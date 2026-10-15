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Aprenda a fazer queijo cottage em casa com apenas três ingredientes

Com leite integral, limão e sal, você prepara um queijo fresco, leve e versátil para acompanhar pães, saladas, sanduíches, entre outros preparos

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 05:00

Queijo cottage
Queijo cottage Crédito: Shutterstock

Fazer queijo cottage em casa é mais simples do que parece. A receita leva apenas três ingredientes (leite integral tipo A, limão e sal) e fica pronta em menos de 40 minutos.

Com textura granulada, sabor suave e frescor característico, o cottage é uma opção versátil para incluir no dia a dia. Ele combina com torradas, saladas, recheios de sanduíches, tortas e lanches rápidos. Além disso, preparar o queijo em casa permite ajustar a quantidade de sal e a umidade de acordo com a sua preferência. 

5 dicas para deixar seu queijo cottage ainda mais saboroso

Ajuste a cremosidade: Prefere um cottage mais úmido? Acrescente um pouco do soro reservado e misture até atingir a consistência desejada. Adicione aos poucos para não deixar o queijo líquido demais. por Shutterstock
Experimente com leite UHT: Também é possível preparar a receita com leite integral UHT, aquele que passa por tratamento térmico de ultra-alta temperatura e costuma ser vendido em caixas. No entanto, o resultado pode ficar mais seco ou apresentar uma textura diferente da versão feita com leite tipo A. por Shutterstock
Acrescente ervas e temperos: Para dar mais sabor ao cottage, misture cheiro-verde picado, alho ou cebola. Você também pode combinar ervas frescas e temperos de sua preferência para criar diferentes versões do queijo. por Shutterstock
Transforme o cottage em patê: Quer variar a apresentação? Amasse ou bata o queijo até obter uma textura mais cremosa e acrescente tomate seco picado. Sirva com torradas, pães ou palitos de legumes para um lanche prático e saboroso. por Shutterstock
Armazene da maneira correta: Guarde o queijo cottage em um pote limpo, bem fechado e sob refrigeração. Consuma preferencialmente em até três dias, mantendo os utensílios sempre limpos ao servir. Como se trata de um queijo fresco caseiro, descarte se notar alterações de cheiro, cor ou textura. por Shutterstock
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Ajuste a cremosidade: Prefere um cottage mais úmido? Acrescente um pouco do soro reservado e misture até atingir a consistência desejada. Adicione aos poucos para não deixar o queijo líquido demais. por Shutterstock

Ingredientes

1 litro de leite integral tipo A;

1/4 de xícara de chá de suco de limão coado;

Sal a gosto.

Modo de preparo

Em uma panela média, aqueça o leite em fogo alto até levantar fervura, tomando cuidado para que ele não transborde.

Assim que ferver, desligue o fogo e adicione o suco de limão coado. Mexa delicadamente para incorporar e deixe descansar por cerca de cinco minutos, ou até o leite talhar. Você perceberá a formação de grumos brancos e a separação de um líquido levemente amarelado, chamado soro. Se o leite não talhar, aqueça a panela novamente por alguns instantes e aguarde mais alguns minutos.

Em seguida, coloque uma peneira sobre uma tigela funda e forre com um pano limpo. Despeje a mistura sobre o pano e deixe escorrer na geladeira por aproximadamente 30 minutos. Para preservar a textura cremosa, evite deixar o queijo escorrer por tempo excessivo ou acrescente um pouco de iogurte natural no final do preparo.

Transfira os grumos para uma tigela, tempere com sal a gosto e misture delicadamente. Se preferir uma consistência mais úmida, reserve um pouco do soro para acrescentar ao queijo. Mantenha o cottage refrigerado até a hora de servir. 

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