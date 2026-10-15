RECEITA

Aprenda a fazer queijo cottage em casa com apenas três ingredientes

Com leite integral, limão e sal, você prepara um queijo fresco, leve e versátil para acompanhar pães, saladas, sanduíches, entre outros preparos

Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

Queijo cottage Crédito: Shutterstock

Fazer queijo cottage em casa é mais simples do que parece. A receita leva apenas três ingredientes (leite integral tipo A, limão e sal) e fica pronta em menos de 40 minutos.

Com textura granulada, sabor suave e frescor característico, o cottage é uma opção versátil para incluir no dia a dia. Ele combina com torradas, saladas, recheios de sanduíches, tortas e lanches rápidos. Além disso, preparar o queijo em casa permite ajustar a quantidade de sal e a umidade de acordo com a sua preferência.

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Ingredientes

1 litro de leite integral tipo A;

1/4 de xícara de chá de suco de limão coado;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o leite em fogo alto até levantar fervura, tomando cuidado para que ele não transborde.

Assim que ferver, desligue o fogo e adicione o suco de limão coado. Mexa delicadamente para incorporar e deixe descansar por cerca de cinco minutos, ou até o leite talhar. Você perceberá a formação de grumos brancos e a separação de um líquido levemente amarelado, chamado soro. Se o leite não talhar, aqueça a panela novamente por alguns instantes e aguarde mais alguns minutos.

Em seguida, coloque uma peneira sobre uma tigela funda e forre com um pano limpo. Despeje a mistura sobre o pano e deixe escorrer na geladeira por aproximadamente 30 minutos. Para preservar a textura cremosa, evite deixar o queijo escorrer por tempo excessivo ou acrescente um pouco de iogurte natural no final do preparo.