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Aprenda a fazer sorvete de morango com apenas 4 ingredientes

Descubra como preparar uma sobremesa cremosa, refrescante e super fácil em casa, perfeita para os dias mais quentes

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 16:55

Sorvete de morango
Sorvete de morango Crédito: Shutterstock

Quem resiste a um bom sorvete nos dias de calor? Com apenas quatro ingredientes simples e um modo de preparo prático, esta receita de sorvete de morango vai conquistar a todos.

O toque especial do suco de limão realça o sabor da fruta, enquanto o processo de bater a mistura duas vezes garante uma textura incrivelmente cremosa, sem a necessidade de equipamentos profissionais.

Dicas de como preparar um sorvete perfeito

Escolha dos morangos: Prefira morangos bem maduros e vermelhos, pois eles garantem um sabor mais doce e uma cor natural mais vibrante para o seu sorvete. por Maginific
Evite cristais de gelo: Certifique-se de que o plástico-filme está bem vedado e encostado no sorvete durante o tempo de freezer para evitar que a umidade crie cristais de gelo indesejados. por Shutterstock/Reprodução
Como servir: Sirva o sorvete com calda de chocolate, granola, pedacinhos de morango ou mix de frutas vermelhas. Coloque em uma taça bonita e capriche na decoração. por Imagem: rontav | Shutterstock
Ponto do congelamento na segunda etapa: O tempo de 2 horas na última etapa é uma média. O ponto ideal para servir é quando o sorvete está firme, mas ainda maleável o suficiente para formar bolas perfeitas com a concha. Se passar do ponto e endurecer demais, basta deixá-lo em temperatura ambiente por 5 a 10 minutos antes de servir. por Imagem: Anastasiia from Ukraine | Shutterstock
Armazenamento ideal: Se não for consumir tudo de uma vez, guarde o sorvete em um pote com tampa hermética para preservar a cremosidade por mais tempo. por
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Escolha dos morangos: Prefira morangos bem maduros e vermelhos, pois eles garantem um sabor mais doce e uma cor natural mais vibrante para o seu sorvete. por Maginific

Ingredientes

1 leite condensado (lata ou caixinha) 395 g;

2 e meia xícaras (chá) de morangos picados;

2 caixinhas de creme de leite;

1 colher (sopa) de suco de limão.

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite condensado, 2 xícaras (chá) de morangos, o creme de leite e o suco de limão. Bata tudo muito bem até obter uma mistura completamente homogênea e cremosa.

Em seguida, despeje o conteúdo em um recipiente refratário, cubra bem com plástico-filme (fazendo contato com a superfície do creme para evitar cristais de gelo) e leve ao freezer por cerca de 4 horas, ou até que esteja semi-congelado.

Retire o recipiente do freezer e passe a mistura novamente para o copo do liquidificador. Bata mais uma vez para incorporar ar e garantir a cremosidade, depois acrescente a meia xícara restante de morangos picados, misturando delicadamente com uma colher.

Por fim, recoloque a mistura no recipiente e leve de volta ao freezer por cerca de 2 horas, ou até que o sorvete atinja o ponto ideal de firmeza para servir.

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Sorvete Receita

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