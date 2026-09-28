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Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã

Descubra como preparar uma opção prática, aromática e irresistível para começar o seu dia com muito mais sabor

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:04

Bolo de canela
Rápido, aromático e pronto em menos de uma hora, esse bolo de canela é a escolha ideal para acompanhar seu café da manhã Crédito: Miguel Nieto | Shutterstock

Este bolo de canela é uma receita rápida e prática, que leva menos de uma hora para ficar pronta, sendo perfeito para ser preparado para comer no café da manhã. A massa é naturalmente aromática por causa da canela, mas uma ótima combinação é utilizar cravo para realçar o sabor.

Se desejar dar um toque especial, você também pode adicionar ½ xícara de chá de nozes picadas ou gotas de chocolate à massa. Na hora de degustar, o bolo fica ainda mais delicioso quando servido acompanhado de café ou chá.

Bolos variados

Bolo formigueiro por Shutterstock
Bolo gelado por Shutterstock
Bolo de choc por Shutterstock
Bolo de laranja por Shutterstock
Bolo de chocolate por Shutterstock
1 de 5
Bolo formigueiro por Shutterstock

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga;

2 xícaras de chá de açúcar cristal;

3 ovos médios;

1 xícara de chá de leite;

2 e ½ xícaras de chá de farinha de trigo;

1 colher de chá de canela em pó para a massa;

1 colher de sopa de fermento químico em pó (fermento para bolo);

4 colheres de sopa de açúcar cristal (para polvilhar a forma);

1 colher de chá de canela em pó para a forma;

2 colheres de sopa de açúcar cristal (para finalizar);

½ colher de chá de canela em pó para finalizar.

Modo de preparo

Em uma vasilha adequada, comece misturando a farinha de trigo, a canela e o fermento químico em pó. Reserve essa mistura seca para o próximo passo.

Em seguida, coloque a manteiga e o açúcar em uma batedeira, batendo em velocidade máxima por cerca de 2 minutos para obter um creme homogêneo.

Raspe cuidadosamente toda a lateral do bowl para garantir que os ingredientes estejam bem incorporados e bata por mais 3 minutos. Ainda com a batedeira ligada em velocidade média, vá adicionando os ovos, um por um, e depois aumente a velocidade para o máximo, batendo por mais 2 minutos.

Despeje essa mistura cremosa em um recipiente maior e, gradualmente, vá acrescentando os ingredientes secos peneirados, intercalando-os com o leite e misturando delicadamente com um fouet para incorporar ar à massa.

Transfira a massa para uma forma previamente untada e polvilhada com uma mistura de canela e açúcar cristal. Leve para assar em forno preaquecido a 170 ºC por cerca de 1 hora, ou até que, ao espetar um palito no centro da massa, ele saia limpo e seco.

Por fim, aguarde o bolo esfriar completamente, desenforme com cuidado e decore polvilhando por cima a mistura de açúcar cristal com canela. Agora é só servir e aproveitar. Bom apetite!

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