Aprenda a fazer um chocolate quente com ingredientes que ajudam a espantar TPM, acabam com a vontade de doce e ainda melhoram a cólica

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Fernanda Varela
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:06
Nos dias de TPM e durante a menstruação, a vontade de comer chocolate pode aparecer junto com sintomas como cólica, alterações de humor e cansaço. Para quem procura uma receita quente e fácil de preparar, o chocolate quente feito com cacau e canela é uma opção.
O cacau fornece minerais como magnésio e também compostos antioxidantes. Isso não significa, porém, que uma xícara de chocolate quente funcione como tratamento para a cólica. A receita pode entrar na alimentação como uma opção reconfortante, enquanto dores fortes ou recorrentes precisam ser investigadas.
Sintomas da TPM
Ingredientes
* 250 ml de leite
* 1 colher (sopa) de cacau em pó 100%
* 1 colher (chá) de amido de milho
* 1 colher (chá) de açúcar, mel ou adoçante de preferência
* 1/2 colher (chá) de canela em pó
* 20 g de chocolate meio amargo, opcional
Modo de preparo
Antes de levar ao fogo, dissolva o cacau e o amido de milho em um pouco do leite frio. Esse cuidado evita que a mistura fique empelotada.
Acrescente o restante do leite e leve a mistura ao fogo baixo. Adicione a canela e o açúcar ou adoçante escolhido e mexa continuamente.
Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate meio amargo, caso queira uma bebida mais cremosa e com sabor intenso. Continue mexendo até que esteja completamente derretido.
Desligue o fogo assim que o chocolate quente atingir uma consistência cremosa. Sirva imediatamente e, se desejar, finalize com uma pequena quantidade de canela por cima.
Para quem prefere uma versão menos doce, o chocolate meio amargo pode ser dispensado e a quantidade de açúcar reduzida. A receita também pode ser preparada com a bebida vegetal de preferência.