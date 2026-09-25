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Aprenda a fazer um chocolate quente com ingredientes que ajudam a espantar TPM, acabam com a vontade de doce e ainda melhoram a cólica

Bebida cremosa combina ingredientes simples e pode ser uma alternativa reconfortante para os dias que antecedem ou acompanham a menstruação

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 15:06

Imagem Edicase Brasil
[Edicase]Chocolate quente com gemada (Imagem: Liliya Kandrashevich | Shutterstock) Crédito:

Nos dias de TPM e durante a menstruação, a vontade de comer chocolate pode aparecer junto com sintomas como cólica, alterações de humor e cansaço. Para quem procura uma receita quente e fácil de preparar, o chocolate quente feito com cacau e canela é uma opção.

O cacau fornece minerais como magnésio e também compostos antioxidantes. Isso não significa, porém, que uma xícara de chocolate quente funcione como tratamento para a cólica. A receita pode entrar na alimentação como uma opção reconfortante, enquanto dores fortes ou recorrentes precisam ser investigadas.

Sintomas da TPM

Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução
Inchaço: Sensação de barriga estufada, retenção de líquido e até leve ganho de peso temporário. por Freepik
Sensibilidade nos seios: Os seios podem ficar doloridos, inchados ou mais sensíveis ao toque. por Shutterstock
Alterações de humorIrritação, ansiedade, tristeza ou mudanças rápidas de humor são comuns, por causa das variações hormonais. por Imagem: Josep Suria | Shutterstock
Cansaço mental pode provocar irritabilidade, falta de foco e lapsos de memória; mudanças simples na rotina ajudam a aliviar a sobrecarga do cérebro. por Banco de imagem
Cansaço: Sensação de fadiga ou falta de energia, mesmo sem esforço físico intenso. por Banco Imagens
Dor de cabeça: Algumas pessoas têm dor de cabeça ou até enxaqueca nesse período. por Imagem: giggsy25 | Shutterstock
Alterações intestinais: Pode rolar tanto prisão de ventre quanto diarreia. por Shutterstock
Espinhas: A pele pode ficar mais oleosa, aumentando o aparecimento de acne. por Shutterstock
Aumento do apetite: Vontade maior de comer, especialmente doces ou carboidratos. por Freepik
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Cólicas abdominais: Dor na parte baixa da barriga, que pode ser leve ou intensa. Às vezes irradia para as costas. por Reprodução

Chocolate quente com cacau e canela

Ingredientes

* 250 ml de leite

* 1 colher (sopa) de cacau em pó 100%

* 1 colher (chá) de amido de milho

* 1 colher (chá) de açúcar, mel ou adoçante de preferência

* 1/2 colher (chá) de canela em pó

* 20 g de chocolate meio amargo, opcional

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Modo de preparo

Antes de levar ao fogo, dissolva o cacau e o amido de milho em um pouco do leite frio. Esse cuidado evita que a mistura fique empelotada.

Acrescente o restante do leite e leve a mistura ao fogo baixo. Adicione a canela e o açúcar ou adoçante escolhido e mexa continuamente.

Quando começar a engrossar, acrescente o chocolate meio amargo, caso queira uma bebida mais cremosa e com sabor intenso. Continue mexendo até que esteja completamente derretido.

Desligue o fogo assim que o chocolate quente atingir uma consistência cremosa. Sirva imediatamente e, se desejar, finalize com uma pequena quantidade de canela por cima.

Para quem prefere uma versão menos doce, o chocolate meio amargo pode ser dispensado e a quantidade de açúcar reduzida. A receita também pode ser preparada com a bebida vegetal de preferência.

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