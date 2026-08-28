Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Apresentada no 'Que Seja Doce', receita une milho fresco, queijo minas e parmesão em assadeira forrada com a própria palha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:30

Bolo de pamonha Crédito: Reprodução/Receitas Globo

Unir o sabor do milho verde com o toque marcante do queijo é o segredo para transformar o tradicional café da tarde em uma experiência típica da culinária mineira. Criada pela confeiteira Danah Nemer no reality 'Que Seja Doce', a receita de bolo de pamonha com queijo aposta no uso da espiga in natura, combinando o queijo minas padrão com queijo parmesão ralado na hora para garantir cremosidade e uma casquinha dourada irresistível.

Receita de Bolo de pamonha

Unir o sabor do milho verde com o toque marcante do queijo é o segredo para transformar o tradicional café da tarde em uma experiência típica da culinária mineira. Criada pela confeiteira Danah Nemer no reality Que Seja Doce, a receita de bolo de pamonha com queijo aposta no uso da espiga in natura, combinando o queijo minas padrão com queijo parmesão ralado na hora para garantir cremosidade extrema e uma casca dourada irresistível. por Reprodução/GNT/Adalberto de Melo Pygmeu
O grande diferencial do preparo está na montagem: o bolo é assado diretamente sobre as palhas amolecidas da espiga, garantindo um visual rústico e preservando a umidade da massa. por Reprodução/GNT/Adalberto de Melo Pygmeu
Ingredientes: 250 g de milho cru (retirado direto da espiga), 120 ml de óleo de milho, 240 ml de leite de coco, 3 ovos grandes, 180 g de açúcar refinado, 130 g de farinha de milho (flocão para cuscuz), 150 g de queijo parmesão ralado grosso na hora, 100 g de queijo minas padrão picado em cubos, 1 colher de sopa de fermento em pó para bolo, 1 pitada de sal e palhas do milho para forrar a forma. por Reprodução/Sabor na Mesa
Modo de preparo: Ferva as palhas do milho em uma panela com água quente por cerca de 10 minutos até ficarem macias e flexíveis. por Reprodução/Receitas Globo
Modo de preparo: Raspe as espigas com uma faca de bom corte para retirar todos os grãos do milho cru. por Reprodução/Receitas Globo
Modo de preparo: No liquidificador, bata os ovos, o óleo de milho, o leite de coco, o açúcar e a pitada de sal até homogeneizar. por Reprodução/Receitas Globo
Modo de preparo: Adicione os grãos de milho e bata por 2 minutos. Em seguida, adicione a farinha de milho flocada e processe por mais 5 minutos até obter uma mistura cremosa. por Reprodução
Modo de preparo: Passe o líquido para uma tigela, adicione o fermento químico misturando suavemente e acrescente o queijo parmesão ralado. por Reprodução
Modo de preparo: Unte uma forma de furo central (cerca de 23 cm) e forre o fundo e as laterais com as palhas amolecidas, deixando as pontas viradas para fora. por Shutterstock
Modo de preparo: Despeje a massa líquida na forma, espalhe os cubos de queijo minas por cima e afunde-os levemente. por Shutterstock
Modo de preparo: Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 a 45 minutos até dourar. Espere amornar antes de desenformar diretamente com a palha. por Pamonharia Cabocla Tereza/Divulgação
1 de 11
Unir o sabor do milho verde com o toque marcante do queijo é o segredo para transformar o tradicional café da tarde em uma experiência típica da culinária mineira. Criada pela confeiteira Danah Nemer no reality Que Seja Doce, a receita de bolo de pamonha com queijo aposta no uso da espiga in natura, combinando o queijo minas padrão com queijo parmesão ralado na hora para garantir cremosidade extrema e uma casca dourada irresistível. por Reprodução/GNT/Adalberto de Melo Pygmeu

O grande diferencial do preparo está na montagem: o bolo é assado diretamente sobre as palhas amolecidas da espiga, preservando a umidade da massa.

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

  • Ingredientes:

250 g de milho cru (retirado direto da espiga)

120 ml de óleo de milho

240 ml de leite de coco

3 ovos grandes

180 g de açúcar refinado

130 g de farinha de milho (flocão para cuscuz)

150 g de queijo parmesão ralado grosso na hora

100 g de queijo minas padrão picado em cubos

1 colher de sopa de fermento em pó para bolo

1 pitada de sal

Palhas do milho para forrar a forma

Leia mais

Imagem - Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Não sabe o que comer no café? Crepioca de banana e aveia fica macia, saudável e pronta em 10 minutos

Imagem - Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Sua massa quebra ao enrolar? Dicas simples garantem o bolo de rolo perfeito com camadas finas e goiabada no ponto

Imagem - Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

Não consegue fazer o bolo de cenoura perfeito? Passo a passo de liquidificador garante massa fofinha e calda crocante

  •  Modo de preparo:

Ferva as palhas do milho em uma panela com água quente por cerca de 10 minutos até ficarem macias e flexíveis.

Raspe as espigas com uma faca de bom corte para retirar todos os grãos do milho cru.

No liquidificador, bata os ovos, o óleo de milho, o leite de coco, o açúcar e a pitada de sal até homogeneizar.

Adicione os grãos de milho e bata por 2 minutos. Em seguida, adicione a farinha de milho flocada e processe por mais 5 minutos até obter uma mistura cremosa.

Leia mais

Imagem - Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Casa cheia? Confira 8 sobremesas de travessa e copinho que ficam prontas rápido

Imagem - Mousse de maracujá à francesa: aprenda a fazer a receita tradicional que não leva leite condensado

Mousse de maracujá à francesa: aprenda a fazer a receita tradicional que não leva leite condensado

Imagem - Aprenda a fazer uma omelete perfeita e cremosa em 10 minutos para o café da manhã

Aprenda a fazer uma omelete perfeita e cremosa em 10 minutos para o café da manhã

Passe o líquido para uma tigela, adicione o fermento químico misturando suavemente e acrescente o queijo parmesão ralado.

Unte uma forma de furo central (cerca de 23 cm) e forre o fundo e as laterais com as palhas amolecidas, deixando as pontas viradas para fora.

Despeje a massa líquida na forma, espalhe os cubos de queijo minas por cima e afunde-os levemente.

Asse em forno preaquecido a 180°C por 40 a 45 minutos até dourar. Espere amornar antes de desenformar diretamente com a palha.

Leia mais

Imagem - Mulher de quase 30 anos falsifica documento, finge ter 16 e vai à escola para 'reviver adolescência'

Mulher de quase 30 anos falsifica documento, finge ter 16 e vai à escola para 'reviver adolescência'

Imagem - Castelo de sertanejo morto há 11 anos tem mais de 100 cômodos, piscina em formato de viola e campo de futebol com cabine

Castelo de sertanejo morto há 11 anos tem mais de 100 cômodos, piscina em formato de viola e campo de futebol com cabine

Imagem - Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Fazenda de narrador famoso tem mais de 100 hectares, vinhedos premiados, produção de azeite e criação de cavalos de raça

Tags:

Receita Receitas Gastronomia Bolo de Pamonha

Mais recentes

Imagem - Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?

Qual é o filme da Sessão da Tarde de hoje, 28/08?
Imagem - Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes

Cor e número da sorte de hoje (28 de agosto): clareza e limites ajudam a tomar decisões mais inteligentes
Imagem - Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia

Viúva de Erasmo Carlos reage nas redes após briga por herança virar caso de polícia