RECEITA

Aprenda a fazer ratatouille, o clássico prato francês do filme da Disney

Saiba como preparar em casa a famosa receita francesa de legumes assados que conquistou o público nas telas de cinema

Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:31

Ratatouille é uma receita francesa à base de legumes e molho de tomate Crédito: Shutterstock | Divulgação

Quem nunca quis provar um ratatouille quando criança? O desejo nasce em uma das cenas mais marcantes das animações da Disney. No filme “Ratatouille” (2007), Remy e Linguini precisam garantir a aprovação do rigoroso crítico gastronômico Anton Ego para legitimar o restaurante Gusteau's. Para isso, os dois se unem em uma força-tarefa no preparo da receita que dá nome à obra.

No final, a dupla consegue emocionar o profissional de gastronomia com o sabor da preparação. Apesar de ser uma receita simples – um movimento que poderia ser arriscado e comprometer a reputação do estabelecimento –, o prato resgatou memórias da infância e tocou no paladar afetivo de Ego. Com esse prato, Remy e Linguini conquistaram a avaliação positiva que tanto precisavam.

Esse clássico nasceu no Sul da França, na região de Provença. A base leva legumes variados, azeite de oliva, molho cremoso e diversos temperos. Veja como preparar a receita que marcou a infância de muitas pessoas pelo mundo:

Veja dicas para preparar um bom ratatouille 1 de 4

Ingredientes

1 berinjela média ou 2 pequenas (tipo japonesa);

1 abobrinha grande;

3 tomates do tipo italiano (roma);

1 cebola roxa;

1 pimentão amarelo;

2 colheres de sopa + 1/4 de xícara de azeite de oliva extravirgem;

1 cebola amarela picada;

4 dentes de alho picados ou amassados;

1 colher de sopa de orégano seco;

1 colher de sopa de tomilho seco;

2 latas (400 g cada) de tomate pelado ou triturado;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 colher de chá de açúcar;

2 colheres de sopa de manjericão fresco em tiras finas;

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada.

Modo de preparo

O processo começa pelo pré-preparo dos ingredientes e do forno, que deve ser aquecido a 190°C. Fatie a berinjela, a abobrinha, os tomates, a cebola roxa e o pimentão em rodelas finas e de tamanho uniforme, reservando tudo em seguida.

Para a base, aqueça duas colheres de sopa de azeite em uma frigideira ou panela larga em fogo médio. Refogue a cebola picada e o pimentão por cerca de cinco minutos, até ficarem macios e levemente dourados. Adicione o alho, cozinhando por mais um minuto, e acrescente o orégano e o tomilho, misturando bem.

Em seguida, junte o tomate triturado e deixe cozinhar por aproximadamente dez minutos, mexendo ocasionalmente até o molho encorpar levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar a gosto e retire do fogo.

Espalhe o molho pronto no fundo de uma panela ou assadeira própria para forno. Monte a apresentação dispondo as fatias de legumes sobre essa camada, alternando as cores em um padrão de espiral que começa pelas bordas e avança até o centro.