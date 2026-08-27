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Aprenda a fazer pão de queijo saudável de 6 ingredientes sem perder a textura perfeita

Opção prática e saudável leva poucos itens e fica pronta rápido

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 05:00

Pão de queijo
Pão de queijo Crédito: Shutterstock

O pão de queijo é uma receita indispensável na culinária mineira e uma das favoritas no paladar de qualquer brasileiro. Seja no café da manhã ou como opção de lanche da tarde acompanhado de doce de leite, a iguaria é facilmente encontrada nas padarias de todo o país.

No entanto, já pensou em fazê-lo em casa? Saiba como preparar uma versão simples e saudável para encaixar na sua dieta, sem perder o essencial: o sabor e a textura.

Pão de queijo

Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a combinação do pão de queijo quentinho com o café passado na hora é um clássico patrimônio da rotina brasileira. por Pexels
Além da versão tradicional, o preparo admite variações que vão desde opções recheadas com doce de leite ou requeijão até adaptações fit com creme de ricota. por Imagem gerada por IA
Rendendo porções individuais, a receita é ideal para servir a família toda ou congelar para a semana. por Marina Silva/CORREIO
Poucos minutos de manuseio e ingredientes básicos são suficientes para garantir uma fornada perfeita. (Imagem: rocharibeiro | Shutterstock) por Imagem: rocharibeiro | Shutterstock
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Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, a combinação do pão de queijo quentinho com o café passado na hora é um clássico patrimônio da rotina brasileira. por Pexels

Ingredientes

1/2 xícara de chá de polvilho doce;

1/2 xícara de chá de polvilho azedo;

1/2 xícara de chá de queijo mussarela ralado;

1/2 xícara de chá de queijo parmesão ralado;

1 xícara de chá de creme de ricota (requeijão ou creme de leite);

Sal a gosto.

Modo de preparo

Para começar a preparar o pão de queijo saudável, organize todos os ingredientes. Em uma vasilha, adicione o polvilho doce, o polvilho azedo, a mussarela, o parmesão, o creme de ricota e uma pitada de sal. Misture tudo muito bem com as mãos até obter uma massa homogênea e que solte completamente dos dedos.

Em seguida, molde a massa em formato de bolinhas médias e acomode-as em uma fôrma previamente untada. Leve ao forno preaquecido a 200°C por aproximadamente 30 minutos, ou até que os pães de queijo fiquem bem dourados. Retire do forno e sirva em seguida.

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Receitas pão de Queijo

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