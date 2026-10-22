CULINÁRIA

Aprenda a fazer patê de atum cremoso para servir com sanduíches e torradas

Essa receita pode ser feita com maionese, creme de ricota ou iogurte natural

Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 05:00

Patê de atum Crédito: wideonet | Shutterstock

O patê de atum é uma opção prática para rechear sanduíches ou servir de aperitivo em barquinhas, torradas e pães. Nesta versão, a combinação da cenoura ralada com a cebola refogada garante sabor irresistível e aroma sem igual. Quem busca um preparo mais saudável pode substituir a maionese por creme de ricota ou iogurte natural, que traz um creme mais leve e igualmente delicioso.

Dicas para preparar um patê perfeito 1 de 3

Ingredientes

1/2 cebola pequena (80 gramas);

1/3 de cenoura pequena (60 gramas);

1 lata de atum em pedaços ou sólido em óleo (170 gramas);

1/2 xícara de chá de maionese (140 gramas);

20 gramas de cebolinha (ou a gosto);

1 colher de café de páprica defumada;

Raspas de 1 limão;

Azeite de oliva extravirgem a gosto;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Para começar o preparo, pique a cebola em cubinhos e corte a cebolinha o mais fino possível. Descasque a cenoura e rale no ralador, garantindo que os pedaços fiquem um pouco mais grossos para trazer uma textura crocante ao patê.

Em uma frigideira em fogo médio, aqueça 1 colher de sopa de azeite e refogue a cebola por cerca de 2 minutos ou até murchar. Adicione uma pitada de sal e a páprica defumada para reforçar aroma e sabor do refogado, misture bem e frite por mais 1 minuto. Desligue o fogo e reserve até esfriar por completo.

Enquanto a cebola esfria, abra a lata de atum e escorra todo o óleo com o auxílio de uma peneira. Lave o peixe em água corrente para remover completamente os resíduos de óleo e o excesso de sódio. Em seguida, pressione o atum com uma colher para extrair todo o excesso de líquido restante.

Transfira o atum drenado para um recipiente e amasse os pedaços com um garfo até obter a textura de atum ralado. Adicione a cebola refogada já fria, a maionese (ou o creme de ricota/iogurte natural para uma versão mais leve e saudável), a cenoura ralada, as raspas de limão e a cebolinha picada. Se preferir uma consistência mais cremosa, adicione um fio de azeite e misture tudo até incorporar bem. Caso queira variar, este é o momento ideal para acrescentar milho ou tomate picado sem sementes.