RECEITA

Aprenda a fazer pão doce de abóbora sem glúten

Macio, nutritivo e super fácil de preparar, este pão caseiro é uma opção perfeita e saudável para a sua rotina

Kamila Macedo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 17:14

Essa receita de pão doce combina o sabor suave da abóbora com a crocância das sementes Crédito: Brent Hofacker | Shutterstock

Procurando uma alternativa saudável, deliciosa e inclusiva para o café da manhã ou lanche da tarde? Este pão doce de abóbora sem glúten é a escolha perfeita. A abóbora cabotiá é responsável por dar uma cor viva, aroma irresistível e maciez à massa, além de harmonizar perfeitamente com a combinação de farinhas nutritivas como aveia, arroz integral e linhaça.

Esse pão é excelente opção para quem possui restrição ao glúten. O toque final fica por conta das sementes de abóbora na cobertura, que enriquecem o valor nutricional da receita, sendo uma fonte de fibras, e dão um visual charmoso ao preparo.

Diferentes tipos e formatos de pão 1 de 12

Ingredientes

140 gramas de farinha de farelo de aveia sem glúten;

50 gramas de farinha de arroz integral;

35 gramas de farinha de linhaça dourada;

100 gramas de polvilho doce;

½ colher de chá de goma xantana;

1 colher de chá de sal;

2 colheres de sopa de açúcar;

1 colher de sopa de fermento biológico instantâneo;

3 ovos;

150 ml de água;

2 colheres de sopa de azeite de oliva ou outro óleo vegetal;

1 colher de sopa de vinagre de maçã;

200 gramas de abóbora cabotiá cozida e amassada;

Sementes de abóbora a gosto.

Modo de preparo

Para começar o preparo dos ingredientes secos, em uma tigela grande, adicione o farelo de aveia, o polvilho doce e a farinha de arroz integral. Misture até que estejam completamente incorporados. Em seguida, adicione a farinha de linhaça, a goma xantana e o açúcar, mexendo novamente para uniformizar a mistura. Por fim, acrescente o fermento biológico e o sal, integrando todos os secos.

Faça uma cavidade no centro da mistura de secos e acrescente os ovos, o azeite de oliva e o vinagre de maçã. Mexa delicadamente apenas esses ingredientes úmidos no centro antes de incorporar o restante. Em seguida, adicione a abóbora cabotiá cozida e amassada, misturando-a aos poucos a todos os componentes da tigela.

Vá adicionando a água aos poucos, mexendo a massa até obter uma textura homogênea e firme. Transfira a massa para uma forma devidamente untada com azeite. Com o auxílio de uma espátula ligeiramente umedecida em água, alise delicadamente a superfície do pão para deixá-lo uniforme.

Finalize decorando a superfície com as sementes de abóbora. Deixe o pão descansar em local protegido até crescer e atingir o topo da forma, o que leva de 30 a 35 minutos. Nesse intervalo, preaqueça o forno a 200 ºC por cerca de 20 a 25 minutos, garantindo que ele esteja bem quente no momento de assar.

Leve o pão ao forno preaquecido e deixe assar por aproximadamente 25 minutos, ou até que fique bem dourado. Desenforme o pão ainda quente e coloque para esfriar sobre uma grade, evitando assim que ele fique úmido ou suando no fundo da forma. Espere o pão esfriar para fatiá-lo, pois assim ele estará bem firme e não irá quebrar com facilidade.