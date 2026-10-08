RECEITA

Aprenda a fazer pão de frigideira fitness só com 3 ingredientes de veterana do ‘Masterchef Profissionais’

Pão que leva apenas três ingredientes não é necessário sovar massa e nem precisa esperar crescer

Felipe Sena

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:00

Veja passo a passo de receita Crédito: Reprodução | Redes Sociais

É possível comer pão na dieta! E melhor ainda: fazer o próprio pão em casa, sem precisar de todo aquele processo trabalhoso de sovar massa, esperar crescer e acompanhar várias etapas.

Helena Furtado, veterana do ‘Masterchef Profissionais’ ensinou uma receita simples de pão fitness: um pão de frigideira que leva apenas três ingredientes principais: iogurte natural, farinha integral e fermento em pó.

Pão de frigideira fitness 1 de 5

Receita do pão caseiro de frigideira com iogurte

Ingredientes

250 g de iogurte natural

250 g de farinha integral

10 g de fermento em pó

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o iogurte natural com a farinha integral usando uma espátula até formar uma massa. Acrescente o fermento em pó e o sal, misturando novamente até incorporar. Em seguida, faça uma bola com a massa e deixe descansar por 15 minutos, coberta com um pano limpo.