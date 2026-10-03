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Aprenda a fazer smoothie cremoso de frutas vermelhas

Refrescante e nutritiva, bebida mistura iogurte, leite em pó e frutas vermelhas em um preparo rápido no liquidificador

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 17:04

Smoothie de frutas vermelhas
Smoothie de frutas vermelhas preparado com iogurte natural e leite em pó Crédito: AnnaMorozova | Shutterstock

O smoothie de frutas vermelhas com iogurte é a receita certa para quem busca uma opção rápida, refrescante e saborosa para qualquer hora do dia.

Combinando a cremosidade do iogurte natural e do leite em pó com o toque adocicado das frutas, a preparação une praticidade e saúde em um só copo. É uma escolha nutritiva que se destaca pela presença de antioxidantes das frutas vermelhas, além de proteínas e cálcio vindos dos laticínios, ficando pronta em poucos minutos.

A bebida é versátil e, para quem prefere uma consistência ainda mais cremosa, a dica é congelar as frutas escolhidas antes de batê-las.

4 dicas para preparar seu smoothie de frutas vermelhas

Versão sem açúcar: Para uma opção com menor teor de açúcares adicionados, basta dispensar o mel ou substituí-lo por frutas naturalmente mais doces, como banana ou manga. por
Textura perfeita: Para garantir uma consistência ainda mais cremosa e aveludada, bata os ingredientes em velocidade alta por pelo menos 2 minutos. (Imagem: AnnaMorozova | Shutterstock) por
Poder antioxidante: As frutas vermelhas são excelentes fontes de antioxidantes, ajudando a combater os radicais livres e a proteger as células do corpo. por
Nutrição reforçada: O iogurte natural e o leite em pó contribuem com proteínas e cálcio, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e dos músculos. por DONOT6_STUDIO | Shutterstock
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Versão sem açúcar: Para uma opção com menor teor de açúcares adicionados, basta dispensar o mel ou substituí-lo por frutas naturalmente mais doces, como banana ou manga. por

Ingredientes

1 pote de iogurte natural integral;

1 copo de água;

2 colheres (sopa) de leite em pó;

1 xícara (chá) de frutas vermelhas (morango, amora, framboesa ou mirtilo);

1 colher (sopa) de mel (opcional).

Modo de preparo

No liquidificador, coloque o iogurte natural, a água, o leite em pó e as frutas vermelhas. Se desejar dar um toque extra de doçura, adicione o mel. Em seguida, bata tudo em velocidade alta até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa. Por fim, despeje a bebida em um copo alto e sirva imediatamente bem gelado.

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