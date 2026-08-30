Aprenda a fazer um iogurte caseiro que leva apenas 2 ingredientes, fica pronto rapidinho e é super cremoso

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Fernanda Varela
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 06:00
Fazer o próprio iogurte em casa é mais simples do que parece. A receita básica precisa de apenas dois ingredientes: leite e um pouco de iogurte natural, que funciona como a cultura responsável pela fermentação.
O preparo não exige iogurteira. O ponto mais importante é controlar a temperatura do leite e deixar a mistura descansar em um ambiente morno por algumas horas. Depois, basta levar à geladeira.
Iogurte - saúde e alimentação
Ingredientes
* 1 litro de leite integral
* 1 pote de iogurte natural integral, cerca de 160 a 170 g, com fermentos lácteos e sem açúcar
Como fazer iogurte natural em casa
Coloque o leite em uma panela e aqueça até ficar bem quente, próximo de começar a ferver. Desligue o fogo e espere amornar.
A temperatura é importante: o leite precisa estar morno, não quente demais. Se tiver termômetro culinário, espere chegar a aproximadamente 40°C a 45°C. Temperaturas muito altas podem prejudicar as culturas do iogurte.
Coloque o iogurte natural em uma tigela e acrescente um pouco do leite morno, misturando bem. Depois, despeje essa mistura no restante do leite e mexa delicadamente.
Transfira para um recipiente limpo com tampa. Envolva o pote em uma toalha e deixe descansar em um local protegido e morno, como dentro do forno desligado, por aproximadamente 8 a 12 horas. Nesse período, evite mexer no recipiente.
Quando estiver firme, leve à geladeira por pelo menos 4 horas antes de consumir. Quanto maior o período de fermentação, dentro dessa faixa, mais pronunciado tende a ficar o sabor ácido.
Quer deixar igual ao iogurte grego?
Depois de pronto e gelado, coloque o iogurte em uma peneira forrada com um pano limpo e fino sobre uma tigela. Deixe escorrer na geladeira por algumas horas. A retirada de parte do soro deixa o iogurte bem mais espesso e cremoso.
Na hora de comer, dá para acrescentar frutas, mel, granola, geleia sem açúcar ou castanhas. Outra vantagem é que uma pequena porção do próprio iogurte caseiro pode servir como cultura para uma próxima receita, desde que seja armazenada adequadamente e esteja fresca.
Como se trata de uma fermentação, higiene e temperatura são importantes. Se o iogurte apresentar cheiro desagradável diferente da acidez normal, mofo, coloração incomum ou qualquer sinal de deterioração, o ideal é descartá-lo.