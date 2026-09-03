Aprenda a fazer um bolo de limão macio com cobertura cremosa

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Kamila Macedo
Publicado em 3 de setembro de 2026 às 16:57
Com ingredientes simples e preparo prático, este bolo de limão combina uma massa fofinha aromatizada com raspas da fruta a uma cobertura cremosa. A receita é ideal para o lanche da tarde, acompanhado de um café preto, ou para saborear em qualquer ocasião.
Dicas para preparar um bolo de limão perfeito
Massa
3 xícaras (chá) de farinha de trigo;
200 g de manteiga em temperatura ambiente;
4 ovos;
2 xícaras (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) de leite;
2 colheres (chá) de fermento em pó;
Raspas de 2 limões;
½ colher (chá) de sal;
Manteiga e farinha de trigo para untar e polvilhar.
Cobertura
1 lata de leite condensado;
½ a 1 xícara de suco de limão.
Preaqueça o forno a 180 ºC (temperatura média). Unte uma fôrma com furo central de 24 cm de diâmetro com manteiga, usando um pedaço de papel-toalha para formar uma camada bem fina. Polvilhe a farinha de trigo, chacoalhe para espalhar uniformemente e bata sobre a pia para retirar o excesso.
Numa tigela, peneire a farinha de trigo, o fermento e o sal. Misture os ingredientes secos e reserve.
Na batedeira, bata a manteiga até obter um creme claro e fofo. Adicione o açúcar e bata apenas até integrar. Numa tigela pequena, quebre um ovo de cada vez e adicione-o ao creme, batendo bem a cada adição para incorporar. Diminua a velocidade do aparelho e acrescente a mistura peneirada aos poucos, alternando com o leite. A cada etapa, bata apenas o suficiente para misturar.
Desligue a batedeira, adicione as raspas de limão e misture delicadamente com uma espátula. Transfira o conteúdo para a fôrma preparada e nivele a massa girando o recipiente rapidamente sobre a bancada.
Leve ao forno por cerca de 45 minutos. Para verificar se está assado, espete um palito na massa: se sair limpo, o bolo está pronto. Retire do forno e deixe esfriar por 15 minutos; nesse intervalo, prepare a cobertura.
No liquidificador ou na batedeira, coloque o leite condensado. Adicione o suco de limão aos poucos, batendo até atingir uma consistência cremosa, firme e brilhante. Ajuste a quantidade do suco conforme o nível de acidez desejado. Com o bolo já morno, espalhe a cobertura por cima e está pronto para ser servido.