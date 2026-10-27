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Aprenda a fazer ratatouille, o clássico prato francês do filme da Disney

Saiba como preparar em casa a famosa receita francesa de legumes assados que conquistou o público nas telas de cinema

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 27 de outubro de 2026 às 17:31

Ratatouille é uma receita francesa à base de legumes e molho de tomate
Ratatouille é uma receita francesa à base de legumes e molho de tomate Crédito: Shutterstock | Divulgação

Quem nunca quis provar um ratatouille quando criança? O desejo nasce em uma das cenas mais marcantes das animações da Disney. No filme “Ratatouille” (2007), Remy e Linguini precisam garantir a aprovação do rigoroso crítico gastronômico Anton Ego para legitimar o restaurante Gusteau's. Para isso, os dois se unem em uma força-tarefa no preparo da receita que dá nome à obra.

No final, a dupla consegue emocionar o profissional de gastronomia com o sabor da preparação. Apesar de ser uma receita simples – um movimento que poderia ser arriscado e comprometer a reputação do estabelecimento –, o prato resgatou memórias da infância e tocou no paladar afetivo de Ego. Com esse prato, Remy e Linguini conquistaram a avaliação positiva que tanto precisavam.

Esse clássico nasceu no Sul da França, na região de Provença. A base leva legumes variados, azeite de oliva, molho cremoso e diversos temperos. Veja como preparar a receita que marcou a infância de muitas pessoas pelo mundo:

Veja dicas para preparar um bom ratatouille

Uniformidade nos cortes: Para facilitar a montagem, escolha legumes com diâmetros parecidos e corte buscando manter a mesma espessura para garantir a padronização. (Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock) por Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock
Montagem completa: Intercale os vegetais sobre a forma forrada com uma camada generosa de molho de tomate. O recipiente pode ser redondo, quadrado ou retangular, mas é necessário cobrir todo o fundo sem deixar espaços vazios. (Imagem: hlphoto | Shutterstock) por Imagem: hlphoto | Shutterstock
Uso de ervas frescas: Elas são o ponto alto da receita. Opções como tomilho, alecrim e manjericão são as mais comuns e podem ser utilizadas em diferentes etapas, como na preparação do molho de tomate ou no tempero direto dos vegetais. (Imagem: from my point of view | Shutterstock) por
Como servir: Sirva como entrada junto a pães italianos e torradinhas, ou como acompanhamento para pratos principais como arroz, massas simples, purês e proteínas como carne vermelha, aves e peixes. (Imagem: Oksana Mizina | Shutterstock) por
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Uniformidade nos cortes: Para facilitar a montagem, escolha legumes com diâmetros parecidos e corte buscando manter a mesma espessura para garantir a padronização. (Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock) por Imagem: Dina Photo Stories | Shutterstock

Ingredientes

1 berinjela média ou 2 pequenas (tipo japonesa);

1 abobrinha grande;

3 tomates do tipo italiano (roma);

1 cebola roxa;

1 pimentão amarelo;

2 colheres de sopa + 1/4 de xícara de azeite de oliva extravirgem;

1 cebola amarela picada;

4 dentes de alho picados ou amassados;

1 colher de sopa de orégano seco;

1 colher de sopa de tomilho seco;

2 latas (400 g cada) de tomate pelado ou triturado;

Sal a gosto;

Pimenta-do-reino a gosto;

1 colher de chá de açúcar;

2 colheres de sopa de manjericão fresco em tiras finas;

2 colheres de sopa de salsinha fresca picada.

Modo de preparo

O processo começa pelo pré-preparo dos ingredientes e do forno, que deve ser aquecido a 190°C. Fatie a berinjela, a abobrinha, os tomates, a cebola roxa e o pimentão em rodelas finas e de tamanho uniforme, reservando tudo em seguida.

Para a base, aqueça duas colheres de sopa de azeite em uma frigideira ou panela larga em fogo médio. Refogue a cebola picada e o pimentão por cerca de cinco minutos, até ficarem macios e levemente dourados. Adicione o alho, cozinhando por mais um minuto, e acrescente o orégano e o tomilho, misturando bem.

Em seguida, junte o tomate triturado e deixe cozinhar por aproximadamente dez minutos, mexendo ocasionalmente até o molho encorpar levemente. Tempere com sal, pimenta-do-reino e açúcar a gosto e retire do fogo.

Espalhe o molho pronto no fundo de uma panela ou assadeira própria para forno. Monte a apresentação dispondo as fatias de legumes sobre essa camada, alternando as cores em um padrão de espiral que começa pelas bordas e avança até o centro.

Finalize regando o prato com o restante do azeite e temperando com sal e pimenta. Cubra a assadeira com papel-alumínio e asse por cerca de 40 minutos. Por fim, remova o papel e deixe no forno por mais 20 a 25 minutos, até que os legumes fiquem macios e levemente dourados na superfície.

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Tags:

Receita Ratatouille

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