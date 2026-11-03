Aprenda a fazer 'pão de beijo', a versão sem lactose e 100% vegana do pão de queijo

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00
O pão de beijo é uma alternativa saborosa e inclusiva ao tradicional pão de queijo brasileiro. Livre de glúten, lactose e qualquer ingrediente de origem animal, a receita substitui os laticínios por um purê de tubérculo como base (que pode ser feito com batata, mandioquinha ou batata-doce), combinado ao polvilho.
Com uma casquinha levemente crocante por fora e um interior macio, ele preserva o sabor característico que conquista até quem não segue uma alimentação vegana. Além de atender quem possui intolerância ou alergia à lactose, é uma opção prática para ter sempre no congelador e assar no café da manhã ou no lanche da tarde.
Veja dicas para preparar o famoso "pão de beijo"
1 xícara (chá) de batata cozida;
2 xícaras (chá) de polvilho doce;
1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;
1/2 xícara (chá) de água morna;
1/3 de xícara (chá) de azeite;
Sal a gosto.
Em uma tigela ampla, coloque a batata cozida e amasse bem com um garfo até obter um purê liso e sem pedaços.
Adicione os ingredientes líquidos ao purê (o azeite e a água morna) e misture bem até incorporar.
Acrescente o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Comece a sovar a massa com as mãos diretamente no recipiente.
Trabalhe a massa até que ela fique uniforme, firme e levemente elástica, sem esfarelar ao ser manuseada.
Retire pequenas porções da massa e molde-as no formato de bolinhas.
Disponha as bolinhas em uma assadeira untada com um pouco de óleo, mantendo um pequeno espaço entre elas para não grudarem. Leve ao forno preaquecido a 230 ºC por aproximadamente 15 minutos ou até firmarem. Sirva morno.