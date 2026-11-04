Aprenda a fazer sorvete de morango com apenas 4 ingredientes

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Kamila Macedo
Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:55
Quem resiste a um bom sorvete nos dias de calor? Com apenas quatro ingredientes simples e um modo de preparo prático, esta receita de sorvete de morango vai conquistar a todos.
O toque especial do suco de limão realça o sabor da fruta, enquanto o processo de bater a mistura duas vezes garante uma textura incrivelmente cremosa, sem a necessidade de equipamentos profissionais.
Dicas de como preparar um sorvete perfeito
1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g;
2 e meia xícaras (chá) de morangos picados;
2 caixinhas de creme de leite;
1 colher (sopa) de suco de limão.
Em um liquidificador, coloque o leite condensado, 2 xícaras (chá) de morangos, o creme de leite e o suco de limão. Bata tudo muito bem até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.
Em seguida, despeje o conteúdo em um recipiente refratário, cubra bem com plástico-filme (fazendo contato com a superfície do creme para evitar cristais de gelo) e leve ao freezer por cerca de 4 horas, ou até que esteja semi-congelado.
Retire o recipiente do freezer e passe a mistura novamente para o copo do liquidificador. Bata mais uma vez para incorporar ar e garantir a cremosidade, depois acrescente a meia xícara restante de morangos picados, misturando delicadamente com uma colher.
Por fim, recoloque a mistura no recipiente e leve de volta ao freezer por cerca de 2 horas, ou até que o sorvete atinja o ponto ideal de firmeza para servir.