Aprenda a fazer pão de leite ninho com apenas 3 ingredientes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 07:30
Às vezes dá aquela vontade de comer um pão quentinho, doce e com aquele gostinho de padaria. Fofinho, macio e fácil de fazer, o pão de leite ninho viralizou nas redes sociais, e você pode fazê-lo com apenas 3 ingredientes. Confira receita:
8 colheres (sopa) de NINHO® Forti+ Instantâneo em pó
1 ovo
meia colher (sopa) de fermento em pó
Pão de leite ninho
1.Em um recipiente adicione todos os ingredientes e mexa até formar uma pequena massinha de modelar.
2.Faça pequenas bolinhas e coloque as bolinhas na forma, já untada. Importante que fiquem separadas umas das outras para que possam crescer.
3.Leve para assar, no forno preaquecido a 180°C, por 30 minutos ou até que os pãezinhos estejam dourados e fofinhos.