DICAS DE GASTRONOMIA

Aprenda a fazer um bolo de pamonha perfeito, com casquinha por fora, cremosidade por dentro e com sabor da roça

Apresentada no 'Que Seja Doce', receita une milho fresco, queijo minas e parmesão em assadeira forrada com a própria palha

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 07:30

Bolo de pamonha Crédito: Reprodução/Receitas Globo

Unir o sabor do milho verde com o toque marcante do queijo é o segredo para transformar o tradicional café da tarde em uma experiência típica da culinária mineira. Criada pela confeiteira Danah Nemer no reality 'Que Seja Doce', a receita de bolo de pamonha com queijo aposta no uso da espiga in natura, combinando o queijo minas padrão com queijo parmesão ralado na hora para garantir cremosidade e uma casquinha dourada irresistível.

Receita de Bolo de pamonha 1 de 11

O grande diferencial do preparo está na montagem: o bolo é assado diretamente sobre as palhas amolecidas da espiga, preservando a umidade da massa.

Confira os ingredientes e o passo a passo completo:

Ingredientes:

250 g de milho cru (retirado direto da espiga)

120 ml de óleo de milho

240 ml de leite de coco

3 ovos grandes

180 g de açúcar refinado

130 g de farinha de milho (flocão para cuscuz)

150 g de queijo parmesão ralado grosso na hora

100 g de queijo minas padrão picado em cubos

1 colher de sopa de fermento em pó para bolo

1 pitada de sal

Palhas do milho para forrar a forma

Modo de preparo:

Ferva as palhas do milho em uma panela com água quente por cerca de 10 minutos até ficarem macias e flexíveis.

Raspe as espigas com uma faca de bom corte para retirar todos os grãos do milho cru.

No liquidificador, bata os ovos, o óleo de milho, o leite de coco, o açúcar e a pitada de sal até homogeneizar.

Adicione os grãos de milho e bata por 2 minutos. Em seguida, adicione a farinha de milho flocada e processe por mais 5 minutos até obter uma mistura cremosa.

Passe o líquido para uma tigela, adicione o fermento químico misturando suavemente e acrescente o queijo parmesão ralado.

Unte uma forma de furo central (cerca de 23 cm) e forre o fundo e as laterais com as palhas amolecidas, deixando as pontas viradas para fora.

Despeje a massa líquida na forma, espalhe os cubos de queijo minas por cima e afunde-os levemente.