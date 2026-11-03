RECEITA

Aprenda a fazer 'pão de beijo', a versão sem lactose e 100% vegana do pão de queijo

Sem lactose, sem glúten e sem ingredientes de origem animal, a receita utiliza purê de tubérculo e polvilho para entregar a textura característica do clássico brasileiro

Kamila Macedo

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 05:00

confira receita de pão de queijo vegano sem glúten e sem lactose Crédito: Reprodução

O pão de beijo é uma alternativa saborosa e inclusiva ao tradicional pão de queijo brasileiro. Livre de glúten, lactose e qualquer ingrediente de origem animal, a receita substitui os laticínios por um purê de tubérculo como base (que pode ser feito com batata, mandioquinha ou batata-doce), combinado ao polvilho.

Com uma casquinha levemente crocante por fora e um interior macio, ele preserva o sabor característico que conquista até quem não segue uma alimentação vegana. Além de atender quem possui intolerância ou alergia à lactose, é uma opção prática para ter sempre no congelador e assar no café da manhã ou no lanche da tarde.

Veja dicas para preparar o famoso "pão de beijo" 1 de 3

Ingredientes

1 xícara (chá) de batata cozida;

2 xícaras (chá) de polvilho doce;

1/2 xícara (chá) de polvilho azedo;

1/2 xícara (chá) de água morna;

1/3 de xícara (chá) de azeite;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Em uma tigela ampla, coloque a batata cozida e amasse bem com um garfo até obter um purê liso e sem pedaços.

Adicione os ingredientes líquidos ao purê (o azeite e a água morna) e misture bem até incorporar.

Acrescente o polvilho doce, o polvilho azedo e o sal. Comece a sovar a massa com as mãos diretamente no recipiente.

Trabalhe a massa até que ela fique uniforme, firme e levemente elástica, sem esfarelar ao ser manuseada.

Retire pequenas porções da massa e molde-as no formato de bolinhas.