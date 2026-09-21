Aprenda a fazer sonho de padaria perfeito, com massa fofinha e recheio cremoso

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:45
Se você é apaixonado por sonho de padaria, vai se encantar com esta receita clássica de dar água na boca. Combinando uma textura incrivelmente macia por dentro e recheios generosos que podem ir do tradicional creme de baunilha até o doce de leite ou goiabada, preparar esse doce em casa é garantia de sucesso no café da tarde.
Dicas para preparar o seu sonho de padaria
Massa
2 tabletes de fermento biológico (30g);
½ xícara (chá) de açúcar;
¾ xícara (chá) de leite morno;
¾ xícara (chá) de manteiga;
2 gemas;
4 xícaras (chá) de farinha de trigo;
Pitada de sal;
Açúcar de confeiteiro e canela em pó para salpicar.
Creme
⅔ de xícara de açúcar (100 g);
2 ovos;
4 gemas;
⅓ de xícara de maisena (40 g);
1 colher (chá) de essência de baunilha;
2 xícaras de leite (480 ml).
Outras opções de recheio
400g de doce de leite ou goiabada.
Prepare o creme enquanto isso para que ele tenha tempo de amornar. Misture numa tigela o açúcar, os ovos, as gemas, a maisena e a baunilha, e reserve. Aqueça o leite numa panela média, espere ferver e despeje lentamente sobre a mistura dos ovos, mexendo constantemente.
Mexa com um batedor de arame até obter um creme liso, volte com tudo para a panela e, sempre em fogo baixo e mexendo sem parar, deixe cozinhar até ferver e engrossar. Passe o creme para uma tigela, cubra com filme plástico bem rente à superfície para evitar a formação de película e deixe amornar. Se preferir, prepare o creme com até 2 dias de antecedência e guarde na geladeira, lembrando de retirar 1 hora antes de usar.
Para a massa, pegue uma tigela ampla, adicione o fermento biológico, o açúcar e o leite morno, misturando até dissolver. Em seguida, acrescente a manteiga, as gemas levemente batidas e uma pitada de sal. Vá despejando aos poucos a farinha de trigo peneirada, sovando levemente até chegar ao ponto de uma massa lisa, macia e homogênea que solte das mãos. Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar por cerca de 45 minutos, ou até dobrar de volume.
Passado esse tempo, divida a massa e forme pequenas bolinhas com as mãos, dando o formato tradicional do sonho. Disponha-as em uma assadeira enfarinhada, feche com um pano e deixe a massa descansar novamente por mais 45 minutos para crescer mais um pouco.
Em uma panela funda, aqueça o óleo e frite os sonhos em fogo médio até que fiquem dourados por igual em ambos os lados. Retire-os com uma escumadeira e deixe secar muito bem sobre papel absorvente. Com o auxílio de uma faca, corte os sonhos ao meio (sem separar as metades totalmente) e recheie com o creme de confeiteiro, o doce de leite ou a goiabada. Por fim, peneire o açúcar misturado com a canela por cima do sonho e sirva em seguida.