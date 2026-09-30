Aprenda a fazer um bolo vulcão de brigadeiro super recheado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Kamila Macedo
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00
Se você é fã de chocolate, vai se apaixonar por este bolo vulcão de brigadeiro. Conhecido pelo efeito da cobertura que escorre pelo centro ao cortar uma fatia, ele traz uma massa fofinha combinada a um recheio super cremoso. Fácil de preparar e com grandes chances de conquistar até os paladares mais exigentes, essa receita une o clássico sabor do brigadeiro caseiro a uma apresentação de dar água na boca.
Perfeito para o café da tarde ou para ocasiões especiais, o grande destaque é o caimento generoso da cobertura ao servir a primeira fatia.
Para um visual ainda mais impactante na mesa, o segredo é utilizar um prato com bordas levemente fundas para conter o excesso de brigadeiro e garantir que cada pedaço esteja extremamente recheado.
Veja 5 dicas para a cobertura de brigadeiro perfeita
Massa
100 g de manteiga;
3 ovos;
1 e meia xícara (chá) de açúcar;
1 xícara (chá) de chocolate em pó;
1 xícara (chá) de leite líquido;
2 xícaras (chá) de farinha de trigo;
1 colher (sopa) de fermento em pó;
Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio.
Cobertura
1 lata de leite condensado;
100 g de chocolate meio amargo;
1 colher (sopa) de manteiga;
1 caixinha de creme de leite;
50 g de chocolate granulado para decorar.
Em uma batedeira, bata a manteiga, os ovos, o açúcar e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Em seguida, desligue o aparelho e acrescente o leite, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato de sódio. Misture bem até incorporar todos os ingredientes.
Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, de aproximadamente 23 cm de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até que o bolo esteja assado.
Depois de retirar do forno, espere o bolo amornar e desenforme com cuidado.
Para preparar o brigadeiro, coloque o leite condensado, o chocolate meio amargo e a manteiga em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos ou até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela.
Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem até obter um brigadeiro cremoso e uniforme. Espere amornar levemente antes de colocar sobre o bolo.
Faça uma camada de brigadeiro em toda a volta do bolo e despeje o restante no furo central, deixando a cobertura escorrer delicadamente pelas laterais. Finalize com o chocolate granulado e sirva.