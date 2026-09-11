RECEITA

Aprenda a fazer sobremesa fácil e prática, preferida da Princesa Diana, com ingredientes simples

Chef de cozinha oficial, Darren McGrady revelou detalhes da culinária real

Felipe Sena

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 10:00

Sobremesa era preferida de Lady Di Crédito: Reprodução

A princesa Diana de Gales, conhecida mundialmente como Lady Di, conquistou a todos com seu afeto e carisma. Embora no Palácio de Buckingham, a rainha Elizabeth impusesse sua autoridade à mesa, a princesa tinha um aliado na cozinha, o chef Darren McGrady.

McGrady foi o chef oficial da casa real durante muitos anos e vem compartilhando receitas e dicas culinárias em seu canal no YouTube. Na rede social, ele revela fatos interessantes sobre a realeza britânica graças aos seus anos de experiência.

Príncipe William e Lady Diana 1 de 8

Em um dos episódios, ele mostra as panquecas suflê, sobremesa favorita de Lady Di. Os britânicos chamam a sobremesa de crepes soufflé d'abricots, que são panquecas em uma versão mais espessa e fofa do que os crepes franceses clássicos.

Lady Di gostava do prato mais foto e macio, como um suflê, acompanhado de molho doce de damasco.

Como fazer as panquecas suflê da princesa Diana

Ingredientes: rende oito porções

7 gemas

2 ovos

2 colheres de manteiga derretida

1 copo de leite

4 colheres de açúcar

5 colheres de farinha

Essência de baunilha

Molho

3 xícaras de geleia de damasco

Modo de preparo: