RECEITA

Aprenda a fazer smoothie cremoso de frutas vermelhas

Refrescante e nutritiva, bebida mistura iogurte, leite em pó e frutas vermelhas em um preparo rápido no liquidificador

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:04

Smoothie de frutas vermelhas preparado com iogurte natural e leite em pó Crédito: AnnaMorozova | Shutterstock

O smoothie de frutas vermelhas com iogurte é a receita certa para quem busca uma opção rápida, refrescante e saborosa para qualquer hora do dia.

Combinando a cremosidade do iogurte natural e do leite em pó com o toque adocicado das frutas, a preparação une praticidade e saúde em um só copo. É uma escolha nutritiva que se destaca pela presença de antioxidantes das frutas vermelhas, além de proteínas e cálcio vindos dos laticínios, ficando pronta em poucos minutos.

A bebida é versátil e, para quem prefere uma consistência ainda mais cremosa, a dica é congelar as frutas escolhidas antes de batê-las.

4 dicas para preparar seu smoothie de frutas vermelhas 1 de 4

Ingredientes

1 pote de iogurte natural integral;

1 copo de água;

2 colheres (sopa) de leite em pó;

1 xícara (chá) de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mirtilo);

1 colher (sopa) de mel (opcional).

Modo de preparo