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e o trabalho duro finalmente dá resultado

Plutão retrógrado traz uma grande recompensa para 3 signos a partir de hoje (2 de setembro), e o trabalho duro finalmente dá resultado
Imagem - Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras

Sopa de feijão de Gisele Bündchen: veja como fazer receita prática com verduras