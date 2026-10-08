Aprenda a fazer pão de frigideira fitness só com 3 ingredientes de veterana do ‘Masterchef Profissionais’

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Felipe Sena
Publicado em 8 de outubro de 2026 às 09:00
É possível comer pão na dieta! E melhor ainda: fazer o próprio pão em casa, sem precisar de todo aquele processo trabalhoso de sovar massa, esperar crescer e acompanhar várias etapas.
Helena Furtado, veterana do ‘Masterchef Profissionais’ ensinou uma receita simples de pão fitness: um pão de frigideira que leva apenas três ingredientes principais: iogurte natural, farinha integral e fermento em pó.
Pão de frigideira fitness
250 g de iogurte natural
250 g de farinha integral
10 g de fermento em pó
Sal a gosto
Em uma tigela, misture o iogurte natural com a farinha integral usando uma espátula até formar uma massa. Acrescente o fermento em pó e o sal, misturando novamente até incorporar. Em seguida, faça uma bola com a massa e deixe descansar por 15 minutos, coberta com um pano limpo.
Depois, enfarinhe uma bancada e abra a massa com um rolo. Corte em quatro ou seis partes, dependendo do tamanho desejado para os pães. Modele cada pedaço em formato de bolinha e achate levemente com as mãos.