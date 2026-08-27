CULINÁRIA

Aprenda a fazer pão de queijo saudável de 6 ingredientes sem perder a textura perfeita

Opção prática e saudável leva poucos itens e fica pronta rápido

Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Pão de queijo Crédito: Shutterstock

O pão de queijo é uma receita indispensável na culinária mineira e uma das favoritas no paladar de qualquer brasileiro. Seja no café da manhã ou como opção de lanche da tarde acompanhado de doce de leite, a iguaria é facilmente encontrada nas padarias de todo o país.

No entanto, já pensou em fazê-lo em casa? Saiba como preparar uma versão simples e saudável para encaixar na sua dieta, sem perder o essencial: o sabor e a textura.

Pão de queijo 1 de 4

Ingredientes

1/2 xícara de chá de polvilho doce;

1/2 xícara de chá de polvilho azedo;

1/2 xícara de chá de queijo mussarela ralado;

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado;

1 xícara de chá de creme de ricota (requeijão ou creme de leite);

Sal a gosto.

Modo de preparo

Para começar a preparar o pão de queijo saudável, organize todos os ingredientes. Em uma vasilha, adicione o polvilho doce, o polvilho azedo, a mussarela, o parmesão, o creme de ricota e uma pitada de sal. Misture tudo muito bem com as mãos até obter uma massa homogênea e que solte completamente dos dedos.