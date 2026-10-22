Aprenda a fazer sequilho com três ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:06
O sequilho é um biscoito que conquista pela textura leve e pelo sabor delicado. Fácil de preparar, a receita leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas na cozinha. Com poucos passos, é possível fazer biscoitinhos para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em qualquer momento do dia.
Dicas para deixar seu sequilho ainda melhor
1/2 lata de leite condensado (195 gramas);
4 colheres de sopa de manteiga ou margarina;
2 xícaras de chá de amido de milho.
Em um recipiente, coloque o leite condensado e a manteiga. Misture bem até obter uma massa homogênea.
Acrescente o amido de milho aos poucos, mexendo a cada adição para incorporar o ingrediente. Quando a mistura ficar mais consistente, use as mãos para amassar até que a massa fique uniforme e desgrude com facilidade.
Modele pequenas porções em formato de bolinhas e achate levemente com as mãos. Distribua os sequilhos em uma assadeira e pressione cada um com um garfo para criar a decoração tradicional.
Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos. Retire quando estiverem assados e deixe esfriar antes de servir.