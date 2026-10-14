Aprenda a fazer pudim de sorvete fácil para os dias quentes

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Kamila Macedo
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 17:37
O pudim de sorvete é a sobremesa ideal para os dias quentes. Saborosa, cremosa e refrescante, a receita une dois clássicos dos doces em uma combinação irresistível. É muito prática de preparar, utilizando ingredientes que você já tem em casa ou que são facilmente encontrados no mercado.
Com grande potencial para conquistar todos os paladares, esta receita tem tudo para ir direto para o topo das suas sobremesas favoritas.
Dicas para preparar seu pudim de sorvete
Calda
½ xícara de chá de água;
6 colheres de sopa de açúcar;
6 colheres de sopa de achocolatado em pó.
Pudim
1 caixinha de leite condensado (395 g);
3 ovos (claras e gemas separadas);
1 xícara de chá de leite;
3 colheres de sopa de açúcar;
1 lata de creme de leite sem soro (300 g).
Para começar, prepare a calda. Em uma panela, misture a água, o açúcar e o achocolatado em pó. Leve ao fogo médio e mexa constantemente até a mistura engrossar e atingir ponto de xarope. Assim que estiver pronta, espere a calda esfriar um pouco e espalhe por toda a superfície de uma forma com furo central. Reserve a forma.
Na sequência, prepare a base do pudim. Em outra panela, adicione o leite condensado, as gemas peneiradas e o leite. Leve ao fogo médio, mexendo sempre para não grudar no fundo, até atingir uma consistência cremosa de mingau. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe o creme esfriar completamente.
Em uma batedeira, bata as claras junto com as três colheres de açúcar até obter um creme bem consistente. Em seguida, adicione o creme de leite sem soro e misture delicadamente com uma colher ou espátula, fazendo movimentos suaves de baixo para cima para não perder a aeração.
Para finalizar a massa, incorpore o creme já frio à mistura da batedeira, mexendo devagar até obter uma base leve e homogênea. Despeje toda a massa na forma reservada, diretamente sobre a calda de chocolate.
Cubra a forma com plástico-filme ou papel-alumínio e leve ao congelador por, no mínimo, 5 horas (ou de um dia para o outro). Na hora de servir, desenforme cuidadosamente e aproveite