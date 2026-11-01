Aprenda a fazer torta de morango com creme pâtissière

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Kamila Macedo
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00
Se há uma sobremesa capaz de conquistar pelo visual e pelo sabor, com certeza é a torta de morango. Unindo uma massa amanteigada que derrete na boca, o creme pâtissière (o famoso creme de confeiteiro) e a doçura dos morangos, esta receita é perfeita para surpreender a família no almoço de domingo.
Sabores de torta para se inspirar
Massa
2 xícaras de chá de farinha de trigo (300 g);
1 xícara de chá de manteiga sem sal gelada (225 g);
1/3 de xícara de chá de açúcar (60 g);
1/4 de xícara de chá de água gelada (60 ml).
Creme Pâtissière
2 xícaras de chá de leite (480 ml);
2 colheres de sopa de extrato de baunilha;
6 gemas de ovo;
3/4 de xícara de chá de açúcar (160 g);
2 colheres de sopa de amido de milho (30 g);
2 colheres de sopa de manteiga (30 g).
Decoração
1 bandeja de morangos (300 g);
Granulado de castanha-de-caju para decorar.
Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e a manteiga sem sal gelada cortada em pedaços, mexendo com as pontas dos dedos até obter uma textura de farofa grossa. Adicione a água gelada aos poucos e amasse delicadamente até que a massa solte das mãos e forme uma bola homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos.
Após esse tempo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque em uma assadeira de fundo removível, forrando o fundo e as laterais. Faça vários furos no fundo da massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 15 minutos, ou até que esteja levemente dourada. Retire do forno e reserve até esfriar completamente.
Para o creme pâtissière, em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio até quase ferver. Em uma tigela à parte, bata com um fouet as gemas e o açúcar até obter um creme claro e incorpore o amido de milho. Despeje o leite quente sobre essa mistura de gemas, mexendo sem parar para não cozinhar os ovos.
Devolva todo o creme para a panela e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até engrossar e adquirir uma consistência lisa e brilhante. Desligue o fogo, acrescente o extrato de baunilha e a manteiga, misturando bem até que a manteiga derreta por completo e incorpore ao creme. Despeje o creme pâtissière já morno sobre a base da torta assada, alisando a superfície para formar uma camada uniforme.
Lave e higienize os morangos, seque bem e corte ao meio ou em fatias. Acomode as frutas delicadamente sobre o creme, criando um padrão bonito e harmonioso da sua escolha. Finalize salpicando o granulado de castanha-de-caju nas bordas ou ao redor da torta para dar um toque crocante e charmoso. Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de desenformar e servir.