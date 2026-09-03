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Aprenda a fazer um bolo de limão macio com cobertura cremosa

Confira o passo a passo completo para preparar uma massa fofinha com raspas da fruta, ideal para seu lanche da tarde ou café da manhã

  • Foto do(a) author(a) Kamila Macedo

  • Kamila Macedo

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:57

Bolo de limão com cobertura cremosa
Bolo de limão com cobertura cremosa Crédito: Gus Gan | Shutterstock

Com ingredientes simples e preparo prático, este bolo de limão combina uma massa fofinha aromatizada com raspas da fruta a uma cobertura cremosa. A receita é ideal para o lanche da tarde, acompanhado de um café preto, ou para saborear em qualquer ocasião.

Dicas para preparar um bolo de limão perfeito

Ingredientes na temperatura certa: manteiga, leite e ovos em temperatura ambiente deixam a massa leve e sem talhar. por Imagem: Arina P Habich | Shutterstock
Raspas por último: misture as raspas com uma espátula no final do preparo para não amargar a receita. por
Cobertura no bolo morno: adicione o suco aos poucos para dar o ponto e despeje o glacê com o bolo morno. por
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Ingredientes na temperatura certa: manteiga, leite e ovos em temperatura ambiente deixam a massa leve e sem talhar. por Imagem: Arina P Habich | Shutterstock

Ingredientes

Massa

3 xícaras (chá) de farinha de trigo;

200 g de manteiga em temperatura ambiente;

4 ovos;

2 xícaras (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de leite;

2 colheres (chá) de fermento em pó;

Raspas de 2 limões;

½ colher (chá) de sal;

Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar.

Cobertura

1 lata de leite condensado;

½ a 1 xícara de suco de limão.

Modo de preparo

Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte uma fôrma com furo central de 24 cm de diâmetro com manteiga, usando um pedaço de papel-toalha para formar uma camada bem fina. Polvilhe a farinha de trigo, chacoalhe para espalhar uniformemente e bata sobre a pia para retirar o excesso.

Numa tigela, peneire a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture os ingredientes secos e reserve.

Na batedeira, bata a manteiga até obter um creme claro e fofo. Adicione o açúcar e bata apenas até integrar. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e adicione-o ao creme, batendo bem a cada adição para incorporar. Diminua a velocidade do aparelho e acrescente a mistura peneirada aos poucos, alternando com o leite. A cada etapa, bata apenas o suficiente para misturar.

Desligue a batedeira, adicione as raspas de limão e misture delicadamente com uma espátula. Transfira o conteúdo para a fôrma preparada e nivele a massa girando o recipiente rapidamente sobre a bancada.

Leve ao forno por cerca de 45 minutos. Para verificar se está assado, espete um palito na massa: se sair limpo, o bolo está pronto. Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos; nesse intervalo, prepare a cobertura.

No liquidificador ou na batedeira, coloque o leite condensado. Adicione o suco de limão aos poucos, batendo até atingir uma consistência cremosa, firme e brilhante. Ajuste a quantidade do suco conforme o nível de acidez desejado. Com o bolo já morno, espalhe a cobertura por cima e está pronto para ser servido.

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Tags:

Bolo Culinária Receitas Bolo de Limão

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