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Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo

Combinação de bolo fofinho com pudim cremoso ganha uma calda de caramelo e fica perfeita para o café da tarde ou sobremesa

Heider Sacramento

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:21

Aprenda a fazer um bolo de pudim super cremoso e com calda de caramelo Crédito: Reprodução

Se você não consegue escolher entre bolo e pudim, o bolo de pudim resolve os dois desejos de uma só vez. A receita combina uma massa fofinha com uma camada de pudim extremamente cremosa e uma calda de caramelo que envolve a sobremesa depois de desenformada.

O segredo para conseguir a textura certa está principalmente no banho-maria, na temperatura do forno e no tempo de geladeira. Depois de assado, o ideal é deixar o bolo de pudim esfriar completamente antes de desenformar.

Bolo de pudim cremoso

Ingredientes

Para a calda

1 xícara de açúcar

Bolo de pudim super cremoso 1 de 4

½ xícara de água quente

Para o pudim

1 lata de leite condensado

2 medidas da lata de leite integral

3 ovos

1 colher de chá de essência de baunilha

Para o bolo

2 ovos

½ xícara de açúcar

½ xícara de leite

¼ de xícara de óleo

1 xícara de farinha de trigo

½ xícara de chocolate em pó

1 colher de chá de fermento em pó

Como fazer

1. Prepare a calda: coloque o açúcar em uma panela e leve ao fogo baixo até derreter e formar um caramelo dourado. Acrescente a água quente aos poucos, com cuidado, e mexa até dissolver os torrões. Espalhe a calda no fundo e nas laterais de uma forma com furo central.

2. Faça o pudim: bata no liquidificador o leite condensado, o leite, os ovos e a baunilha por cerca de 1 minuto. Reserve.

3. Prepare o bolo: em uma tigela, misture os ovos, o açúcar, o leite e o óleo. Acrescente a farinha e o chocolate em pó e mexa até formar uma massa homogênea. Por último, incorpore o fermento delicadamente.

4. Monte: despeje a massa do bolo sobre a calda. Em seguida, coloque cuidadosamente a mistura do pudim por cima.

5. Asse em banho-maria: cubra a forma com papel-alumínio e coloque-a dentro de uma assadeira maior com água quente. Leve ao forno preaquecido a 180 ºC por aproximadamente 1 hora.

6. Deixe gelar: retire do forno e espere esfriar. Leve à geladeira por pelo menos 4 horas, de preferência de um dia para o outro.

7. Desenforme: passe uma faca fina pelas laterais da forma e aqueça rapidamente o fundo da forma sobre a chama do fogão. Vire o bolo de pudim sobre um prato grande e sirva gelado.

O segredo para ficar bem cremoso

Para evitar que o pudim fique cheio de furinhos, não bata a mistura por tempo excessivo e mantenha o forno em temperatura moderada. O banho-maria também ajuda a cozinhar o pudim de maneira uniforme.

Outro ponto importante é não tentar desenformar a sobremesa ainda quente. O tempo de geladeira ajuda o pudim a firmar e facilita bastante o processo.

Rendimento: 10 a 12 porções