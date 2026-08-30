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Aprenda a fazer um iogurte caseiro que leva apenas 2 ingredientes, fica pronto rapidinho e é super cremoso

Receita leva apenas leite e iogurte natural e pode render vários potes para deixar prontos na geladeira

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06:00

Do café da manhã aos lanches, o iogurte grego pode transformar sua alimentação com sabor e nutrição
  Crédito: Freepik

Fazer o próprio iogurte em casa é mais simples do que parece. A receita básica precisa de apenas dois ingredientes: leite e um pouco de iogurte natural, que funciona como a cultura responsável pela fermentação.

O preparo não exige iogurteira. O ponto mais importante é controlar a temperatura do leite e deixar a mistura descansar em um ambiente morno por algumas horas. Depois, basta levar à geladeira.

Iogurte - saúde e alimentação

A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock
O iogurte é rico em nutrientes que trazem diversos benefícios para o bom funcionamento do organismo (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
O iogurte natural é rico em nutrientes essenciais (Imagem: itor | Shutterstock) por
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Frozen de iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Iogurte por Reprodução
Bolo de abacate com iogurte e morango (Imagem: A_Lein | Shutterstock) por Imagem: A_Lein | Shutterstock
Frango ao molho de iogurte (Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock) por Imagem: Tatiana Volgutova | Shutterstock
Salada de frutas com nozes e iogurte (Imagem: nesavinov | Shutterstock) por Imagem: nesavinov | Shutterstock
Pudim de iogurte com calda de morango (Imagem: Carmen Steiner | Shutterstock) por
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A combinação de nutrientes do iogurte fortalece as defesas do organismo e reduz infecções (Imagem: chaponta | Shutterstock) por Imagem: chaponta | Shutterstock

Ingredientes

* 1 litro de leite integral

* 1 pote de iogurte natural integral, cerca de 160 a 170 g, com fermentos lácteos e sem açúcar

Como fazer iogurte natural em casa

Coloque o leite em uma panela e aqueça até ficar bem quente, próximo de começar a ferver. Desligue o fogo e espere amornar.

A temperatura é importante: o leite precisa estar morno, não quente demais. Se tiver termômetro culinário, espere chegar a aproximadamente 40°C a 45°C. Temperaturas muito altas podem prejudicar as culturas do iogurte.

Coloque o iogurte natural em uma tigela e acrescente um pouco do leite morno, misturando bem. Depois, despeje essa mistura no restante do leite e mexa delicadamente.

Transfira para um recipiente limpo com tampa. Envolva o pote em uma toalha e deixe descansar em um local protegido e morno, como dentro do forno desligado, por aproximadamente 8 a 12 horas. Nesse período, evite mexer no recipiente.

Quando estiver firme, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de consumir. Quanto maior o período de fermentação, dentro dessa faixa, mais pronunciado tende a ficar o sabor ácido.

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Quer deixar igual ao iogurte grego?

Depois de pronto e gelado, coloque o iogurte em uma peneira forrada com um pano limpo e fino sobre uma tigela. Deixe escorrer na geladeira por algumas horas. A retirada de parte do soro deixa o iogurte bem mais espesso e cremoso.

Na hora de comer, dá para acrescentar frutas, mel, granola, geleia sem açúcar ou castanhas. Outra vantagem é que uma pequena porção do próprio iogurte caseiro pode servir como cultura para uma próxima receita, desde que seja armazenada adequadamente e esteja fresca.

Como se trata de uma fermentação, higiene e temperatura são importantes. Se o iogurte apresentar cheiro desagradável diferente da acidez normal, mofo, coloração incomum ou qualquer sinal de deterioração, o ideal é descartá-lo.

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