Aprenda a fazer smoothie cremoso de frutas vermelhas

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:04
O smoothie de frutas vermelhas com iogurte é a receita certa para quem busca uma opção rápida, refrescante e saborosa para qualquer hora do dia.
Combinando a cremosidade do iogurte natural e do leite em pó com o toque adocicado das frutas, a preparação une praticidade e saúde em um só copo. É uma escolha nutritiva que se destaca pela presença de antioxidantes das frutas vermelhas, além de proteínas e cálcio vindos dos laticínios, ficando pronta em poucos minutos.
A bebida é versátil e, para quem prefere uma consistência ainda mais cremosa, a dica é congelar as frutas escolhidas antes de batê-las.
4 dicas para preparar seu smoothie de frutas vermelhas
1 pote de iogurte natural integral;
1 copo de água;
2 colheres (sopa) de leite em pó;
1 xícara (chá) de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mirtilo);
1 colher (sopa) de mel (opcional).
No liquidificador, coloque o iogurte natural, a água, o leite em pó e as frutas vermelhas. Se desejar dar um toque extra de doçura, adicione o mel. Em seguida, bata tudo em velocidade alta até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa. Por fim, despeje a bebida em um copo alto e sirva imediatamente bem gelado.