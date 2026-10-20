Aprenda a fazer pão doce de abóbora sem glúten

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Kamila Macedo
Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:14
Procurando uma alternativa saudável, deliciosa e inclusiva para o café da manhã ou lanche da tarde? Este pão doce de abóbora sem glúten é a escolha perfeita. A abóbora cabotiá é responsável por dar uma cor viva, aroma irresistível e maciez à massa, além de harmonizar perfeitamente com a combinação de farinhas nutritivas como aveia, arroz integral e linhaça.
Esse pão é excelente opção para quem possui restrição ao glúten. O toque final fica por conta das sementes de abóbora na cobertura, que enriquecem o valor nutricional da receita, sendo uma fonte de fibras, e dão um visual charmoso ao preparo.
Diferentes tipos e formatos de pão
140 gramas de farinha de farelo de aveia sem glúten;
50 gramas de farinha de arroz integral;
35 gramas de farinha de linhaça dourada;
100 gramas de polvilho doce;
½ colher de chá de goma xantana;
1 colher de chá de sal;
2 colheres de sopa de açúcar;
1 colher de sopa de fermento biológico instantâneo;
3 ovos;
150 ml de água;
2 colheres de sopa de azeite de oliva ou outro óleo vegetal;
1 colher de sopa de vinagre de maçã;
200 gramas de abóbora cabotiá cozida e amassada;
Sementes de abóbora a gosto.
Para começar o preparo dos ingredientes secos, em uma tigela grande, adicione o farelo de aveia, o polvilho doce e a farinha de arroz integral. Misture até que estejam completamente incorporados. Em seguida, adicione a farinha de linhaça, a goma xantana e o açúcar, mexendo novamente para uniformizar a mistura. Por fim, acrescente o fermento biológico e o sal, integrando todos os secos.
Faça uma cavidade no centro da mistura de secos e acrescente os ovos, o azeite de oliva e o vinagre de maçã. Mexa delicadamente apenas esses ingredientes úmidos no centro antes de incorporar o restante. Em seguida, adicione a abóbora cabotiá cozida e amassada, misturando-a aos poucos a todos os componentes da tigela.
Vá adicionando a água aos poucos, mexendo a massa até obter uma textura homogênea e firme. Transfira a massa para uma forma devidamente untada com azeite. Com o auxílio de uma espátula ligeiramente umedecida em água, alise delicadamente a superfície do pão para deixá-lo uniforme.
Finalize decorando a superfície com as sementes de abóbora. Deixe o pão descansar em local protegido até crescer e atingir o topo da forma, o que leva de 30 a 35 minutos. Nesse intervalo, preaqueça o forno a 200 ºC por cerca de 20 a 25 minutos, garantindo que ele esteja bem quente no momento de assar.
Leve o pão ao forno preaquecido e deixe assar por aproximadamente 25 minutos, ou até que fique bem dourado. Desenforme o pão ainda quente e coloque para esfriar sobre uma grade, evitando assim que ele fique úmido ou suando no fundo da forma. Espere o pão esfriar para fatiá-lo, pois assim ele estará bem firme e não irá quebrar com facilidade.
Para manter a umidade e evitar o ressecamento, guarde o pão na geladeira em um pote hermético. Se desejar congelar, corte o pão em fatias e armazene em um saco plástico ou pote adequado no freezer por até 3 meses.