RECEITA

Aprenda a fazer pão de forma prático no liquidificador

Com ingredientes simples e preparo rápido, esta receita é ideal para quem quer garantir um pão caseiro macio e fresquinho

Kamila Macedo

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Pão de forma de liquidificador Crédito: GARAGE38 | Shutterstock

Quer saborear um pão caseiro fresquinho, macio e feito diretamente em casa? Esta receita de pão de forma de liquidificador é prática, econômica e dispensa grandes habilidades na cozinha. Com uma massa simples que cresce no ponto certo, o resultado é um pão saboroso perfeito para acompanhar um café recém-passado no café da manhã ou para servir como a base perfeita de um sanduíche caprichado no lanche da tarde.

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Ingredientes

Ovos: 2 unidades;

Leite: 1 xícara (chá) de leite morno;

Óleo: 1/2 xícara (chá) de óleo;

Açúcar: 3 colheres (sopa) de açúcar;

Sal: 1 colher (café) de sal;

Fermento biológico: 2 tabletes de fermento biológico fresco;

Farinha de trigo: 3 xícaras (chá) de farinha de trigo.

Modo de preparo

No copo do liquidificador, adicione os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento biológico. Bata todos esses ingredientes líquidos até obter uma mistura homogênea.

Em uma bacia ampla, coloque a farinha de trigo. Despeje a mistura batida do liquidificador sobre a farinha e mexa energicamente com uma colher de pau até que a massa comece a formar bolhas de ar.

Transfira a massa para uma assadeira própria para pão de forma, devidamente untada e polvilhada com farinha de trigo. Cubra e deixe descansar em um local abrigado até que o crescimento da massa atinja as bordas da forma.