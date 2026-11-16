Aprenda a fazer uma farofa douradinha e crocante que dura a semana inteira sequinha

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Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:00
Fazer uma farofa soltinha e crocante parece simples, mas um descuido deixa a receita pesada, gordurosa ou com gosto amargo de alho queimado. Para acertar o ponto, o segredo está em controlar a temperatura do fogo e seguir a ordem certa dos ingredientes na panela.
O truque usado por churrasqueiros começa ao misturar um pouco de óleo ou azeite com a manteiga, evitando que ela queime rápido enquanto doura a cebola. Depois, basta escolher uma farinha de mandioca mais grossa, como a tipo biju, e mexer em fogo baixo por alguns minutos para torrar os grãos sem empelotar.
Aprenda a fazer uma farofa douradinha e crocante
2 xícaras de farinha de mandioca flocada (biju) ou farinha de mandioca torrada grossa
2 cebolas médias cortadas em tiras finas (meia-lua)
4 dentes de alho picados em lâminas finas
3 colheres de sopa cheias de manteiga de boa qualidade
1 colher de sopa de óleo vegetal ou azeite
Sal e pimenta-do-reino a gosto
2 colheres de sopa de cheiro-verde picadinho para finalizar
Aqueça uma frigideira larga ou panela de fundo grosso em fogo médio.
Coloque o óleo e adicione a manteiga. Deixe derreter sem chiar demais.
Junte a cebola fatiada e uma pitada de sal. Deixe refogar em fogo brando por cerca de 5 minutos, mexendo até que fique macia e com bordas levemente douradas.
Adicione alho e refogue por mais 1 minuto até perfumar, sem deixar queimar.
Abaixe o fogo no mínimo e despeje a farinha de mandioca aos poucos, misturando bem para envolver toda a gordura.
Cozinhe mexendo constantemente por 4 a 5 minutos para tostar a farinha por igual.
Acerte o sal e a pimenta-do-reino.
Desligue o fogo, acrescente cheiro-verde fresco, misture e passe para uma travessa para esfriar sem queimar.