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Aprenda a fazer pão de forma prático no liquidificador

Com ingredientes simples e preparo rápido, esta receita é ideal para quem quer garantir um pão caseiro macio e fresquinho

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 05:00

Pão de forma de liquidificador
Pão de forma de liquidificador Crédito: GARAGE38 | Shutterstock

Quer saborear um pão caseiro fresquinho, macio e feito diretamente em casa? Esta receita de pão de forma de liquidificador é prática, econômica e dispensa grandes habilidades na cozinha. Com uma massa simples que cresce no ponto certo, o resultado é um pão saboroso perfeito para acompanhar um café recém-passado no café da manhã ou para servir como a base perfeita de um sanduíche caprichado no lanche da tarde.

7 dicas para a milanesa com pão dormido ficar sequinha e crocante

Pressione a farinha de pão. Depois da última camada, pressione delicadamente os farelos contra o bife. Isso reduz as chances de a casquinha se soltar durante a fritura. por Reprodução
Frite com o óleo já quente. Se o óleo estiver frio, a milanesa tende a absorver gordura. Frite poucas unidades por vez para evitar uma queda brusca na temperatura. por Reprodução
Siga a ordem do empanamento. Passe primeiro na farinha de trigo, depois no ovo batido e finalize na farinha feita com o pão dormido. por Reprodução
Seque a carne antes de empanar. Retire o excesso de umidade com papel-toalha. Isso ajuda as camadas do empanado a aderirem melhor. por Reprodução
Use pão realmente amanhecido. Quanto mais seco estiver o pão, melhor será a farinha para empanar. Se ainda estiver macio, leve ao forno baixo por alguns minutos. por Reprodução
Não transforme o pão em pó fino demais. Triture até obter pequenos farelos. Uma textura um pouco mais grossa ajuda a formar uma casquinha mais crocante. por Reprodução
Deixe os bifes finos. Carne ou frango muito grossos podem deixar o empanado dourado antes de o interior cozinhar completamente. por Reprodução
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Pressione a farinha de pão. Depois da última camada, pressione delicadamente os farelos contra o bife. Isso reduz as chances de a casquinha se soltar durante a fritura. por Reprodução

Ingredientes

Ovos: 2 unidades;

Leite: 1 xícara (chá) de leite morno;

Óleo: 1/2 xícara (chá) de óleo;

Açúcar: 3 colheres (sopa) de açúcar;

Sal: 1 colher (café) de sal;

Fermento biológico: 2 tabletes de fermento biológico fresco;

Farinha de trigo: 3 xícaras (chá) de farinha de trigo.

Modo de preparo

No copo do liquidificador, adicione os ovos, o leite morno, o óleo, o açúcar, o sal e o fermento biológico. Bata todos esses ingredientes líquidos até obter uma mistura homogênea.

Em uma bacia ampla, coloque a farinha de trigo. Despeje a mistura batida do liquidificador sobre a farinha e mexa energicamente com uma colher de pau até que a massa comece a formar bolhas de ar.

Transfira a massa para uma assadeira própria para pão de forma, devidamente untada e polvilhada com farinha de trigo. Cubra e deixe descansar em um local abrigado até que o crescimento da massa atinja as bordas da forma.

Por fim, leve ao forno preaquecido e deixe assar até que a superfície esteja dourada e o pão completamente cozido.

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