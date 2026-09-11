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Aprenda a fazer sobremesa fácil e prática, preferida da Princesa Diana, com ingredientes simples

Chef de cozinha oficial, Darren McGrady revelou detalhes da culinária real

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:00

Sobremesa era preferida de Lady Di
Sobremesa era preferida de Lady Di Crédito: Reprodução

A princesa Diana de Gales, conhecida mundialmente como Lady Di, conquistou a todos com seu afeto e carisma. Embora no Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth impusesse sua autoridade à mesa, a princesa tinha um aliado na cozinha, o chef Darren McGrady.

McGrady foi o chef oficial da casa real durante muitos anos e vem compartilhando receitas e dicas culinárias em seu canal no YouTube. Na rede social, ele revela fatos interessantes sobre a realeza britânica graças aos seus anos de experiência.

Príncipe William e Lady Diana

Príncipe William por Reprodução
Príncipe William compartilha clique raro com Lady Diana por Reprodução/Redes Sociais
Príncipe William por YouTube
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Diana, Princesa de Gales, popularmente conhecida como Lady Di por Divulgação
Lady Di por Divulgação
Princesa Diana enterrou cápsula do tempo em 1991 por Reprodução/Hospital Infantil Great Ormond Street
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Príncipe William por Reprodução

Em um dos episódios, ele mostra as panquecas suflê, sobremesa favorita de Lady Di. Os britânicos chamam a sobremesa de crepes soufflé d'abricots, que são panquecas em uma versão mais espessa e fofa do que os crepes franceses clássicos.

Lady Di gostava do prato mais foto e macio, como um suflê, acompanhado de molho doce de damasco.

Como fazer as panquecas suflê da princesa Diana

Ingredientes: rende oito porções

7 gemas

2 ovos

2 colheres de manteiga derretida

1 copo de leite

4 colheres de açúcar

5 colheres de farinha

Essência de baunilha

Molho

3 xícaras de geleia de damasco

Modo de preparo:

  • Misture todos os ingredientes em uma tigela grande (exceto as claras e a geleia de damasco). Por último, adicione as claras batidas. 
  • Unte as formas de anel e coloque no forno por cerca de 5-8 minutos para esquentar. Em seguida, coloque a massa nas formas e cozinhe até crescer e dourar. 
  • Para o molho, aqueça a geleia de damasco e coe em uma peneira. Depois é só colocar por cima das panquecas.

Tags:

Receita Receitas Lady Diana Lady di Princesa Diana

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