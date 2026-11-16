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Aprenda a fazer uma farofa douradinha e crocante que dura a semana inteira sequinha

Truque permite dourar a cebola até o ponto certo sem amargar a farinha

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 11:00

Farofa crocante e dourada
Farofa crocante e dourada Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Fazer uma farofa soltinha e crocante parece simples, mas um descuido deixa a receita pesada, gordurosa ou com gosto amargo de alho queimado. Para acertar o ponto, o segredo está em controlar a temperatura do fogo e seguir a ordem certa dos ingredientes na panela.

O truque usado por churrasqueiros começa ao misturar um pouco de óleo ou azeite com a manteiga, evitando que ela queime rápido enquanto doura a cebola. Depois, basta escolher uma farinha de mandioca mais grossa, como a tipo biju, e mexer em fogo baixo por alguns minutos para torrar os grãos sem empelotar.

Aprenda a fazer uma farofa douradinha e crocante

Aqueça uma frigideira larga ou panela de fundo grosso em fogo médio. por Imagem gerada por inteligência artificial
Coloque o óleo e adicione a manteiga. Deixe derreter sem chiar demais. por Imagem gerada por inteligência artificial
Junte a cebola fatiada e uma pitada de sal. Deixe refogar em fogo brando por cerca de 5 minutos, mexendo até que fique macia e com bordas levemente douradas. por Imagem gerada por inteligência artificial
Adicione alho e refogue por mais 1 minuto até perfumar, sem deixar queimar. por Imagem gerada por inteligência artificial
Abaixe o fogo no mínimo e despeje a farinha de mandioca aos poucos, misturando bem para envolver toda a gordura. por Imagem gerada por inteligência artificial
Cozinhe mexendo constantemente por 4 a 5 minutos para tostar a farinha por igual. por Imagem gerada por inteligência artificial
Acerte o sal e a pimenta-do-reino. por Imagem gerada por inteligência artificial
Desligue o fogo, acrescente cheiro-verde fresco, misture e passe para uma travessa para esfriar sem queimar. por Imagem gerada por inteligência artificial
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Aqueça uma frigideira larga ou panela de fundo grosso em fogo médio. por Imagem gerada por inteligência artificial

  • Ingredientes:

2 xícaras de farinha de mandioca flocada (biju) ou farinha de mandioca torrada grossa

2 cebolas médias cortadas em tiras finas (meia-lua)

4 dentes de alho picados em lâminas finas

3 colheres de sopa cheias de manteiga de boa qualidade

1 colher de sopa de óleo vegetal ou azeite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

2 colheres de sopa de cheiro-verde picadinho para finalizar

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  • Modo de fazer:

Aqueça uma frigideira larga ou panela de fundo grosso em fogo médio.

Coloque o óleo e adicione a manteiga. Deixe derreter sem chiar demais.

Junte a cebola fatiada e uma pitada de sal. Deixe refogar em fogo brando por cerca de 5 minutos, mexendo até que fique macia e com bordas levemente douradas.

Adicione alho e refogue por mais 1 minuto até perfumar, sem deixar queimar.

Abaixe o fogo no mínimo e despeje a farinha de mandioca aos poucos, misturando bem para envolver toda a gordura.

Cozinhe mexendo constantemente por 4 a 5 minutos para tostar a farinha por igual.

Acerte o sal e a pimenta-do-reino.

Desligue o fogo, acrescente cheiro-verde fresco, misture e passe para uma travessa para esfriar sem queimar.

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