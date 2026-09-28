RECEITA

Aprenda a fazer um bolo de canela perfeito para acompanhar seu café da manhã

Descubra como preparar uma opção prática, aromática e irresistível para começar o seu dia com muito mais sabor

Kamila Macedo

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 05:04

Rápido, aromático e pronto em menos de uma hora, esse bolo de canela é a escolha ideal para acompanhar seu café da manhã Crédito: Miguel Nieto | Shutterstock

Este bolo de canela é uma receita rápida e prática, que leva menos de uma hora para ficar pronta, sendo perfeito para ser preparado para comer no café da manhã. A massa é naturalmente aromática por causa da canela, mas uma ótima combinação é utilizar cravo para realçar o sabor.

Se desejar dar um toque especial, você também pode adicionar ½ xícara de chá de nozes picadas ou gotas de chocolate à massa. Na hora de degustar, o bolo fica ainda mais delicioso quando servido acompanhado de café ou chá.



Bolos variados 1 de 5

Ingredientes

3 colheres de sopa de manteiga;

2 xícaras de chá de açúcar cristal;

3 ovos médios;

1 xícara de chá de leite;

2 e ½ xícaras de chá de farinha de trigo;

1 colher de chá de canela em pó para a massa;

1 colher de sopa de fermento químico em pó (fermento para bolo);

4 colheres de sopa de açúcar cristal (para polvilhar a forma);

1 colher de chá de canela em pó para a forma;

2 colheres de sopa de açúcar cristal (para finalizar);

½ colher de chá de canela em pó para finalizar.

Modo de preparo

Em uma vasilha adequada, comece misturando a farinha de trigo, a canela e o fermento químico em pó. Reserve essa mistura seca para o próximo passo.

Em seguida, coloque a manteiga e o açúcar em uma batedeira, batendo em velocidade máxima por cerca de 2 minutos para obter um creme homogêneo.

Raspe cuidadosamente toda a lateral do bowl para garantir que os ingredientes estejam bem incorporados e bata por mais 3 minutos. Ainda com a batedeira ligada em velocidade média, vá adicionando os ovos, um por um, e depois aumente a velocidade para o máximo, batendo por mais 2 minutos.

Despeje essa mistura cremosa em um recipiente maior e, gradualmente, vá acrescentando os ingredientes secos peneirados, intercalando-os com o leite e misturando delicadamente com um fouet para incorporar ar à massa.

Transfira a massa para uma forma previamente untada e polvilhada com uma mistura de canela e açúcar cristal. Leve para assar em forno preaquecido a 170 ºC por cerca de 1 hora, ou até que, ao espetar um palito no centro da massa, ele saia limpo e seco.