Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso

Sobremesa leva ingredientes fáceis de encontrar e conquista pelo contraste de sabores

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Torta de maracujá
Essa torta de maracujá combina biscoito, textura cremosa e o sabor azedinho da fruta Crédito: ArtbyPixel | Shutterstock

Essa torta de maracujá é uma opção fácil para quem quer preparar uma sobremesa especial, sem complicações na cozinha. A base é feita com biscoito de maisena triturado e manteiga, garantindo uma textura crocante que contrasta com o recheio cremoso. O sabor ainda ganha um toque azedinho natural do maracujá, equilibrando com a doçura dos outros ingredientes.

Além de prática, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado, como leite condensado, creme de leite, biscoito e maracujá. Depois de algumas horas na geladeira, a torta fica pronta para ser desenformada e servida. É a escolha perfeita para preparar no fim de semana e compartilhar com a família.

Outras sobremesas com maracujá para você se inspirar

Mousse de maracujá com creme trufado por Reprodução/Shutterstock
Vitamina de manga e maracujá por Imagem: Elizaveta Galitckaia | Shutterstock
Cheesecake de maracujá por Imagem: EDSON DE SOUZA NASCIMENTO | Shutterstock
Mousse de maracujá  por
Sorvete de maracujá  por
Cocada de maracujá por
1 de 6
Mousse de maracujá com creme trufado por Reprodução/Shutterstock

Ingredientes

Massa

180 gramas de biscoito de maisena;

150 gramas de manteiga sem sal.

Recheio

24 gramas de gelatina em pó sem sabor;

3 colheres de sopa de água morna;

395 gramas de leite condensado;

300 gramas de creme de leite;

395 mililitros de suco de maracujá concentrado.

Cobertura

1 xícara de chá de polpa de maracujá;

25 gramas de gelatina de maracujá;

1 xícara de chá de água gelada.

Modo de preparo

Comece triturando os 180 gramas de biscoito de maisena no liquidificador até obter uma farofa. Transfira para uma tigela, acrescente a manteiga sem sal e misture até formar uma massa homogênea.

Forre o fundo de uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem para deixá-la uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Depois, retire e reserve para preparar o recheio e a cobertura.

Coloque a gelatina em pó sem sabor em uma tigela e dissolva em três colheres de sopa de água morna, misturando bem. No liquidificador, adicione o suco de maracujá concentrado, o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida.

Bata até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Despeje o creme sobre a massa já reservada e cubra com plástico filme. Leve para a geladeira por uma hora.

Depois de deixar a torta na geladeira por uma hora, prepare a cobertura. Em uma tigela, coloque a polpa de maracujá e a gelatina de maracujá. Misture bem e, em seguida, acrescente a água gelada.

Despeje a mistura sobre o recheio e cubra novamente com plástico filme. Leve novamente para a geladeira por mais duas horas ou até firmar. Por fim, desenforme e sirva.

Leia mais

Imagem - Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes

Aprenda a fazer massa de crepe fácil, versátil e com poucos ingredientes

Imagem - Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento

Aprenda a fazer esfiha de carne com massa leve e recheio suculento

Imagem - Aprenda a fazer bolo de aipim cremoso com calda de caramelo

Aprenda a fazer bolo de aipim cremoso com calda de caramelo

Tags:

Receita

Mais recentes

Imagem - Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje

Resumo de 'A Nobreza do Amor' neste sábado (3 de outubro): veja tudo o que vai acontecer no capítulo de hoje
Imagem - Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)

Vanessa ameaça cargo de Gabriel no hospital em Por Você neste sábado (3 de outubro)
Imagem - O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)

O universo resolveu dar uma folga: 3 signos podem finalmente mandar a tristeza embora hoje (3 de outubro)