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Aprenda a fazer pão de leite ninho com apenas 3 ingredientes

Receita é prática e fácil de fazer

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:30

Pão de liete ninho
Pão de liete ninho Crédito: Reprodução

Às vezes dá aquela vontade de comer um pão quentinho, doce e com aquele gostinho de padaria. Fofinho, macio e fácil de fazer, o pão de leite ninho viralizou nas redes sociais, e você pode fazê-lo com apenas 3 ingredientes. Confira receita:

Ingredientes

8 colheres (sopa) de NINHO® Forti+ Instantâneo em pó

1 ovo

meia colher (sopa) de fermento em pó

Pão de leite ninho

Veja como fazer receita por Reprodução
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Modo de preparo

1.Em um recipiente adicione todos os ingredientes e mexa até formar uma pequena massinha de modelar.

2.Faça pequenas bolinhas e coloque as bolinhas na forma, já untada. Importante que fiquem separadas umas das outras para que possam crescer.

3.Leve para assar, no forno preaquecido a 180°C, por 30 minutos ou até que os pãezinhos estejam dourados e fofinhos.

Tags:

Pão pão de Leite Ninho

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