RECEITA

Aprenda a fazer torta de maracujá com base crocante e recheio cremoso

Sobremesa leva ingredientes fáceis de encontrar e conquista pelo contraste de sabores

Kamila Macedo

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 05:00

Essa torta de maracujá combina biscoito, textura cremosa e o sabor azedinho da fruta Crédito: ArtbyPixel | Shutterstock

Essa torta de maracujá é uma opção fácil para quem quer preparar uma sobremesa especial, sem complicações na cozinha. A base é feita com biscoito de maisena triturado e manteiga, garantindo uma textura crocante que contrasta com o recheio cremoso. O sabor ainda ganha um toque azedinho natural do maracujá, equilibrando com a doçura dos outros ingredientes.

Além de prática, a receita leva ingredientes fáceis de encontrar em qualquer mercado, como leite condensado, creme de leite, biscoito e maracujá. Depois de algumas horas na geladeira, a torta fica pronta para ser desenformada e servida. É a escolha perfeita para preparar no fim de semana e compartilhar com a família.

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Ingredientes

Massa

180 gramas de biscoito de maisena;

150 gramas de manteiga sem sal.

Recheio

24 gramas de gelatina em pó sem sabor;

3 colheres de sopa de água morna;

395 gramas de leite condensado;

300 gramas de creme de leite;

395 mililitros de suco de maracujá concentrado.

Cobertura

1 xícara de chá de polpa de maracujá;

25 gramas de gelatina de maracujá;

1 xícara de chá de água gelada.

Modo de preparo

Comece triturando os 180 gramas de biscoito de maisena no liquidificador até obter uma farofa. Transfira para uma tigela, acrescente a manteiga sem sal e misture até formar uma massa homogênea.

Forre o fundo de uma forma de fundo removível com a massa, pressionando bem para deixá-la uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 10 minutos. Depois, retire e reserve para preparar o recheio e a cobertura.

Coloque a gelatina em pó sem sabor em uma tigela e dissolva em três colheres de sopa de água morna, misturando bem. No liquidificador, adicione o suco de maracujá concentrado, o creme de leite, o leite condensado e a gelatina dissolvida.

Bata até que todos os ingredientes estejam bem incorporados. Despeje o creme sobre a massa já reservada e cubra com plástico filme. Leve para a geladeira por uma hora.

Depois de deixar a torta na geladeira por uma hora, prepare a cobertura. Em uma tigela, coloque a polpa de maracujá e a gelatina de maracujá. Misture bem e, em seguida, acrescente a água gelada.