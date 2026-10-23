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Aprenda a fazer pastel caseiro com massa crocante e recheio de frango

Preparo artesanal leva ingredientes simples, fica sequinho e garante o salgado clássico de feira diretamente da sua cozinha

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 17:52

Pastel
Confira o passo a passo de como preparar pastel de frango com massa crocante Crédito: Paulo Vilela | Shutterstock

Fazer pastel em casa é uma excelente opção para reunir a família ou amigos e impressionar os paladares com um lanche prático e saboroso. A combinação de uma massa dourada e sequinha com um recheio bem temperado transforma o preparo caseiro em uma experiência digna de feira livre.

Aqui, a massa é preparada do zero, de maneira artesanal, diferentemente da versão pronta encontrada nos supermercados. Já o recheio de frango com maionese garante uma cremosidade sem igual. Essa receita rende cerca de 6 porções.

Dicas para o pastel perfeito

Variações de recheio: A mesma base de massa funciona bem com recheios de carne moída bem sequinha, queijo com presunto, palmito refogado ou pizza (queijo, tomate e orégano). por
Segredo da crocância: Não mude a receita da massa. A cachaça evapora durante a fritura e é o ingrediente responsável por criar as tradicionais bolhinhas e deixar a casca bem crocante. por
Versão na Airfryer: Se preferir evitar a fritura em óleo, você pode assar os pastéis na Airfryer. Pincele um pouco de azeite ou óleo sobre os pastéis montados e leve à fritadeira elétrica pré-aquecida a 200 °C por cerca de 10 a 12 minutos, virando na metade do tempo até dourarem. A massa continua crocante e fica ainda mais leve. por Imagem: Arina P Habich | Shutterstock
Abertura da massa: A massa caseira é firme no início. Respeite o tempo de descanso e abra com o rolo o mais fina possível para garantir uma fritura leve e uniforme. por
Acompanhamentos e serviço: Sirva os pastéis bem quentes. Combinam perfeitamente com molho de pimenta, vinagrete, maionese temperada ou o clássico café passado na hora. por
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Variações de recheio: A mesma base de massa funciona bem com recheios de carne moída bem sequinha, queijo com presunto, palmito refogado ou pizza (queijo, tomate e orégano). por

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo (300 g);

1 colher de chá de sal (2 g);

1/3 de xícara de chá de água morna (80 ml);

1 colher de sopa de óleo (8 ml);

1/2 xícara de café de cachaça (120 ml).

Recheio

1 peito de frango (500 g);

1 litro de água fervente;

2 cubos de caldo de galinha;

1 colher de sopa de azeite de oliva (8 ml);

1/2 cebola picada;

2 dentes de alho picados;

2 tomates sem pele e sem sementes picados;

4 colheres de sopa de maionese (100 g).

Modo de preparo

Em uma tigela, misture a farinha de trigo e o sal. Faça uma cavidade no centro e adicione a água morna, o óleo e a cachaça. Trabalhe a mistura até formar uma massa e sove sobre uma superfície enfarinhada até obter uma textura lisa e homogênea. Cubra com plástico-filme e deixe descansar por 15 minutos.

Cozinhe o peito de frango na panela de pressão com o caldo de galinha dissolvido na água fervente por cerca de 10 minutos após pegar pressão. Deixe a pressão sair naturalmente, retire a carne e desfie. Em outra panela, aqueça o azeite, refogue a cebola e o alho até murcharem, junte o frango desfiado e os tomates, e refogue por 3 minutos. Misture a maionese para dar cremosidade e aguarde o recheio esfriar totalmente.

Abra a massa descansada com o auxílio de um rolo até que fique bem fina e corte em retângulos de aproximadamente 10 x 15 cm. Coloque uma porção do recheio frio em uma das metades, dobre a massa e feche as bordas pressionando com um garfo. Frite em óleo quente até dourar, retire e escorra sobre papel-toalha antes de servir.

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Receita

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