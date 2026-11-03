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Aprenda a fazer 'pão de beijo', a versão sem lactose e 100% vegana do pão de queijo

Sem lactose, sem glúten e sem ingredientes de origem animal, a receita utiliza purê de tubérculo e polvilho para entregar a textura característica do clássico brasileiro

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

confira receita de pão de queijo vegano sem glúten e sem lactose
confira receita de pão de queijo vegano sem glúten e sem lactose Crédito: Reprodução

O pão de beijo é uma alternativa saborosa e inclusiva ao tradicional pão de queijo brasileiro. Livre de glúten, lactose e qualquer ingrediente de origem animal, a receita substitui os laticínios por um purê de tubérculo como base (que pode ser feito com batata, mandioquinha ou batata-doce), combinado ao polvilho.

Com uma casquinha levemente crocante por fora e um interior macio, ele preserva o sabor característico que conquista até quem não segue uma alimentação vegana. Além de atender quem possui intolerância ou alergia à lactose, é uma opção prática para ter sempre no congelador e assar no café da manhã ou no lanche da tarde.

Veja dicas para preparar o famoso "pão de beijo"

Ajuste da textura: O teor de umidade da batata pode variar. Se a massa ficar muito mole ou grudenta, adicione polvilho doce aos poucos. Caso fique dura e esfarelando, corrija a liga adicionando um fio de azeite e uma colher (sopa) de água morna. por Imagem gerada por IA
Sugestão de recheio: Para uma versão doce e tradicional ("Romeu e Julieta"), insira um pequeno cubo de goiabada no centro da bolinha de massa antes de assar. por Imagem: Milton Buzon | Shutterstock
Praticidade no congelamento: Modele as bolinhas e leve-as ao congelador dispostas em uma bandeja por cerca de 2 horas. Depois de firmes, transfira para um saco próprio para alimentos. Na hora de consumir, leve direto do congelador ao forno preaquecido, aumentando o tempo de forno em alguns minutos. por
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Ajuste da textura: O teor de umidade da batata pode variar. Se a massa ficar muito mole ou grudenta, adicione polvilho doce aos poucos. Caso fique dura e esfarelando, corrija a liga adicionando um fio de azeite e uma colher (sopa) de água morna. por Imagem gerada por IA

Ingredientes

1 xícara (chá) de batata cozida;

2 xícaras (chá) de polvilho doce;

1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;

1/2 xícara (chá) de água morna;

1/3 de xícara (chá) de azeite;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Em uma tigela ampla, coloque a batata cozida e amasse bem com um garfo até obter um purê liso e sem pedaços.

Adicione os ingredientes líquidos ao purê (o azeite e a água morna) e misture bem até incorporar.

Acrescente o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Comece a sovar a massa com as mãos diretamente no recipiente.

Trabalhe a massa até que ela fique uniforme, firme e levemente elástica, sem esfarelar ao ser manuseada.

Retire pequenas porções da massa e molde-as no formato de bolinhas.

Disponha as bolinhas em uma assadeira untada com um pouco de óleo, mantendo um pequeno espaço entre elas para não grudarem. Leve ao forno preaquecido a 230 ºC por aproximadamente 15 minutos ou até firmarem. Sirva morno.

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Receita pão de Beijo

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