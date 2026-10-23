Aprenda a fazer pastel caseiro com massa crocante e recheio de frango

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Kamila Macedo
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:52
Fazer pastel em casa é uma excelente opção para reunir a família ou amigos e impressionar os paladares com um lanche prático e saboroso. A combinação de uma massa dourada e sequinha com um recheio bem temperado transforma o preparo caseiro em uma experiência digna de feira livre.
Aqui, a massa é preparada do zero, de maneira artesanal, diferentemente da versão pronta encontrada nos supermercados. Já o recheio de frango com maionese garante uma cremosidade sem igual. Essa receita rende cerca de 6 porções.
Dicas para o pastel perfeito
Massa
2 xícaras de chá de farinha de trigo (300 g);
1 colher de chá de sal (2 g);
1/3 de xícara de chá de água morna (80 ml);
1 colher de sopa de óleo (8 ml);
1/2 xícara de café de cachaça (120 ml).
Recheio
1 peito de frango (500 g);
1 litro de água fervente;
2 cubos de caldo de galinha;
1 colher de sopa de azeite de oliva (8 ml);
1/2 cebola picada;
2 dentes de alho picados;
2 tomates sem pele e sem sementes picados;
4 colheres de sopa de maionese (100 g).
Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Faça uma cavidade no centro e adicione a água morna, o óleo e a cachaça. Trabalhe a mistura até formar uma massa e sove sobre uma superfície enfarinhada até obter uma textura lisa e homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.
Cozinhe o peito de frango na panela de pressão com o caldo de galinha dissolvido na água fervente por cerca de 10 minutos após pegar pressão. Deixe a pressão sair naturalmente, retire a carne e desfie. Em outra panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho até murcharem, junte o frango desfiado e os tomates, e refogue por 3 minutos. Misture a maionese para dar cremosidade e aguarde o recheio esfriar totalmente.
Abra a massa descansada com o auxílio de um rolo até que fique bem fina e corte em retângulos de aproximadamente 10 x 15 cm. Coloque uma porção do recheio frio em uma das metades, dobre a massa e feche as bordas pressionando com um garfo. Frite em óleo quente até dourar, retire e escorra sobre papel-toalha antes de servir.