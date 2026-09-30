RECEITA

Aprenda a fazer um bolo vulcão de brigadeiro super recheado

Massa macia e cobertura cremosa garantem um doce irresistível para servir em diferentes ocasiões

Kamila Macedo

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 05:00

Surpreenda a família e os amigos com essa receita deliciosa de bolo vulcão com uma cobertura cremosa de brigadeiro Crédito: Reprodução/Youtube

Se você é fã de chocolate, vai se apaixonar por este bolo vulcão de brigadeiro. Conhecido pelo efeito da cobertura que escorre pelo centro ao cortar uma fatia, ele traz uma massa fofinha combinada a um recheio super cremoso. Fácil de preparar e com grandes chances de conquistar até os paladares mais exigentes, essa receita une o clássico sabor do brigadeiro caseiro a uma apresentação de dar água na boca.

Perfeito para o café da tarde ou para ocasiões especiais, o grande destaque é o caimento generoso da cobertura ao servir a primeira fatia.

Para um visual ainda mais impactante na mesa, o segredo é utilizar um prato com bordas levemente fundas para conter o excesso de brigadeiro e garantir que cada pedaço esteja extremamente recheado.

Veja 5 dicas para a cobertura de brigadeiro perfeita 1 de 5

Ingredientes

Massa

100 g de manteiga;

3 ovos;

1 e meia xícara (chá) de açúcar;

1 xícara (chá) de chocolate em pó;

1 xícara (chá) de leite líquido;

2 xícaras (chá) de farinha de trigo;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio.

Cobertura

1 lata de leite condensado;

100 g de chocolate meio amargo;

1 colher (sopa) de manteiga;

1 caixinha de creme de leite;

50 g de chocolate granulado para decorar.

Modo de preparo

Em uma batedeira, bata a manteiga, os ovos, o açúcar e o chocolate em pó até obter uma mistura homogênea. Em seguida, desligue o aparelho e acrescente o leite, a farinha de trigo, o fermento e o bicarbonato de sódio. Misture bem até incorporar todos os ingredientes.

Despeje a massa em uma forma redonda com furo central, de aproximadamente 23 cm de diâmetro, untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos, ou até que o bolo esteja assado.

Depois de retirar do forno, espere o bolo amornar e desenforme com cuidado.

Para preparar o brigadeiro, coloque o leite condensado, o chocolate meio amargo e a manteiga em uma panela. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 8 minutos ou até a mistura começar a desgrudar do fundo da panela.

Desligue o fogo, acrescente o creme de leite e misture bem até obter um brigadeiro cremoso e uniforme. Espere amornar levemente antes de colocar sobre o bolo.