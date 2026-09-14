RECEITA

Aprenda a fazer um pavê de chocolate cremoso para conquistar toda a família

Com creme branco e ganache, doce tradicional é simples de preparar e garante um sabor irresistível para finalizar aquele jantar especial

Kamila Macedo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17:24

Pavê de chocolate é uma receita fácil, cremosa e cheia de sabor Crédito: Reprodução

A clássica sobremesa, que sempre rende as famosas piadas do “é para ver ou para comer”, é super simples de ser preparada e garante um sabor irresistível para finalizar aquele jantar especial. Seja para reunir a família ao redor da mesa em um momento de comemoração ou para surpreender os convidados com um doce tradicional que agrada a todas as idades, essa delícia nunca sai de moda e conquista corações com sua textura inconfundível.

Pensando em praticidade aliada ao bom gosto, essa receita é simples de preparo e em sua montagem leva um creme branco aveludado, aromatizado com essência de baunilha, perfeitamente combinado com uma ganache de chocolate. O resultado é um doce equilibrado e que derrete na boca a cada colherada.

Dicas para fazer um pavê perfeito 1 de 6

Ingredientes

Creme

400 ml de leite;

1 colher de sopa de amido de milho;

1 lata de leite condensado (395 gramas);

1 gema de ovo;

1 caixa de creme de leite (200 gramas);

1 colher de chá de essência de baunilha.

Ganache

1 caixa de creme de leite (200 gramas);

200 gramas de chocolate ao leite ou meio amargo.

Montagem

2 pacotes de bolacha maisena (340 gramas);

1 xícara de chá de leite para molhar as bolachas (240 ml).

Modo de preparo

Para começar a preparar o pavê de chocolate fácil, separe todos os ingredientes necessários em sua bancada e organize os utensílios que serão utilizados ao longo do processo.

Em uma panela ainda fora do fogo, junte o leite condensado e o amido de milho, mexendo bem com um batedor de arame ou uma espátula até que o amido esteja completamente dissolvido. Em seguida, adicione a gema de ovo, o leite, o creme de leite e a essência de baunilha, misturando com cuidado até que todos os líquidos estejam perfeitamente incorporados.

Leve a panela ao fogo médio e continue mexendo sem parar para evitar que o fundo queime, mantendo o processo por cerca de cinco a oito minutos até que o creme comece a ferver e engrossar. O ponto ideal é alcançado quando o creme encorpa e começa a se soltar do fundo da panela. Nesse momento, desligue o fogo, transfira o preparado para um recipiente limpo e reserve para deixar esfriar completamente.

Para a etapa da ganache, comece picando o chocolate escolhido em pedaços menores e coloque-os em um recipiente adequado. Derreta o chocolate em banho-maria ou no microondas utilizando potências médias, com intervalos de trinta segundos e mexendo sempre entre eles para garantir um derretimento uniforme sem queimar. Assim que o chocolate estiver totalmente fluido e homogêneo, adicione o creme de leite e mexa vigorosamente até incorporar por completo, formando uma ganache lisa e brilhante.

Na hora da montagem, despeje o leite escolhido para um prato fundo e passe as bolachas rapidamente por ele, apenas para umedecer levemente. Faça uma primeira camada com essas bolachas forrando todo o fundo de um refratário com dimensões aproximadas de 23 cm por 16,5 cm e 8,5 cm de altura, quebrando algumas unidades caso seja necessário para preencher os espaços vazios.

Despeje uma porção generosa do creme branco já frio por cima da camada de bolachas, espalhando uniformemente com a ajuda de uma espátula ou colher. Repita essa alternância de camadas de bolacha e creme branco sucessivamente até que todos os ingredientes tenham acabado, garantindo que a última camada seja de creme branco.