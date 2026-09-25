RECEITAS

Aprenda a fazer um chocolate quente com ingredientes que ajudam a espantar TPM, acabam com a vontade de doce e ainda melhoram a cólica

Bebida cremosa combina ingredientes simples e pode ser uma alternativa reconfortante para os dias que antecedem ou acompanham a menstruação

Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:06

[Edicase]Chocolate quente com gemada (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) Crédito:

Nos dias de TPM e durante a menstruação, a vontade de comer chocolate pode aparecer junto com sintomas como cólica, alterações de humor e cansaço. Para quem procura uma receita quente e fácil de preparar, o chocolate quente feito com cacau e canela é uma opção.

O cacau fornece minerais como magnésio e também compostos antioxidantes. Isso não significa, porém, que uma xícara de chocolate quente funcione como tratamento para a cólica. A receita pode entrar na alimentação como uma opção reconfortante, enquanto dores fortes ou recorrentes precisam ser investigadas.

Sintomas da TPM 1 de 10

Chocolate quente com cacau e canela

Ingredientes

* 250 ml de leite

* 1 colher (sopa) de cacau em pó 100%

* 1 colher (chá) de amido de milho

* 1 colher (chá) de açúcar, mel ou adoçante de preferência

* 1/2 colher (chá) de canela em pó

* 20 g de chocolate meio amargo, opcional

Modo de preparo

Antes de levar ao fogo, dissolva o cacau e o amido de milho em um pouco do leite frio. Esse cuidado evita que a mistura fique empelotada.

Acrescente o restante do leite e leve a mistura ao fogo baixo. Adicione a canela e o açúcar ou adoçante escolhido e mexa continuamente.

Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate meio amargo, caso queira uma bebida mais cremosa e com sabor intenso. Continue mexendo até que esteja completamente derretido.

Desligue o fogo assim que o chocolate quente atingir uma consistência cremosa. Sirva imediatamente e, se desejar, finalize com uma pequena quantidade de canela por cima.