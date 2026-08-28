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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:30
Unir o sabor do milho verde com o toque marcante do queijo é o segredo para transformar o tradicional café da tarde em uma experiência típica da culinária mineira. Criada pela confeiteira Danah Nemer no reality 'Que Seja Doce', a receita de bolo de pamonha com queijo aposta no uso da espiga in natura, combinando o queijo minas padrão com queijo parmesão ralado na hora para garantir cremosidade e uma casquinha dourada irresistível.
Receita de Bolo de pamonha
O grande diferencial do preparo está na montagem: o bolo é assado diretamente sobre as palhas amolecidas da espiga, preservando a umidade da massa.
250 g de milho cru (retirado direto da espiga)
120 ml de óleo de milho
240 ml de leite de coco
3 ovos grandes
180 g de açúcar refinado
130 g de farinha de milho (flocão para cuscuz)
150 g de queijo parmesão ralado grosso na hora
100 g de queijo minas padrão picado em cubos
1 colher de sopa de fermento em pó para bolo
1 pitada de sal
Palhas do milho para forrar a forma
Ferva as palhas do milho em uma panela com água quente por cerca de 10 minutos até ficarem macias e flexíveis.
Raspe as espigas com uma faca de bom corte para retirar todos os grãos do milho cru.
No liquidificador, bata os ovos, o óleo de milho, o leite de coco, o açúcar e a pitada de sal até homogeneizar.
Adicione os grãos de milho e bata por 2 minutos. Em seguida, adicione a farinha de milho flocada e processe por mais 5 minutos até obter uma mistura cremosa.
Passe o líquido para uma tigela, adicione o fermento químico misturando suavemente e acrescente o queijo parmesão ralado.
Unte uma forma de furo central (cerca de 23 cm) e forre o fundo e as laterais com as palhas amolecidas, deixando as pontas viradas para fora.
Despeje a massa líquida na forma, espalhe os cubos de queijo minas por cima e afunde-os levemente.
Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 a 45 minutos até dourar. Espere amornar antes de desenformar diretamente com a palha.