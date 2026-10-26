RECEITA

Aprenda a fazer pão de alho caseiro

Descubra como preparar um recheio cremoso, prático e saboroso para deixar seu churrasco ainda mais especial

Kamila Macedo

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 16:48

Pão de alho Crédito: Brent Hofacker | ShutterStock

O pão de alho já se consolidou como um acompanhamento clássico e indispensável em qualquer churrasco. Com esta receita super simples, você vai aprender a preparar uma versão caseira irresistível, que não deixa nada a desejar em relação às opções prontas do mercado.

O segredo do recheio extremamente cremoso está na combinação entre maionese, manteiga e dois tipos de queijo. O resultado final surpreende pelo equilíbrio de sabores e texturas, unindo a cremosidade marcante da pasta ao crocante inconfundível do pão assado na hora. Você pode usar o pão de sua preferência ou conferir a receita do CORREIO para fazer um pão francês fresquinho do zero.

Melhores cortes e peças para churrasco 1 de 12

Ingredientes

4 pães franceses;

3 colheres de sopa de maionese;

3 dentes de alho espremidos;

2 colheres de sopa de manteiga (ou margarina);

2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado;

120 gramas de queijo mussarela ralado;

Ervas de sua preferência a gosto (opcional).

Modo de preparo

Em uma tigela ou travessa, junte a maionese, o alho espremido, a manteiga, o queijo parmesão, a mussarela e as ervas de sua escolha, misturando tudo muito bem até obter uma pasta homogênea.

Em seguida, pegue os pães e faça fatias transversais ao longo de cada um, mantendo a base intacta para que não se fechem ou se dividam por completo. Preencha o interior de cada corte com uma camada generosa da pasta de alho e finalize espalhando um pouco mais da mistura sobre a superfície dos pães.

Leve para assar na airfryer preaquecida a 200°C por cerca de 10 minutos ou no forno convencional, na mesma temperatura, de 20 a 25 minutos, ajustando o tempo conforme o ponto desejado. Assim que estiverem dourados e crocantes, retire e sirva imediatamente com o acompanhamento de sua preferência.