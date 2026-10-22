Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer sequilho com três ingredientes

Esses biscoitinhos são uma opção prática para acompanhar o café da manhã ou da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 17:06

Sequilho
Sequilho Crédito: Alexandre Camilo Bonato | Shutterstoc

O sequilho é um biscoito que conquista pela textura leve e pelo sabor delicado. Fácil de preparar, a receita leva apenas três ingredientes e não exige técnicas complicadas na cozinha. Com poucos passos, é possível fazer biscoitinhos para servir no café da manhã, no lanche da tarde ou em qualquer momento do dia.

Dicas para deixar seu sequilho ainda melhor

Acrescente coco ralado: Para variar o sabor, adicione 1/2 xícara de chá de coco ralado à massa. Misture bem para distribuir o ingrediente por toda a preparação. por Reprodução/Receiteria
Acerte o ponto da massa: Adicione o amido de milho aos poucos e observe a consistência. A massa deve ficar macia, uniforme e fácil de modelar, sem grudar excessivamente nas mãos. por Reprodução/Receiteria
Armazene corretamente: Depois que os sequilhos esfriarem completamente, guarde-os em um pote bem fechado, em local seco e fresco. Dessa forma, os biscoitos ficam protegidos da umidade e conservam melhor a textura. por Alexandre Camilo Bonato | Shutterstoc
1 de 3
Acrescente coco ralado: Para variar o sabor, adicione 1/2 xícara de chá de coco ralado à massa. Misture bem para distribuir o ingrediente por toda a preparação. por Reprodução/Receiteria

Ingredientes

1/2 lata de leite condensado (195 gramas);

4 colheres de sopa de manteiga ou margarina;

2 xícaras de chá de amido de milho.

Modo de preparo 

Em um recipiente, coloque o leite condensado e a manteiga. Misture bem até obter uma massa homogênea.

Acrescente o amido de milho aos poucos, mexendo a cada adição para incorporar o ingrediente. Quando a mistura ficar mais consistente, use as mãos para amassar até que a massa fique uniforme e desgrude com facilidade.

Modele pequenas porções em formato de bolinhas e achate levemente com as mãos. Distribua os sequilhos em uma assadeira e pressione cada um com um garfo para criar a decoração tradicional.

Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 15 minutos. Retire quando estiverem assados e deixe esfriar antes de servir.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer patê de atum cremoso para servir com sanduíches e torradas

Aprenda a fazer patê de atum cremoso para servir com sanduíches e torradas

Imagem - Aprenda a fazer bala de gelatina estilo 'Fini' com apenas 3 ingredientes

Aprenda a fazer bala de gelatina estilo 'Fini' com apenas 3 ingredientes

Imagem - Aprenda a fazer arroz doce cremoso com leite condensado e creme de leite

Aprenda a fazer arroz doce cremoso com leite condensado e creme de leite

Tags:

Receita

Mais recentes

Imagem - Trisal? Apontada como amante de Belo, empresária explica relação com o cantor e Rayane Figliuzzi

Trisal? Apontada como amante de Belo, empresária explica relação com o cantor e Rayane Figliuzzi
Imagem - Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying

Não será Joquebede! Pyong Lee revela que utilizou nome fictício para filha em ação de conscientização ao bullying
Imagem - O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro

O que motivou o término de Gracyanne Barbosa e Gabriel Cardoso após 9 meses de namoro