RECEITA

Aprenda a fazer torta de morango com creme pâtissière

Confira o passo a passo para preparar uma sobremesa clássica, que combina massa amanteigada, creme suave de baunilha e frutas frescas

Kamila Macedo

Publicado em 1 de novembro de 2026 às 05:00

Torta de morango Crédito: AlexeiLogvinovich | Shutterstock

Se há uma sobremesa capaz de conquistar pelo visual e pelo sabor, com certeza é a torta de morango. Unindo uma massa amanteigada que derrete na boca, o creme pâtissière (o famoso creme de confeiteiro) e a doçura dos morangos, esta receita é perfeita para surpreender a família no almoço de domingo.

Sabores de torta para se inspirar 1 de 8

Ingredientes

Massa

2 xícaras de chá de farinha de trigo (300 g);

1 xícara de chá de manteiga sem sal gelada (225 g);

1/3 de xícara de chá de açúcar (60 g);

1/4 de xícara de chá de água gelada (60 ml).

Creme Pâtissière

2 xícaras de chá de leite (480 ml);

2 colheres de sopa de extrato de baunilha;

6 gemas de ovo;

3/4 de xícara de chá de açúcar (160 g);

2 colheres de sopa de amido de milho (30 g);

2 colheres de sopa de manteiga (30 g).

Decoração

1 bandeja de morangos (300 g);

Granulado de castanha-de-caju para decorar.

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a farinha de trigo, o açúcar e a manteiga sem sal gelada cortada em pedaços, mexendo com as pontas dos dedos até obter uma textura de farofa grossa. Adicione a água gelada aos poucos e amasse delicadamente até que a massa solte das mãos e forme uma bola homogênea. Envolva em plástico-filme e leve à geladeira por cerca de 30 minutos.

Após esse tempo, abra a massa com a ajuda de um rolo e coloque em uma assadeira de fundo removível, forrando o fundo e as laterais. Faça vários furos no fundo da massa com um garfo e leve ao forno preaquecido a 180ºC por aproximadamente 15 minutos, ou até que esteja levemente dourada. Retire do forno e reserve até esfriar completamente.

Para o creme pâtissière, em uma panela, coloque o leite e leve ao fogo médio até quase ferver. Em uma tigela à parte, bata com um fouet as gemas e o açúcar até obter um creme claro e incorpore o amido de milho. Despeje o leite quente sobre essa mistura de gemas, mexendo sem parar para não cozinhar os ovos.

Devolva todo o creme para a panela e leve ao fogo baixo, mexendo constantemente até engrossar e adquirir uma consistência lisa e brilhante. Desligue o fogo, acrescente o extrato de baunilha e a manteiga, misturando bem até que a manteiga derreta por completo e incorpore ao creme. Despeje o creme pâtissière já morno sobre a base da torta assada, alisando a superfície para formar uma camada uniforme.