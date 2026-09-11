Aprenda a fazer sobremesa fácil e prática, preferida da Princesa Diana, com ingredientes simples

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Felipe Sena
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:00
A princesa Diana de Gales, conhecida mundialmente como Lady Di, conquistou a todos com seu afeto e carisma. Embora no Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth impusesse sua autoridade à mesa, a princesa tinha um aliado na cozinha, o chef Darren McGrady.
McGrady foi o chef oficial da casa real durante muitos anos e vem compartilhando receitas e dicas culinárias em seu canal no YouTube. Na rede social, ele revela fatos interessantes sobre a realeza britânica graças aos seus anos de experiência.
Príncipe William e Lady Diana
Em um dos episódios, ele mostra as panquecas suflê, sobremesa favorita de Lady Di. Os britânicos chamam a sobremesa de crepes soufflé d'abricots, que são panquecas em uma versão mais espessa e fofa do que os crepes franceses clássicos.
Lady Di gostava do prato mais foto e macio, como um suflê, acompanhado de molho doce de damasco.
Como fazer as panquecas suflê da princesa Diana
Ingredientes: rende oito porções
7 gemas
2 ovos
2 colheres de manteiga derretida
1 copo de leite
4 colheres de açúcar
5 colheres de farinha
Essência de baunilha
Molho
3 xícaras de geleia de damasco
Modo de preparo: