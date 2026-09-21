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Aprenda a fazer sonho de padaria perfeito, com massa fofinha e recheio cremoso

Surpreenda sua família preparando essa receita clássica, ideal para acompanhar o café da tarde

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 16:45

Sonho de padaria
Sonho de padaria Crédito: WS Studio BR | Shutterstock

Se você é apaixonado por sonho de padaria, vai se encantar com esta receita clássica de dar água na boca. Combinando uma textura incrivelmente macia por dentro e recheios generosos que podem ir do tradicional creme de baunilha até o doce de leite ou goiabada, preparar esse doce em casa é garantia de sucesso no café da tarde.

Dicas para preparar o seu sonho de padaria

Fritar é o segredo do sonho. Se o óleo aquecer demais, o sonho doura e até queima por fora enquanto fica cru por dentro. Por outro lado, se o óleo estiver frio, o sonho vai apenas encharcar e ficar com uma textura pesada e gordurosa. por Imagem: WS Studio BR | Shutterstock
Não tenha pressa ao incorporar a farinha. Uma massa bem trabalhada e sovada desenvolve o glúten na medida certa, garantindo que o sonho cresça leve e aerado, sem solar por dentro. por Reprodução
Depois de fritar até dourar e estufar, é fundamental deixar secar muito bem sobre papel absorvente. Tudo que um sonho sequinho por fora tem de bom, um engordurado tem de ruim. por Reprodução
Não pule os tempos de fermentação da massa. Se a massa não descansar o suficiente antes de ir para a panela, o sonho ficará denso e pesado em vez de leve e aerado. por Reprodução
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Fritar é o segredo do sonho. Se o óleo aquecer demais, o sonho doura e até queima por fora enquanto fica cru por dentro. Por outro lado, se o óleo estiver frio, o sonho vai apenas encharcar e ficar com uma textura pesada e gordurosa. por Imagem: WS Studio BR | Shutterstock

Ingredientes

Massa

2 tabletes de fermento biológico (30g);

½ xícara (chá) de açúcar;

¾ xícara (chá) de leite morno;

¾ xícara (chá) de manteiga;

2 gemas;

4 xícaras (chá) de farinha de trigo;

Pitada de sal;

Açúcar de confeiteiro e canela em pó para salpicar.

Creme

⅔ de xícara de açúcar (100 g);

2 ovos;

4 gemas;

⅓ de xícara de maisena (40 g);

1 colher (chá) de essência de baunilha;

2 xícaras de leite (480 ml).

Outras opções de recheio

400g de doce de leite ou goiabada.

Modo de preparo

Prepare o creme enquanto isso para que ele tenha tempo de amornar. Misture numa tigela o açúcar, os ovos, as gemas, a maisena e a baunilha, e reserve. Aqueça o leite numa panela média, espere ferver e despeje lentamente sobre a mistura dos ovos, mexendo constantemente.

Mexa com um batedor de arame até obter um creme liso, volte com tudo para a panela e, sempre em fogo baixo e mexendo sem parar, deixe cozinhar até ferver e engrossar. Passe o creme para uma tigela, cubra com filme plástico bem rente à superfície para evitar a formação de película e deixe amornar. Se preferir, prepare o creme com até 2 dias de antecedência e guarde na geladeira, lembrando de retirar 1 hora antes de usar.

Para a massa, pegue uma tigela ampla, adicione o fermento biológico, o açúcar e o leite morno, misturando até dissolver. Em seguida, acrescente a manteiga, as gemas levemente batidas e uma pitada de sal. Vá despejando aos poucos a farinha de trigo peneirada, sovando levemente até chegar ao ponto de uma massa lisa, macia e homogênea que solte das mãos. Cubra a tigela com um pano limpo e deixe a massa descansar por cerca de 45 minutos, ou até dobrar de volume.

Passado esse tempo, divida a massa e forme pequenas bolinhas com as mãos, dando o formato tradicional do sonho. Disponha-as em uma assadeira enfarinhada, feche com um pano e deixe a massa descansar novamente por mais 45 minutos para crescer mais um pouco.

Em uma panela funda, aqueça o óleo e frite os sonhos em fogo médio até que fiquem dourados por igual em ambos os lados. Retire-os com uma escumadeira e deixe secar muito bem sobre papel absorvente. Com o auxílio de uma faca, corte os sonhos ao meio (sem separar as metades totalmente) e recheie com o creme de confeiteiro, o doce de leite ou a goiabada. Por fim, peneire o açúcar misturado com a canela por cima do sonho e sirva em seguida.

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Receita Sonho de Padaria

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