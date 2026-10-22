RECEITA

Aprenda a fazer sequilho com três ingredientes

Esses biscoitinhos são uma opção prática para acompanhar o café da manhã ou da tarde

Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:06

Sequilho Crédito: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstoc

O sequilho é um biscoito que conquista pela textura leve e pelo sabor delicado. Fácil de preparar, a receita leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas na cozinha. Com poucos passos, é possível fazer biscoitinhos para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em qualquer momento do dia.

Dicas para deixar seu sequilho ainda melhor 1 de 3

Ingredientes

1/2 lata de leite condensado (195 gramas);

4 colheres de sopa de manteiga ou margarina;

2 xícaras de chá de amido de milho.

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o leite condensado e a manteiga. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Acrescente o amido de milho aos poucos, mexendo a cada adição para incorporar o ingrediente. Quando a mistura ficar mais consistente, use as mãos para amassar até que a massa fique uniforme e desgrude com facilidade.

Modele pequenas porções em formato de bolinhas e achate levemente com as mãos. Distribua os sequilhos em uma assadeira e pressione cada um com um garfo para criar a decoração tradicional.